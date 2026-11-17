Cập nhật trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan tại lượt cuối giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Vào lúc 19h00 tối nay (17/11) trên sân vận động Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mang tính chất chung kết gặp Kyrgyzstan tại lượt cuối giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Đây không chỉ là màn so tài phân định ngôi vô địch, mà còn là lời chia tay năm 2026 đầy cảm xúc của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Ảnh: VFF

Thông tin trước trận đấu

Cả Việt Nam và Kyrgyzstan đều đang sở hữu 3 điểm sau những chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa, nhưng đại diện Trung Á tạm xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ (thắng 3-0 so với 2-0 của Việt Nam). Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có một chiến thắng mới giúp Đình Bắc và các đồng đội giữ chiếc cúp ở lại sân Thiên Trường; ngược lại, nếu hòa hoặc thua, tuyển Việt Nam sẽ chỉ cán đích ở vị trí á quân.

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Đài Bắc Trung Hoa, 4 gương mặt gồm Lê Giang, Nhật Minh, Quốc Cường cùng chân sút nhập tịch vừa lập công là Olaha Mạnh Đức đã phải nói lời chia tay đội tuyển để trở về phục vụ CLB chủ quản. Trong tay chiến lược gia người Hàn Quốc lúc này chỉ còn 20 cầu thủ, bao gồm 19 nội binh và duy nhất một cầu thủ Việt kiều là Kyle Colonna Lương Chí Khải. Đây cũng là cơ hội vàng để những nhân tố trẻ như Ngọc Sơn, Minh Phúc hay Vĩnh Nguyễn chứng tỏ năng lực, tiếp nối phong độ ổn định của đầu tàu Đình Bắc.

Ngược lại, tuyển Kyrgyzstan hành quân đến Thiên Trường với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi 3 trận thắng liên tiếp và mạch 5 trận bất bại. Dẫu vậy, HLV Abdukaimov thẳng thắn thừa nhận việc chỉ có vỏn vẹn 2 ngày nghỉ cộng với thời tiết có độ ẩm cao tại Việt Nam đang bào mòn thể lực các học trò, khiến họ dễ đánh mất quyền kiểm soát bóng và lộ ra khoảng trống cho đối phương phản công.

Trong quá khứ, Kyrgyzstan từng đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-1 ở trận giao hữu tổng duyệt trước thềm VCK Asian Cup hồi đầu năm 2024. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, sự cổ vũ cuồng nhiệt tại "chảo lửa" Thiên Trường cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể trạng, tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ sở giành chiến thắng, khép lại năm 2026 bằng một danh hiệu trọn vẹn.