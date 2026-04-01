Muốn con cao lớn tốt, trước khi ngủ đừng cho con ăn 2 loại này

Nhiều bố mẹ chắc đều từng có cảm giác này: dạ dày của trẻ đúng là “không đáy”… Vừa ăn cơm xong chưa đầy 30 phút, đã lại thấy con lục lọi tìm đồ ăn tiếp. Không ít trường hợp, dù đã ăn tối xong, trước khi đi ngủ trẻ vẫn nằng nặc đòi thêm một bữa “ăn nhẹ”.

Thực ra, ăn thêm chút trước khi ngủ không phải là vấn đề. Nhưng nếu nhà bạn có một “chiếc bụng đói kinh niên”, hình thành thói quen ăn khuya trước giờ ngủ, thì cần đặc biệt lưu ý. Nếu muốn con phát triển chiều cao tốt, tốt nhất đừng cho trẻ ăn trước khi ngủ những loại sau:

1. Thực phẩm nhiều đường

2. Thực phẩm nhiều chất béo

Hai nhóm này có thể gọi là “bom năng lượng”, ăn nhiều thực sự sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ.

Ăn đồ nhiều đường trước khi ngủ làm giảm thời gian ngủ

Nhiều bố mẹ biết rằng giấc ngủ có liên hệ chặt chẽ với việc phát triển chiều cao. Hiểu đơn giản, trẻ giống như một cây non, luôn lớn lên từng ngày. Ban đêm khi ngủ chính là lúc cơ thể tiết ra hormone tăng trưởng.

Nếu trước khi ngủ thường xuyên ăn đồ nhiều đường, thì chẳng khác nào “phá rối” giấc ngủ của trẻ.

Một nghiên cứu tại Đài Loan với trẻ 6–12 tuổi cho thấy:

Trẻ uống đồ uống có đường thường xuyên có thời gian ngủ ngắn hơn rõ rệt.

Một khảo sát quy mô toàn quốc tại Trung Quốc cũng chỉ ra:

Trẻ ngủ không đủ thường có thói quen ăn vặt không lành mạnh, trong đó đồ nhiều đường là yếu tố quan trọng.

Nói cách khác, chế độ ăn nhiều đường có liên quan mật thiết đến chất lượng giấc ngủ kém.

Vì sao lại như vậy?

Đường làm biến động đường huyết nhanh. Sau khi ăn đồ ngọt, đường huyết tăng vọt Insulin tiết ra khiến đường huyết lại tụt nhanh. Sự dao động này khiến trẻ khó ngủ, dễ tỉnh giấc giữa đêm. Ảnh hưởng đến thần kinh và mức độ hưng phấn. Trẻ dễ bị kích thích, khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ không sâu

Dù cơ chế chi tiết vẫn đang được nghiên cứu, nhưng một điều chắc chắn là: Ăn nhiều đường ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ của trẻ. Không chỉ vậy, còn tồn tại một vòng luẩn quẩn : Ăn nhiều đường → ngủ kém. Ngủ kém → thèm đồ ngọt hơn (kể cả khi không đói). Càng làm rối loạn giấc ngủ

Ăn đồ nhiều chất béo trước khi ngủ làm giảm chất lượng giấc ngủ

Nghiên cứu cho thấy: Trẻ thường xuyên ăn đồ nhiều chất béo dễ buồn ngủ ban ngày nhưng ngủ kém chất lượng vào ban đêm. Ở trẻ thừa cân, mối liên hệ này còn rõ rệt hơn.

Có 3 nguyên nhân chính:

1. Gây áp lực tiêu hóa

Ăn đồ nhiều chất béo trước khi ngủ khiến hệ tiêu hóa phải “làm việc tăng ca”

→ dễ đầy bụng, khó chịu

→ khó ngủ hoặc ngủ không sâu

2. Gây phản ứng viêm nhẹ trong cơ thể

Chế độ ăn nhiều chất béo có thể gây viêm mạn tính mức độ thấp

→ ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ ngủ – thức

3. Ảnh hưởng hormone và chất dẫn truyền thần kinh

Chất béo có thể ảnh hưởng đến các chất như:

Melatonin (hormone ngủ)

Serotonin (điều hòa tâm trạng và giấc ngủ)

Khi bị rối loạn, trẻ sẽ: Ngủ muộn hơn, ngủ nông hơn và dễ tỉnh giữa đêm.

Không chỉ ảnh hưởng giấc ngủ, còn làm tăng nguy cơ béo phì

Nếu trẻ hình thành thói quen ăn đêm nhiều đường – nhiều béo thì nguy cơ béo phì tăng cao. Mà béo phì lại liên quan đến:

Dậy thì sớm

Xương phát triển sớm (tuổi xương vượt tuổi thật)

Dẫn đến anh hưởng đến chiều cao khi trưởng thành

Nếu trẻ cần ăn trước khi ngủ, nên làm gì?

Không cần quá lo lắng nếu chỉ ăn thỉnh thoảng. Nhưng đừng biến thành thói quen lâu dài .

Nên tránh:

Đồ ngọt (bánh kẹo, nước ngọt…)

Đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ

Đồ ăn vặt đóng gói (nhiều đường – muối – chất béo)

Nếu cần ăn thêm trước ngủ, hãy nhớ 3 nguyên tắc:

Ăn ít – không ăn quá no

Chọn thực phẩm lành mạnh: Sữa; Một ít hạt (không tẩm gia vị); Trái cây

Đánh răng sau khi ăn để bảo vệ răng

Kết lại

Một bữa ăn nhẹ trước khi ngủ không sai, nhưng lựa chọn sai thực phẩm có thể âm thầm ảnh hưởng đến giấc ngủ, chiều cao và cả sức khỏe lâu dài của trẻ.

Nếu muốn con cao lớn tốt, ngủ ngon, thì điều đơn giản nhất bố mẹ có thể làm mỗi ngày là: Đừng cho con ăn đồ nhiều đường và nhiều chất béo trước giờ đi ngủ.

Nguồn: Sohu