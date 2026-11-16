HLV Lee Young-jin - Cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam dẫn dắt CLB Đà Nẵng

Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng chiêu mộ chiến lược gia người Hàn Quốc Lee Young-jin vào vị trí huấn luyện viên trưởng.

HLV Lee Young-jin sẽ thay thế ông Lê Đức Tuấn để dẫn dắt đội bóng trong phần còn lại của mùa giải V.League 2026–2027.

Động thái thay tướng quyết liệt này được ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn đưa ra ngay sau thất bại đáng thất vọng 0-1 trước Trường Tươi Đồng Nai – đội bóng đang đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Trước chuỗi thành tích không như ý, việc tìm kiếm một luồng gió mới trên băng ghế chỉ đạo được xem là bước đi cấp thiết nhằm vực dậy tinh thần và lối chơi của toàn đội.

HLV Lee Young-jin từng là trợ lý của HLV Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam (Ảnh: HĐ)

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, ông Lee Young-jin là cái tên vô cùng quen thuộc. Nhà cầm quân này từng có quãng thời gian dài gắn bó và giữ vai trò "cánh tay phải" đắc lực cho HLV Park Hang-seo tại đội tuyển U23 cũng như Đội tuyển Quốc gia Việt Nam từ năm 2018 đến 2023. Ông được giới chuyên môn đánh giá rất cao về tư duy chiến thuật sắc bén và có những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng vào giai đoạn hoàng kim của bóng đá nước nhà.

Dù vậy, thử thách dành cho tân thuyền trưởng của SHB Đà Nẵng là không hề nhỏ khi ông đã vắng bóng trên cương vị huấn luyện viên trưởng một thời gian dài. Lần gần nhất ông Lee trực tiếp cầm quân là tại Daegu FC vào năm 2016, nơi ông giúp đội bóng này giành ngôi Á quân K.League 2 kèm tấm vé thăng hạng. Trước đó, trong sự nghiệp huấn luyện, ông cũng từng có thời gian dẫn dắt đội bóng danh tiếng FC Seoul.

Tiếp quản SHB Đà Nẵng ở thời điểm khó khăn, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chiến lược gia người Hàn Quốc là nhanh chóng ổn định tâm lý phòng thay đồ, gia cố lại hệ thống phòng ngự vốn đang bộc lộ nhiều sơ hở và từng bước cải thiện điểm số. Mục tiêu tối thượng của đội bóng lúc này là bứt phá khỏi nhóm nguy hiểm để trụ hạng thành công.

Về phần mình, sau khi rời ghế huấn luyện viên trưởng, ông Lê Đức Tuấn không chia tay đội bóng mà sẽ tiếp tục gắn bó với SHB Đà Nẵng trên cương vị Giám đốc kỹ thuật. Trước đó, nhà cầm quân này từng cập bến sân Hòa Xuân vào giữa mùa giải 2024–2025 và ghi dấu ấn đậm nét khi giúp đội bóng sông Hàn lách qua khe cửa hẹp để trụ hạng ngoạn mục.