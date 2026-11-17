Mẹ Ronaldo hả hê khi tuyển Bồ Đào Nha thua đậm sau khi con trai từ giã đội tuyển.

Bà Dolores Aveiro, mẹ ruột của siêu sao Cristiano Ronaldo, vừa gây bão dư luận khi thẳng thắn bày tỏ sự vui mừng trước thất bại của đội tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời chỉ trích gay gắt cách đối xử thiếu tôn trọng mà con trai bà phải nhận sau khi giã từ sự nghiệp quốc tế.

Chia sẻ với truyền thông bên lề một sự kiện tại sân vận động Alvalade vào ngày 16/11, bà Dolores không giấu được sự bức xúc khi nhắc đến trận thua 1-4 của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch tại Braga – trận đấu đầu tiên của tuyển Bồ Đào Nha kể từ khi tiền đạo 41 tuổi tuyên bố chia tay đội tuyển.

"Đội tuyển Bồ Đào Nha thất bại và như thế là đáng đời. Tôi còn cảm thấy vui", bà Dolores tuyên bố.

Mẹ Ronaldo thậm chí còn thấy vui khi tuyển Bồ Đào Nha thua (Ảnh: IG)

Theo mẹ của cựu thủ quân Bồ Đào Nha, những cống hiến vĩ đại của Ronaldo cho bóng đá nước nhà đã không được đền đáp xứng đáng, thậm chí bà cho rằng con trai mình đã bị lừa dối. Khi được phóng viên hỏi liệu Ronaldo có cảm thấy buồn bã sau cuộc chia tay này hay không, bà ngập ngừng đáp: "Tôi cũng buồn vì chuyện đó, nhưng đây không phải nơi để nói về vấn đề này".

Sự bất mãn của người phụ nữ 71 tuổi còn nhắm thẳng vào cách thức tổ chức lễ vinh danh của Liên đoàn cũng như thái độ từ các đồng đội cũ. Trước giờ bóng lăn ở trận gặp Đan Mạch, đoàn quân của HLV Jorge Jesus đã đồng loạt mặc áo số 7 bước ra sân để tri ân Ronaldo. Tuy nhiên, hành động này không làm bà Dolores hài lòng vì buổi lễ diễn ra khi con trai bà không có mặt.

"Lễ tri ân đáng lẽ phải được tổ chức trước mặt Ronaldo, chứ không phải khi nó vắng mặt", bà chỉ trích.

Bên cạnh đó, bà Dolores cũng tỏ ra chạnh lòng khi so sánh cách các tuyển thủ Bồ Đào Nha phản ứng trước thông báo giải nghệ của Ronaldo với cách các cầu thủ Argentina từng làm cho Lionel Messi. Dù nhiều tuyển thủ Bồ Đào Nha đã để lại bình luận dưới bài đăng của đàn anh, nhưng tuyệt nhiên không có ai đăng tải hình ảnh chụp chung hay lời tri ân riêng trên trang cá nhân. "Không, chẳng ai cả. Nó không được tôn trọng, kể cả từ các đồng đội", bà khẳng định đầy cay đắng.

Trái ngược với sự lạnh nhạt từ đội tuyển quốc gia, bà Dolores dành nhiều tình cảm cho Sporting Lisbon – đội bóng đã đào tạo nên tài năng của Ronaldo trước khi anh gia nhập Manchester United vào năm 2003. Nhớ lại quyết định đầy nước mắt khi để con trai út rời xa gia đình năm 11 tuổi để gia nhập học viện Sporting, bà tin rằng đó là lựa chọn hoàn toàn xứng đáng bởi chỉ nơi đây mới thực sự trân trọng anh.

Mẹ của siêu sao đang khoác áo Al Nassr cũng hé lộ về một buổi lễ tri ân trang trọng dành cho Ronaldo đang được lên kế hoạch tại chính sân vận động Alvalade: "Hãy chờ xem. Khi đến thời điểm, mọi chuyện sẽ rõ".