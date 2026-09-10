Ngôi nhà 650m², đập thông 6 căn hộ của Ngọc Thanh Tâm

Không gian sống của Ngọc Thanh Tâm gây ấn tượng với vẻ xa hoa, lộng lẫy như cung điện.

Trong showbiz Việt có không ít phú ông, phú bà vừa sở hữu tài năng và dấu ấn riêng trong sự nghiệp, vừa khiến công chúng trầm trồ bởi xuất thân “ngậm thìa vàng”, sinh ra đã có cuộc sống giàu sang đáng ngưỡng mộ. Ngọc Thanh Tâm chính là một trong số đó. Không chỉ được biết đến qua vai trò diễn xuất hay những lần tham gia các gameshow thực tế, cô còn là “tiểu thư hàng thật giá thật” khi là con gái duy nhất của nữ đại gia thủy sản nức tiếng. Bên cạnh xế sang, đồ hiệu đắt đỏ, nơi ở của Ngọc Thanh Tâm và mẹ cũng khiến người ta choáng ngợp bởi độ bề thế, xa hoa chẳng khác gì một cung điện. Đó là căn penthouse rộng tới 650m², được đập thông từ 6 căn hộ cao cấp, tọa lạc tại một khu đô thị sang trọng ở TP.HCM. Qua những hình ảnh được Ngọc Thanh Tâm chia sẻ, có thể phần nào hình dung độ xa hoa của cơ ngơi này khi từng khu vực đều được đầu tư cầu kỳ, chỉn chu, từ nội thất, phòng ăn, phòng giải trí cho đến những món đồ decor được lựa chọn kỹ lưỡng.

Trong penthouse đắt đỏ của gia đình Ngọc Thanh Tâm, một trong những khu vực gây ấn tượng hơn cả chính là không gian ăn uống với bộ bàn ăn siêu dài, sức chứa đến 30 người. Đây là nơi gia đình, bạn bè và người thân tụ họp, ăn uống và thư giãn trong những dịp đặc biệt. Từ nội thất, những món decor trang trí cho đến hệ thống đèn đều được chăm chút tỉ mỉ, toát lên vẻ sang trọng, tinh tế và đẳng cấp, đúng chất một không gian sống xa hoa.

Các chi tiết trong không gian sống đều được ưu ái điểm xuyết tông vàng trang nhã, từ những món đồ pha lê lấp lánh cho đến ly, tách, chén, đĩa mạ vàng sáng bóng, góp phần tạo nên vẻ xa hoa, sang trọng. Đồ trang trí trong nhà cũng được Ngọc Thanh Tâm sưu tầm từ nhiều quốc gia trên thế giới trong những chuyến du lịch, khiến mỗi góc nhỏ đều mang một nét riêng đầy thú vị. Sở hữu không gian sống lộng lẫy, nguy nga, mỗi dịp lễ Tết, gia đình Ngọc Thanh Tâm còn đầu tư decor theo đúng chủ đề mùa lễ, biến căn penthouse thành một không gian rực rỡ, sinh động và ngập tràn không khí đặc biệt.

Penthouse rộng rãi của gia đình Ngọc Thanh Tâm có cả phòng karaoke riêng để gia đình và bạn bè thoải mái giải trí. Căn phòng được thiết kế rộng rãi, trang bị dãy ghế cao cấp êm ái như trong rạp chiếu phim, cùng hệ máy chiếu, dàn âm thanh, tủ lạnh... Không gian lấy tông tím làm chủ đạo, kết hợp một phần trần được thiết kế hiệu ứng bầu trời sao lung linh, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa chill, đúng chất một góc giải trí xa xỉ tại gia.

Không một góc nào trong cơ ngơi của Ngọc Thanh Tâm thôi khiến dân tình trầm trồ. Ngay cả phòng tắm cũng được đầu tư cầu kỳ, mang vẻ đẹp xa hoa, sang trọng chẳng khác gì một không gian nghỉ dưỡng cao cấp. Căn phòng được thiết kế theo phong cách Hy Lạp, nổi bật với cả bàn gội đầu riêng, trong khi từng đường nét kiến trúc, món đồ nội thất cho đến vật dụng nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, toát lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái đậm chất hoàng gia.

Không gian riêng của Ngọc Thanh Tâm được cô lên ý tưởng thiết kế nên mang một màu sắc riêng, khác biệt với vibe chung đầy xa hoa của căn penthouse. Nữ tính nhưng vẫn thời thượng, căn phòng được phối hai tông xám - hồng hài hòa, tạo cảm giác vừa hiện đại, sành điệu mà vẫn giữ được sự ấm cúng. Phòng khách riêng được chăm chút chẳng khác gì một căn hộ thu nhỏ, với sofa, bàn, tivi cùng kệ trưng bày những món đồ lưu niệm được sắp xếp gọn gàng. Bởi vậy, nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người hẳn sẽ ngỡ mình đang bước vào một căn hộ xinh xắn, thay vì một phòng riêng nằm bên trong penthouse đắt đỏ.

Cạnh phòng khách là không gian phòng ngủ của Ngọc Thanh Tâm. Căn phòng vẫn sở hữu diện tích rộng rãi, thoáng đãng, tiếp tục trung thành với bảng màu xám - hồng xuyên suốt không gian riêng của cô. Điểm nhấn nổi bật nhất phải kể đến chiếc giường hình tròn độc đáo, được chính Thanh Tâm lựa chọn vì mê mẩn thiết kế lạ mắt, khác biệt. Từ ổ điện màu hồng, tủ lạnh mini, ghế sofa xám cho đến hệ rèm cửa tự động, mọi món đồ đều được lựa chọn và sắp đặt hài hòa về màu sắc, tạo nên một tổng thể chỉn chu, đồng điệu mà vẫn mang đậm cá tính riêng.