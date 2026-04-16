Từ ngày mai, sáng dậy "đói mờ mắt" cũng không ăn ngay 6 món này, bác sĩ nói: Hại sức khỏe còn phá hỏng cả ngày!

Bữa sáng là thời điểm cơ thể tái khởi động sau một giấc ngủ dài, nhưng đây cũng là lúc các cơ quan nội tạng nhạy cảm nhất, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Chuyên gia dinh dưỡng Li Wanping (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo rằng, việc nạp sai thực phẩm khi bụng rỗng không chỉ gây khó chịu tức thời mà còn tạo ra những biến động cực đoan về tiêu hoá, đường huyết và nội tiết tố. Duy trì những thói quen này lâu dài chính là cách bạn đang tự tay "xây dựng" mầm mống ung thư và các bệnh mãn tính hiểm nghèo ngay từ đầu ngày.

Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm "đại kỵ" khi bụng đói mà bạn cần thay đổi ngay lập tức:

Thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối

Xúc xích hay thịt đóng hộp là ổ chứa nitrit và chất bảo quản. Khi dạ dày rỗng, các hóa chất này không có vật cản, sẽ tương tác trực tiếp với axit dịch vị tạo thành nitrosamine - một chất gây ung thư cực mạnh đã được WHO cảnh báo. Nó âm thầm biến đổi cấu trúc tế bào dạ dày và đại tràng mỗi ngày.

Không chỉ vậy, lượng muối cao từ các món thực phẩm chế biến sẵn, nhất là thịt chế biến sẽ làm tăng áp lực thẩm thấu, khiến mạch máu co thắt, gây cảm giác nặng nề, trì trệ và mất đi sự minh mẫn ngay từ lúc bắt đầu ngày mới.

Cà phê, nhất là cà phê đen

Dùng cà phê khi đói để tỉnh táo là một sự "đánh tráo" cảm giác đầy nguy hiểm. Bác sĩ li cảnh báo, caffeine kích thích tuyến thượng thận giải phóng cortisol, tức hormone căng thẳng lên mức kịch sàn, khiến bạn rơi vào trạng thái bất an, hồi hộp và dễ cáu gắt vô cớ. Về mặt bệnh lý, axit cà phê bào mòn niêm mạc thực quản liên tục, tạo ra các tổn thương tiền ung thư. Bạn không hề tỉnh táo hơn, bạn chỉ đang ép hệ thần kinh hoạt động trong trạng thái hoảng loạn. Vì vậy, khi bụng đói dù là thời điểm nào trong ngày cũng đừng vội uống cà phê nhé!

Đồ chiên rán ngập dầu

Bánh quẩy, bánh rán hay bánh bao chiên... là những "quả bom" chất béo trans nhưng lại rất được yêu thích vào bữa sáng.

Khi đi vào bụng đói, chúng gây ra hiện tượng đình trệ tiêu hóa do cơ thể phải dồn toàn bộ máu và năng lượng để xử lý lượng dầu mỡ khó phân hủy này. Kết quả là não bộ bị thiếu oxy cục bộ, gây ra tình trạng lờ đờ, buồn ngủ và mệt mỏi kéo dài. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây viêm nội mạch, tiền đề của các bệnh tim mạch và đột quỵ sau này. Ăn nhiều đồ ăn dầu mỡ còn làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, ung thư.

Bánh ngọt và tinh bột tinh luyện

Nạp đường và tinh bột nhanh (như bánh mì trắng) vào sáng sớm, khi bụng đói tạo ra một "cú sốc" đường huyết kinh khủng. Đường máu tăng vọt buộc tuyến tụy phải hoạt động quá tải để tiết insulin, sau đó đường huyết lại sụt giảm đột ngột khiến bạn rơi vào trạng thái "đói não". Lúc này, tâm trạng sẽ trở nên cực kỳ tệ, dễ gắt gỏng, run tay và mất tập trung hoàn toàn. Duy trì thói quen này chính là cách nhanh nhất để "triệu hồi" bệnh tiểu đường tuýp 2 cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Sữa tươi và các chế phẩm từ sữa

Nhiều người tưởng uống sữa là bổ là thực phẩm tuyệt vời để dùng khi bụng rỗng, thậm chí thay thế hoàn toàn bữa sáng. Nhưng bác sĩ Li đính chính là không phải!

Protein trong sữa gặp axit dạ dày đậm đặc lúc đói sẽ kết tủa thành mảng cứng, gây áp lực khủng khiếp lên hệ vi sinh đường ruột. Với người kém dung nạp lactose, nó gây ra những cơn đau quặn và tiêu chảy cấp, phá hỏng mọi sự tự tin và kế hoạch trong ngày. Sự kích ứng ruột kéo dài còn làm suy giảm 70% hệ miễn dịch vốn nằm ở đường tiêu hóa, khiến cơ thể dễ dàng đầu hàng trước các mầm bệnh mãn tính.

Trái cây có nồng độ axit hữu cơ cao

Các loại quả chua như cam, quýt, dứa chứa axit mạnh có khả năng "ăn mòn" niêm mạc dạ dày đang không có vật bảo vệ. Vì vậy dù là trái cây tươi hay nước ép thì bạn cũng không nên vội dùng khi bụng đói buổi sáng để bảo vệ sức khỏe. Cơn đau co thắt do axit không chỉ gây đau đớn mà còn làm biến tính các protein trong dạ dày, hình thành nên các ổ viêm loét mãn tính. Nếu không dừng lại, các ổ viêm này chính là "đất diễn" cho các tế bào ung thư phát triển theo thời gian.

Lời khuyên từ chuyên gia: Chuyên gia dinh dưỡng Li Wanping khuyến nghị hãy đánh thức cơ thể bằng một ly nước ấm trước khi ăn sáng. Ăn sáng tốt nhất là trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy và ăn trước 9 giờ. Bữa sáng tốt cho sức khỏe nên đầy đủ 3 thành phần chính: tinh bột, protein và chất xơ. Nhưng tinh bột ưu tiên món ăn giàu tinh bột phức hợp như cháo hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Protein có thể lấy từ trứng, sữa chua hoặc lượng thịt vừa phải, ít mỡ. Nhất định phải có rau củ hoặc ăn tráng miệng thêm trái cây ít chua, ít ngọt.

Nguồn và ảnh: Nutrition168, EDH, Health GVM