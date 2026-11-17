Hỗn chiến tại chung kết giải nữ trẻ Brazil, CLB phải trình báo cảnh sát vì cầu thủ bị hành hung.

Trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ trẻ bang Sao Paulo (Brazil) diễn ra ngày 15/11 đã biến thành một màn hỗn chiến kinh hoàng.

Sự cố nghiêm trọng nổ ra ở phút thứ 77 trong cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai đội bóng nữ trẻ Corinthians và Ferroviaria. Trận đấu lập tức bị tạm dừng sau khi mâu thuẫn trên sân bùng phát thành xô xát dữ dội.

(Video: X)

Mọi chuyện bắt nguồn từ tình huống ngôi sao Gabi Jordi của Corinthians phạm lỗi với Miga bên phía Ferroviaria. Không giữ được bình tĩnh, Miga lập tức trả đũa bằng một cú đá. Sau khi Jordi đẩy trả, tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi cầu thủ của Ferroviaria bắt đầu vung tay đấm đối phương.

Trong lúc hai cầu thủ lao vào định ăn thua đủ bằng chân, Miga bất ngờ tung một cú đấm trực diện đầy uy lực vào mặt cầu thủ đội bạn. Cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội lập tức tràn vào sân can ngăn giữa tiếng còi bất lực của trọng tài. Tuy nhiên, trong cơn hỗn loạn, bất chấp việc một số cầu thủ Corinthians lao tới định trả đũa, Miga vẫn kịp tung thêm một cú đấm nữa vào mặt một cầu thủ khác trước khi chạy lùi ra xa.

Ẩu đả xảy ra ở giải bóng đá nữ Brazil (Ảnh: X)

(Ảnh: X)

Nữ cầu thủ này sau đó được các đồng đội hộ tống rời khỏi điểm nóng trước khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên trưởng của Corinthians – bà Julia Passero cùng cầu thủ dự bị Emy cũng bị truất quyền thi đấu vì hành vi lao vào đối đầu với cầu thủ đối phương. Trận đấu sau đó được nối lại và khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho Ferroviaria nhờ cú đúp của Gabi Pusch.

Ngay sau trận đấu, ban lãnh đạo Corinthians đã phát đi thông cáo cứng rắn, xác nhận sẽ đưa vụ việc ra cơ quan chức năng. Đại diện đội bóng này tuyên bố phản đối kịch liệt hành vi bạo lực của Miga, đồng thời nhấn mạnh những hành động này đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần thể thao và mục tiêu giáo dục của các giải trẻ. Corinthians khẳng định sẽ nộp đơn trình báo cảnh sát, đồng thời gửi khiếu nại chính thức lên Liên đoàn Bóng đá Paulista (FPF) để yêu cầu điều tra và trừng phạt nghiêm khắc nhằm bảo vệ sự an toàn cho các vận động viên.

Ở phía bên kia chiến tuyến, CLB Ferroviaria cũng lên tiếng lên án hành vi bạo lực trên sân và xác nhận Miga sẽ phải đối mặt với án kỷ luật nội bộ. Dù vậy, đội bóng này cho biết sẽ cung cấp các hỗ trợ cần thiết về y tế và tâm lý cho cầu thủ trẻ của mình, nhấn mạnh rằng các nữ cầu thủ đang ở độ tuổi phát triển và chịu nhiều áp lực.

Đáng chú ý, Ferroviaria cũng quay sang chỉ trích dữ dội HLV trưởng Julia Passero của Corinthians. Đội bóng này cho rằng thay vì làm dịu tình hình như một người thầy mẫu mực, nữ chiến lược gia này lại lao vào đáp trả bằng bạo lực với cầu thủ trẻ. Ferroviaria tuyên bố cũng sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý nhắm vào hành vi của HLV phía Corinthians, đồng thời khẳng định chức vô địch bất bại (15 thắng, 1 hòa) của họ là hoàn toàn xứng đáng khi thời điểm xảy ra xô xát, họ đã dẫn trước 2-0 và chơi hơn người.