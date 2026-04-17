Lối sống đặc biệt khiến người Nhật sống vừa khoẻ vừa thọ: Đó là gì?

Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, với tuổi thọ trung bình là 83,7 tuổi, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nam giới đạt 81 tuổi Trong khi nữ giới lên tới 87 tuổi. Nhật Bản vẫn giữ vị trí đứng đầu toàn cầu về tuổi thọ của phụ nữ, tiếp theo là Thụy Sĩ và Pháp. Năm 2020 cũng là năm đầu tiên số người Nhật từ 100 tuổi trở lên vượt con số 80.000, trong đó phụ nữ chiếm hơn 88%.

Điều này không chỉ là kết quả của tiến bộ y tế mà còn đến từ lối sống lành mạnh thuận tự nhiên và truyền thống văn hóa lâu đời của người Nhật, giúp họ tự xây dựng hệ miễn dịch bền bỉ, theo Goodlife.

Cư dân các vùng có suối khoáng như Nagano hay Oita đặc biệt thành công trong việc tối ưu hóa "tuổi thọ khỏe mạnh" - khoảng thời gian sống hoàn toàn không bệnh tật. Bí quyết của người dân là dậy sớm, hít thở không khí trong lành tại các vùng núi cao hoặc ven biển nhằm nạp đủ oxy và giải tỏa căng thẳng, lồng ghép vận động vào công việc thường nhật như làm vườn, đi bộ đi chợ. Thói quen này thúc đẩy tuần hoàn máu và duy trì sức mạnh cơ bắp.

Chế độ ăn truyền thống Washoku, nổi bật với quy tắc "một súp, ba món" (Ichiju Sansai), ưu tiên cá giàu axit béo omega-3, rau củ theo mùa và các thực phẩm lên men như miso, natto, dưa muối. Họ duy trì thói quen ăn khẩu phần nhỏ nhưng đa dạng, kiểm soát nghiêm ngặt lượng calo nạp vào nhằm giảm áp lực cho cơ quan nội tạng.

Văn hóa tắm suối khoáng nóng (Onsen) cũng góp phần lớn vào quá trình chăm sóc sức khỏe tự thân. Dữ liệu tại 9 tỉnh, bao gồm Kagoshima và Oita, cho thấy cư dân vùng có mật độ suối khoáng cao sở hữu tuổi thọ khỏe mạnh vượt trội. Nhiệt độ nước và khoáng chất giúp mạch máu co giãn tốt, hạ huyết áp, cải thiện chất lượng giấc ngủ và ngăn chặn nguy cơ đột quỵ. Tại Oita, các chuyên gia ghi nhận cư dân sử dụng nguồn nước giàu natri clorua có số năm sống khỏe sau 65 tuổi cao hơn hẳn nhiều khu vực khác.

Tại Nhật Bản, việc đưa khoáng nóng về các đô thị lớn như Tokyo, Osaka hay Yokohama không còn là chuyện viễn tưởng. Họ kết hợp giữa hậu cần thông minh (Logistics) và công nghệ khoáng hóa (Mineralization) để xóa nhòa khoảng cách giữa phố thị và các vùng núi giàu suối khoáng nóng. Mô hình "vận chuyển nước khoáng nguyên bản" được nhiều khách sạn 5 sao và khu căn hộ cao cấp tại Tokyo áp dựng.

Ngoài ra, công nghệ khoáng hóa - giải pháp "Onsen nhân tạo" dựa trên cơ sở khoa học y tế khắt khe cũng được áp dụng. Thay vì vận chuyển hàng khối nước cồng kềnh, họ chiết xuất các thành phần tinh túy nhất của nước khoáng thành dạng lỏng đậm đặc (concentrate) bằng công nghệ tách ion, sau đó tái hòa tan vào nước máy tại các đô thị theo tỷ lệ chuẩn xác, rồi dùng công nghệ gia nhiệt để điều chỉnh nhiệt độ ngâm khoáng theo nhu cầu thể trạng, đặc biệt công nghệ khoáng nhân tạo không chỉ giữ nguyên chất lượng mà còn giúp con người chủ động loại bỏ tạp chất, cân chỉnh hàm lượng khoáng để phù hợp với mục đích cụ thể cho sức khỏe.

Việc đưa khoáng nóng vào đô thị không chỉ là trào lưu xa xỉ, mà là một chiến lược y tế dự phòng. Tại Nhật, tắm khoáng được công nhận là liệu pháp phục hồi giúp giảm căng thẳng thần kinh và tăng cường hệ miễn dịch cho cư dân đô thị vốn có cường độ làm việc cao. Tiến sĩ Shivani Amin, một bác sĩ lối sống tại Los Angeles, cho hay có rất nhiều lợi ích khi kết hợp liệu pháp tắm khoáng nóng vào thói quen thường ngày. Khoáng nóng đô thị là sự tích hợp cả 3 liệu pháp: thủy trị liệu, nhiệt trị liệu và khoáng trị liệu. Điều này giúp khoáng chất thẩm thấu qua da được tốt hơn, đồng thời kết hợp với các liệu pháp xông hơi nóng, xông hơi lạnh hiện đại, giúp khoáng chất lưu giữ lại trong cơ thể được nhiều hơn, tác động sâu sắc đến việc cải thiện lưu thông máu huyết, làm dịu cơ bắp và giảm đau hiệu quả. Một số loại khoáng còn tăng cường thải độc cho cơ thể, giúp hỗ trợ điều trị và cải thiện sức khỏe mà không gây tác dụng phụ.

Một lợi ích khác của hoạt động trị liệu này là làn da khỏe mạnh, vì nước ngâm mình thường giàu khoáng chất. Nước làm sạch và trẻ hóa làn da, cải thiện kết cấu cũng như sức khỏe tổng thể của da. Liệu pháp tắm khoáng nóng cũng có thể tăng cường sức khỏe tim mạch. Nhiệt độ từ nước giúp cải thiện lưu thông máu, điều này rất cần thiết cho quá trình giải độc và phân phối chất dinh dưỡng khắp cơ thể.