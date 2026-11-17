AFC đặt trọn kỳ vọng vào màn chào sân lịch sử của U17 Việt Nam tại U17 World Cup.

Trước thềm Vòng chung kết FIFA U17 World Cup Qatar 2026 chính thức khởi tranh, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (đã đăng tải bài viết dành nhiều sự khích lệ cho đội tuyển U17 Việt Nam, đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt tại sân chơi thế giới năm nay.

Theo nhận định của AFC, thầy trò HLV Cristiano Roland đang cho thấy quyết tâm lớn trong việc biến cột mốc lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền dự World Cup thành một màn ra mắt đáng nhớ. Nằm ở bảng G cùng các đối thủ mạnh là Bỉ, New Zealand và Mali, U17 Việt Nam đặt mục tiêu tiếp nối chuỗi phong độ ấn tượng đã thể hiện ở đấu trường châu lục thời gian qua.

Điểm lại hành trình đến với Qatar của đại diện Đông Nam Á, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á đánh giá cao tấm vé đi tiếp đầy thuyết phục của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á diễn ra hồi tháng 5/2026 tại Ả Rập Xê Út. Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối đã giúp đội tuyển khép lại vòng bảng ở ngôi đầu bảng C, xếp trên cả U17 Hàn Quốc. AFC nhấn mạnh rằng dù hành trình tại giải châu lục khép lại sau thất bại 0-3 trước Úc ở vòng tứ kết, việc đoạt vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở lứa tuổi U17 vẫn là một dấu mốc vô cùng quan trọng đối với bóng đá Việt Nam. Trước đó một tháng, đoàn quân của HLV Cristiano Roland cũng đã tạo bước chạy đà hoàn hảo bằng chức vô địch giải U17 Đông Nam Á.

U17 Việt Nam bước ra biển lớn (Ảnh: AFC)

Để chuẩn bị cho lần đầu tiên bước ra biển lớn, U17 Việt Nam đã trải qua các chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc và UAE – nơi đội giành chiến thắng 2-0 trước Fiji, trước khi khép lại quá trình rà soát lực lượng bằng trận hòa 1-1 với Panama.

Đáng chú ý, trong bài viết giới thiệu về đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á, AFC dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ 17 tuổi Chu Ngọc Nguyên Lực thuộc biên chế CLB Hà Nội. Liên đoàn Bóng đá châu Á đánh giá Nguyên Lực là nhân tố sáng tạo chủ chốt trong lối chơi của U17 Việt Nam nhờ nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng chuyền bóng đa dạng. Sau khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á, góp công lớn vào tấm vé dự World Cup và mới đây nhất là bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền trong trận giao hữu gặp Panama, Nguyên Lực được AFC kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng và duy trì tầm ảnh hưởng của mình ở cấp độ thế giới.

Tại bảng G trên sân Aspire Zone (Al Rayyan, Qatar), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U17 Bỉ vào lúc 20 giờ ngày 20/11, gặp U17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23/11 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với U17 Mali lúc 20 giờ ngày 26/11 (tất cả đều theo giờ Việt Nam).