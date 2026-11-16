Cầu thủ lao vào đánh nhau khiến 6 người bị đuổi khỏi sân, HLV vẫn thản nhiên: "Bóng đá là phải thế"

6 cầu thủ nhận thẻ đỏ sau màn hỗn chiến ở trận giao hữu tại Mỹ.

Trận giao hữu giữa New York Red Bulls và Club America diễn ra hôm 15/11 tại sân vận động Sports Illustrated (bang New Jersey) bất ngờ vỡ trận vào những phút cuối bởi một màn ẩu đả tập thể nghiêm trọng.

Từ một tình huống phạm lỗi gần đường biên, căng thẳng giữa cầu thủ hai đội nhanh chóng bùng phát và vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong lúc lời qua tiếng lại, nhiều cầu thủ không giữ được bình tĩnh đã lao vào xô xát quyết liệt. Đỉnh điểm của sự việc là pha Andy Rojas bên phía đội chủ nhà đấm thẳng vào mặt Dagoberto Espinoza của Club America. Sân đấu lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn khi một cầu thủ bị đẩy ngã ra sân, trong khi một người khác rượt đuổi đối phương vòng ra tận phía sau khung thành.

Ẩu đả ở bóng đá Mỹ (Ảnh CMH)

Trước tình hình căng thẳng, ban huấn luyện cùng nhóm cầu thủ dự bị của cả hai đội buộc phải tràn vào sân để can ngăn. Ở phía trên khán đài, sự kích động cũng lan rộng khi nhiều cổ động viên giận dữ liên tục ném cốc và chai lọ xuống khu vực thi đấu.

Màn hỗn chiến của cầu thủ 2 bên (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Sau ít phút gián đoạn để vãn hồi trật tự, trọng tài chính đã đưa ra án phạt nặng tay với tổng cộng 6 tấm thẻ đỏ được rút ra, chia đều cho mỗi bên. Phía New York Red Bulls có 3 cầu thủ bị truất quyền thi đấu là Nehuen Benedetti, Ronald Donkor và Andy Rojas, trong khi Club America cũng mất đi Emilio Lara, Ramon Juarez cùng Dagoberto Espinoza. Cả hai đội đều phải khép lại những phút còn lại với chỉ 8 người trên sân.

Chung cuộc, New York Red Bulls giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Nehuen Benedetti – người sau đó cũng phải rời sân sớm vì trực tiếp tham gia vào vụ ẩu đả.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Michael Bradley của New York Red Bulls tỏ ra khá bình thản và không bất ngờ trước sự cố trên. Nhà cầm quân này nhìn nhận rằng sự quyết liệt, tính cạnh tranh và những bùng nổ cảm xúc luôn là một phần tất yếu của bóng đá, bất kể tính chất của trận đấu là chính thức hay giao hữu.