Siêu sale tháng 9 không thể bỏ lỡ: Sữa hạt Vinamilk, sữa lúa mạch Nestle, cà phê Highlands... đều giảm giá, ai mua dịp này hời thôi rồi

Loạt đồ uống quen thuộc từ sữa hạt, sữa lúa mạch đến cà phê đang đồng loạt giảm giá trong chương trình 9.9 Siêu Sale Thương Hiệu trên Lazada, nhiều sản phẩm mua theo thùng hoặc combo càng tiết kiệm.

Đợt sale 9.9 đã qua ngày chính hội nhưng người tiêu dùng vẫn còn thời gian săn deal. Từ nay đến hết 11/9, chương trình 9.9 Siêu Sale Thương Hiệu trên Lazada vẫn còn nhiều ưu đãi đáng chú ý, đặc biệt với nhóm thực phẩm, đồ uống vốn được các gia đình mua thường xuyên. Nếu đang có ý định bổ sung sữa, nước uống hay cà phê để dùng dần, bạn có thể tranh thủ kiểm tra giỏ hàng trong hai ngày cuối. Không chỉ có mức giảm trực tiếp, một số sản phẩm còn được cộng thêm voucher, xu, miễn phí vận chuyển hoặc quà tặng tùy điều kiện áp dụng. Dưới đây là 5 deal khá dễ mua trong dịp này.

1. Combo 2 thùng sữa 9 loại hạt Vinamilk 180ml

Mở đầu là lựa chọn phù hợp với những gia đình thường mua sữa theo thùng để dùng dần. Combo gồm 2 thùng sữa 9 loại hạt Vinamilk, mỗi thùng 24 hộp 180ml, giá gốc 699.840 đồng đang giảm 18% còn 571.536 đồng. Bên cạnh mức giảm trực tiếp, sản phẩm còn có ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc, Lazada trợ giá đến 20% và gian hàng giảm đến 30% tùy điều kiện. Đáng chú ý, deal này chỉ kéo dài đến hết ngày 11/9, vì vậy người mua đang có nhu cầu có thể tranh thủ kiểm tra ưu đãi trước khi chương trình kết thúc.

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2. Thùng 24 chai nước tăng lực Sting Dâu 330ml

Tiếp theo là deal thùng 24 chai Sting Dâu 330ml dành cho những ai vốn thường mua loại nước uống này theo lốc hoặc theo thùng. Giá niêm yết 270.000 đồng nay giảm 15% chỉ còn 229.000 đồng, tức tiết kiệm khoảng 41.000 đồng cho một thùng. Quy cách 24 chai cũng tiện để mua một lần dùng dần, mang đi làm hoặc chia cho nhiều người. Đúng dịp Lazada đang có chương trình sale lớn, tranh thủ chốt nguyên thùng sẽ có giá tốt hơn đáng kể so với mức niêm yết.

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3. Thùng 48 hộp KUN Socola lúa mạch có thạch 170ml

Nếu muốn săn thêm đồ uống để sẵn trong nhà, KUN Socola lúa mạch có thạch cũng đang có combo khá hấp dẫn với nguyên thùng 48 hộp 170ml. Sản phẩm từ 509.000 đồng nay giảm 10% còn 458.000 đồng, chưa kể gian hàng còn có ưu đãi mua 1 tặng quà, voucher tới 10% và giảm xu 6% tùy điều kiện áp dụng. Với số lượng 48 hộp, đây là lựa chọn tiện cho gia đình muốn mua một lần dùng dần, nhất là khi có thể kết hợp thêm nhiều tầng ưu đãi trong đợt 9.9 Siêu Sale Thương Hiệu trên Lazada.

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4. Thùng sữa lúa mạch Nestlé MILO A2 mới 48 hộp

Một deal khác cũng đáng chú ý trong chương trình 9.9 Siêu Sale Thương Hiệu trên Lazada là thùng Nestlé MILO A2 mới gồm 48 hộp 180ml. Sản phẩm hiện giảm 23% còn khoảng 401.000 đồng, đi kèm ưu đãi miễn phí vận chuyển cùng voucher và trợ giá từ Lazada lên đến 20% tùy tài khoản, đơn hàng. Nếu gia đình vốn mua MILO thường xuyên, mức giảm trực tiếp hơn 20% là lý do khá hợp lý để cân nhắc mua theo thùng trong đợt này.

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5. Cà phê hòa tan Highlands Coffee 3in1 - hộp 50 gói

Không chỉ có sữa và đồ uống đóng chai, hội uống cà phê cũng có deal để săn. Highlands Coffee 3in1 hộp 50 gói đang từ 179.000 đồng giảm 16% còn 151.000 đồng. Ngoài giá sale, người mua còn có thể kiểm tra thêm các chương trình sàn trợ giá, voucher và miễn phí vận chuyển đang áp dụng trên Lazada để tối ưu giá đơn hàng. Một hộp gồm 50 gói cũng khá tiện để ở nhà hoặc văn phòng, đặc biệt với những người thường xuyên uống cà phê hòa tan và muốn mua một lần dùng dần.

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