Không còn Messi, tuyển Argentina giảm giá vé vẫn ế ẩm, khán đài trống trơn

Argentina mở màn kỷ nguyên hậu Messi trong sự thờ ơ của người hâm mộ.

Thất bại 1-2 trước Uruguay tại La Bombonera hôm 13/11 không chỉ đánh dấu bước khởi đầu trắc trở về mặt chuyên môn của đội tuyển Argentina trong kỷ nguyên hậu Lionel Messi, mà còn phơi bày một thực tế phũ phàng khi sức hút của nhà đương kim á quân thế giới đã sụt giảm nghiêm trọng khi thiếu vắng biểu tượng lớn nhất của mình.

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí cuồng nhiệt đặc trưng của bóng đá xứ Tango, cuộc đụng độ giữa hai kình địch giàu duyên nợ vùng Nam Mỹ lại diễn ra dưới những khán đài thưa thớt và trầm lắng đến lạ thường. Ngay từ khu vực bên ngoài sân La Bombonera tại thủ đô Buenos Aires, cảnh tượng dòng người xếp hàng dài, tiếng hò reo hay làn khói nghi ngút từ các quầy bán đồ ăn nhanh truyền thống đã biến mất. Các bãi đỗ xe xung quanh sân thừa mứa chỗ trống, còn những người bán hàng rong đành ngậm ngùi nhìn những chiếc áo đấu ế ẩm dù đã hạ giá xuống mức thấp kỷ lục.

Khán đài vắng khi không còn Messi (Ảnh: Tyc Sport)

Bên trong khán đài có sức chứa hơn 58.000 chỗ ngồi, khung cảnh thậm chí còn ảm đạm hơn. Toàn bộ khu vực tầng ba và phần lớn tầng hai đều phải đóng cửa vì không có khán giả. Theo ghi nhận, lượng vé bán ra chỉ đạt vỏn vẹn hơn 24.000, và vào thời điểm bóng lăn, trên sân chỉ có nhỉnh hơn 15.000 người hiện diện - một con số khiêm tốn buộc ban tổ chức sau đó phải mở cổng tự do và tháo dỡ các cửa xoay soát vé để kéo thêm khán giả vào lấp chỗ trống.

Thiếu đi sức nóng từ các khán đài, 90 phút trên sân La Bombonera mang dáng dấp của một buổi tập mở hơn là một trận giao hữu quốc tế đỉnh cao. Trận đấu cũng khép lại một cách lặng lẽ mà không có bất kỳ nghi thức tri ân nào dành cho Lionel Messi, hay cho chính HLV Lionel Scaloni - người vừa đặt bút gia hạn hợp đồng đến năm 2030 chỉ một ngày trước đó.

Sự lạnh nhạt bất ngờ được truyền thông Argentina lý giải bằng nhiều nguyên nhân đan xen. Về mặt lực lượng, ngoài sự chia tay của Messi và trung vệ kỳ cựu Nicolas Otamendi, trận đấu này còn vắng bóng hàng loạt trụ cột quen thuộc như Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul hay Leandro Paredes, khiến đội hình trẻ hóa của Argentina trở nên kém hấp dẫn trong mắt công chúng. Bên cạnh đó, dù Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã chủ động giảm từ 25% đến 45% giá ở hầu hết các hạng vé so với giai đoạn trước World Cup 2026, mức giá từ 61 đến 187 USD vẫn là rào cản lớn trong bối cảnh kinh tế - xã hội nhiều khó khăn tại quốc gia này.

Sự trống vắng trên các khán đài La Bombonera còn phản ánh làn sóng bất mãn ngầm nhắm vào bộ máy điều hành của Chủ tịch AFA Claudio Tapia. Như tờ La Nacion nhận định, suốt nhiều năm qua, ánh hào quang và sức hút của Messi vô hình trung đã trở thành "tấm lá chắn" che chở cho những lùm xùm quản lý của liên đoàn. Khi siêu sao mang áo số 10 không còn hiện diện trên thảm cỏ, sự kiên nhẫn của người hâm mộ Argentina dường như cũng chạm tới giới hạn, để lại một khởi đầu đầy trăn trở cho hành trình chuyển giao thế hệ của đội tuyển xứ Tango.