Xuân Trường và vợ giám đốc SN 1993 thích núi rừng

Xuân Trường ở hiện tại, thích núi rừng và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên vợ đẹp con xinh.

Nếu ở trên sân cỏ, tiền vệ Lương Xuân Trường gây ấn tượng bởi lối chơi điềm tĩnh cùng những đường chuyền dài sắc lẹm, thì ở ngoài đời thường, tiền vệ sinh năm 1995 lại được biết đến với tình yêu mãnh liệt dành cho núi rừng và những chuyến đi tìm về thiên nhiên. Qua từng giai đoạn của sự nghiệp và cuộc sống, niềm đam mê ấy vẫn vẹn nguyên, chỉ khác ở chỗ từ những hành trình độc bước đầy nghị lực, giờ đây bên cạnh anh đã có thêm hình bóng của tổ ấm nhỏ.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hẳn chưa thể quên hình ảnh đầy cảm xúc của Xuân Trường vào đầu năm 2020. Thời điểm đó, anh vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng chéo trước tại Hàn Quốc được hơn 3 tháng. Thay vì chọn cách nghỉ ngơi thông thường dịp Tết Nguyên đán, tiền vệ quê Tuyên Quang lại cùng nhóm bạn thân thực hiện một chuyến trekking săn mây. Hình ảnh chàng cầu thủ phải chống nạng, từng bước vượt qua những con dốc cao giữa biển mây bồng bềnh từng khiến nhiều người vừa lo lắng, vừa khâm phục. Với Xuân Trường, chuyến đi ấy không chỉ là sở thích mà còn là một "liệu pháp tinh thần" quan trọng, giúp anh giải tỏa áp lực, chiến thắng nỗi sợ chấn thương để tìm lại sự tự tin trước ngày trở lại sân cỏ.

Xuân Trường có niềm đam mê với leo lúi

Sáu năm trôi qua, trải qua nhiều thăng trầm từ màu áo đội tuyển quốc gia cho đến hành trình cùng CLB Đồng Nai, sở thích xê dịch và hòa mình vào thiên nhiên của Xuân Trường vẫn không hề thay đổi. Điểm khác biệt lớn nhất là sau khi lập gia đình với bà xã Ngô Mai Nhuệ Giang và đón con gái đầu lòng Little Daisy, những chuyến đi của anh mang màu sắc ấm áp và bình yên hơn. Mỗi khi có quãng nghỉ giữa các vòng đấu, thay vì những khu nghỉ dưỡng xa hoa, ồn ào, nam tiền vệ thường ưu tiên đưa vợ con tìm đến các vùng núi cao hoặc khu sinh thái biệt lập để tận hưởng không khí trong lành.

Những chuyến đi gần đây của Xuân Trường đều trở về với thiên nhiên

Trong loạt khoảnh khắc đời thường được chia sẻ gần đây, người hâm mộ dễ dàng bắt gặp hình ảnh gia đình nhỏ của Xuân Trường dạo bước giữa không gian xanh mướt của núi rừng Tây Bắc. Vẫn giữ thói quen kín tiếng để bảo vệ sự riêng tư cho người thân, Xuân Trường chỉ đăng tải những góc chụp từ phía sau, nhưng chừng đó cũng đủ để lan tỏa sự bình yên. Đó là khoảnh khắc Nhuệ Giang nhẹ nhàng dắt tay con gái nhỏ bước đi trên lối mòn lát đá giữa thảm cỏ và rừng cây rậm rạp, hay hình ảnh người cha ân cần cõng bé Daisy trên lưng vượt qua con dốc phủ đầy dương xỉ xanh tươi. Không còn sự hối hả của những pha tranh chấp trên sân, chỉ còn lại nhịp bước chậm rãi và sự gắn kết trọn vẹn của gia đình.

Bên cạnh Sa Pa, những địa danh mang đậm hơi thở thiên nhiên như Đà Lạt, Ninh Bình hay các vườn quốc gia cũng thường xuyên nằm trong danh sách điểm đến của vợ chồng tiền vệ 31 tuổi. Có thể thấy, giữa guồng quay khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp và công việc điều hành trung tâm phục hồi chấn thương, thiên nhiên vẫn luôn là khoảng lặng quý giá nhất để Lương Xuân Trường tái tạo năng lượng, làm điểm tựa vững chắc cho cả sự nghiệp lẫn tổ ấm của mình.