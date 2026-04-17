Sinh một con, giữ một con trong bụng: Ca song thai hiếm gặp và hành trình 13 tuần kì tích

Hành trình làm mẹ của sản phụ N.T.L. (32 tuổi, Bắc Ninh) bắt đầu từ niềm hy vọng mong manh sau nhiều năm điều trị buồng trứng đa nang và nhờ đến kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Mang trong mình cặp song thai một trai, một gái – kết tinh của khát khao làm mẹ, chị bước vào thai kỳ với niềm vui xen lẫn nỗi lo thường trực.

Niềm vui của sản phụ khi đón con chào đời.

Niềm vui ấy sớm bị phủ bóng khi từ tuần thai thứ 20, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ sinh non do cổ tử cung ngắn dần. Chỉ vài tuần sau, tình trạng trở nên nghiêm trọng với các cơn đau bụng tăng dần, ra dịch âm đạo, cơn co tử cung xuất hiện và cổ tử cung bắt đầu mở. Ngày 30/12/2025, sản phụ nhập Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng nguy kịch: cổ tử cung mở 2–3cm, thai nhi thứ nhất đã tụt thấp, chân lọt ra ngoài trong bọc ối, dấu hiệu chuyển dạ không thể đảo ngược.

Ngay khi tiếp nhận, Ban giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ đạo, giao ê-kíp chuyên môn theo dõi sát sao. Đây được xác định là ca bệnh đặc biệt phức tạp, nguy cơ mất cả hai thai rất cao, đồng thời tiềm ẩn rủi ro nhiễm trùng đe dọa tính mạng người mẹ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từng giữ thành công thai thứ hai trong các ca tương tự, các bác sĩ đã thuyết phục gia đình lựa chọn phương án điều trị tích cực, tận dụng tối đa các kĩ thuật hiện đại nhằm kéo dài thai kì.

Bước ngoặt xảy ra ở tuần thai thứ 26 khi sản phụ rơi vào chuyển dạ thực sự. Dù đã sử dụng các biện pháp hỗ trợ trưởng thành phổi cho thai nhi, bé gái đầu tiên vẫn buộc phải chào đời sớm vào ngày 20/1 với cân nặng chỉ 650g. Ngay sau sinh, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch, đối mặt với biến chứng chảy máu não và nhiễm trùng nặng do thời gian dài nằm trong âm đạo. Sau quá trình điều trị tích cực và nhiều can thiệp chuyên sâu, hiện bé đã tăng lên 1,8kg, tự thở và có thể tự ăn – một kết quả đầy hi vọng.

Các bác sĩ hội chẩn ca bệnh.

Trong khi đó, quyết định quan trọng nhất được đưa ra: giữ lại thai nhi thứ hai trong tử cung mẹ. Đây là lựa chọn đầy thách thức bởi thông thường, thai còn lại sẽ sinh ngay sau khi thai đầu ra đời. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng giữa nguy cơ nhiễm trùng, an toàn của người mẹ và cơ hội sống của thai nhi, các bác sĩ đã tiến hành cắt cơn chuyển dạ, áp dụng phác đồ theo dõi nghiêm ngặt từng giờ.

Những ngày sau đó là cuộc chạy đua thầm lặng với thời gian. Mỗi ngày trôi qua, thai nhi lớn thêm một chút là thêm một cơ hội sống. Các chỉ số được theo dõi sát sao, phác đồ điều trị liên tục điều chỉnh theo diễn biến lâm sàng. Dù tăng trưởng chậm hơn so với tuổi thai, nhưng em bé vẫn duy trì được sự phát triển ổn định, một tín hiệu tích cực giữa muôn vàn áp lực.

Sau 13 tuần kiên trì giữ thai – khoảng thời gian được đánh giá là đặc biệt dài và hiếm gặp, sáng 15/4/2026, khi thai đạt 38 tuần với ước lượng cân nặng khoảng 2.450g, các bác sĩ quyết định chấm dứt thai kì. Ca phẫu thuật được thực hiện ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Đúng 10h30, bé trai cất tiếng khóc chào đời, nặng 2.400g, sức khỏe ổn định trong niềm vỡ òa của gia đình và ê-kíp y bác sĩ. Khoảnh khắc ấy khép lại hành trình đầy thử thách, đồng thời mở ra một chương mới trọn vẹn hơn cho người mẹ từng đứng trước nguy cơ mất tất cả.

Việc giữ được thai nhi thứ hai thêm 13 tuần sau khi thai đầu tiên sinh non không chỉ là thành công mang tính cá thể mà còn được xem là dấu mốc chuyên môn đáng ghi nhận. Kết quả này góp thêm niềm tin cho các thai kì nguy cơ cao, nơi ranh giới giữa sự sống và mất mát đôi khi chỉ được tính bằng từng ngày, từng giờ và cũng là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của y học trong việc níu giữ sự sống từ những điều tưởng chừng không thể.