Xôn xao video João Neves bị CĐV chất vấn vì Cristiano Ronaldo, phản ứng gây chú ý

CĐV nổi giận, thẳng mặt yêu cầu João Neves phải tôn trọng Ronaldo.

Một đoạn video ghi lại cảnh tiền vệ João Neves bị một cổ động viên chất vấn về Cristiano Ronaldo trong lúc ký tặng người hâm mộ đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), sự việc xảy ra khi João Neves đang dành thời gian giao lưu, ký tặng áo đấu và chụp ảnh với người hâm mộ. Bất ngờ, một cổ động viên lên tiếng chất vấn tiền vệ người Bồ Đào Nha về cách anh và các đồng đội đối xử với Cristiano Ronaldo.

“João, tại sao các anh lại quên mất ai là người đã giúp các anh trở nên vĩ đại? Các anh phải biết tôn trọng cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử”, người này nói.

Nghe thấy những lời chất vấn, João Neves lập tức quay đầu nhìn về phía cổ động viên. Tuy nhiên, tiền vệ thuộc biên chế Paris Saint-Germain không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào mà tiếp tục công việc ký tặng người hâm mộ.

(Video: MXH X)

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm nóng trở lại những tranh cãi liên quan đến mối quan hệ giữa João Neves và Cristiano Ronaldo.

Trước đó, tại World Cup 2026, João Neves từng gây tranh cãi với phát biểu về vai trò của Ronaldo trong đội tuyển Bồ Đào Nha. Khi được hỏi về tầm ảnh hưởng của đàn anh, tiền vệ sinh năm 2004 thừa nhận những đóng góp to lớn của CR7 cho bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng cho rằng ở thời điểm hiện tại, Ronaldo cũng là một thành viên bình thường trong tập thể, có nhiệm vụ đóng góp cho đội bóng như những cầu thủ khác.

Phát biểu này khiến một bộ phận người hâm mộ Ronaldo không hài lòng. Nhiều ý kiến cho rằng João Neves chưa thể hiện sự trân trọng tương xứng với những đóng góp của siêu sao từng khoác áo Real Madrid và Manchester United cho đội tuyển quốc gia.

Theo truyền thông quốc tế, những tranh luận tiếp tục xuất hiện sau khi Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, João Neves cùng một số đồng đội như Vitinha và Nuno Mendes cũng bị đặt câu hỏi về việc không công khai gửi lời tri ân tới huyền thoại 41 tuổi.