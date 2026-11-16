Khánh Thi nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Kiện tướng Khánh Thi vinh dự lần thứ 4 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi vừa ghi thêm một dấu ấn rực rỡ trong sự nghiệp thể thao khi cùng vận động viên Nguyễn Hoàng Ngọc vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Trước đó, Khánh Thi đã huấn luyện học trò Hoàng Ngọc giành tấm Huy chương Đồng lịch sử ở nội dung Solo Latin nữ tại Giải vô địch thế giới tổ chức ở Bremen (Đức) và đăng quang ngôi vô địch tại Giải vô địch châu Á 2026 diễn ra tại TP.HCM.

Đáng chú ý, với kiện tướng Khánh Thi đây đã là tấm Huân chương Lao động hạng ba thứ 4 trong sự nghiệp của cô, nối tiếp các cột mốc vào năm 2009, 2022 và tháng 5/2026. Hiện tại, Khánh Thi đang đảm nhận nhiều vai trò chuyên môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Khánh Thi và học trò nhận Huân chương Lao động hạng Ba (Ảnh: KTPH)

Nhìn lại chặng đường gắn bó với khiêu vũ thể thao từ năm 2001 đến nay, Khánh Thi khẳng định mọi thành quả đạt được đều đến từ sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ chứ không nhờ may mắn. Ở tuổi 44, ngoài công tác huấn luyện, cô còn gánh vác vai trò nhà tổ chức, đưa các giải dancesport quốc tế về Việt Nam nhằm mở rộng cơ hội cọ xát cho thế hệ vận động viên trẻ.

Khánh Thi vẫn đang miệt mài làm công tác huấn luyện (Ảnh: KTPH)

Song hành cùng sự nghiệp thăng hoa, Khánh Thi còn có tổ ấm viên mãn bên Phan Hiển và các con, trong đó con trai lớn Minh Cường sớm bộc lộ năng khiếu và gặt hái nhiều thành tích tại các giải đấu. Với nữ kiện tướng, hạnh phúc trọn vẹn ở hiện tại là được sống hết mình với đam mê, làm chủ cuộc đời nhưng vẫn luôn có một điểm tựa bình yên để trở về sau những giờ phút cống hiến.