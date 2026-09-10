Cách trồng gừng tại nhà

Gia đình nào cũng có thể tự trồng gừng trong chậu nếu chọn đúng vị trí và chăm sóc phù hợp.

Gừng là loại gia vị gần như lúc nào cũng có mặt trong căn bếp, từ nấu ăn, pha trà đến sơ chế một số loại thực phẩm. Thay vì mua từng củ về dùng, nhiều gia đình có sân, ban công hoặc một khoảng trống đủ sáng hoàn toàn có thể thử trồng ngay tại nhà. Điểm thuận lợi là gừng không đòi hỏi một khu vườn riêng. Nhà mặt đất có thể tận dụng sân, hiên hoặc khoảng đất nhỏ; nhà phố và chung cư cũng có thể trồng trong chậu. Việc bắt đầu cũng khá đơn giản bởi ngay cả những củ gừng già đã nhú mầm trong bếp cũng có thể được tận dụng làm giống nếu củ vẫn khỏe mạnh.

Trồng gừng ở đâu trong nhà?

Gừng ưa điều kiện ấm, đất ẩm nhưng thoát nước tốt và có thể phát triển ở nơi nhận ánh sáng vừa phải. Vì vậy, gia đình không nhất thiết phải tìm một vị trí có nắng chiếu trực tiếp cả ngày. Với nhà mặt đất, có thể đặt chậu ở sân, hiên, cạnh nhà hoặc khu vực có nắng nhẹ. Nếu trồng trực tiếp xuống đất, nên tránh những chỗ thường xuyên đọng nước sau mưa. Với chung cư, ban công là vị trí khá thuận tiện. Nếu ban công hướng nắng gắt trong nhiều giờ, có thể đặt chậu lùi vào phía trong hoặc tạo bóng che vào thời điểm nắng mạnh. Ngược lại, không nên đặt gừng ở góc phòng tối, bí và gần như không nhận được ánh sáng chỉ vì cây có khả năng chịu bóng một phần.

Sau khi đã chọn được vị trí, gia đình có thể bắt tay vào trồng theo các bước dưới đây.

Cách trồng gừng trong chậu

Bước 1: Chọn củ gừng

Gia đình nên chọn những củ gừng già, chắc, không bị mềm, thối hoặc mốc. Tốt nhất là củ đã xuất hiện những mắt mầm nhỏ. Nếu củ quá lớn, có thể chia thành vài đoạn, mỗi đoạn giữ ít nhất một mắt mầm khỏe. Sau khi cắt, không nên đem trồng ngay mà có thể để phần mặt cắt khô, se lại trước khi đưa xuống đất.

Bước 2: Chuẩn bị chậu và đất

Gừng phát triển phần thân rễ theo chiều ngang, vì vậy mọi người nên ưu tiên chậu tương đối rộng thay vì chỉ chọn chậu thật sâu. Quan trọng nhất là đáy chậu phải có lỗ để nước thừa thoát ra ngoài. Đất trồng nên tơi xốp, giàu chất hữu cơ và thoát nước tốt. Gia đình có thể sử dụng đất trồng cây đóng bao phù hợp, bổ sung phân hữu cơ đã hoai mục theo hướng dẫn. Tránh dùng loại đất quá nặng, dễ đóng cục và giữ nước lâu.

Bước 3: Đặt củ gừng xuống đất

Cho đất vào chậu rồi đặt củ gừng nằm ngang, hướng phần mắt mầm lên phía trên. Sau đó phủ một lớp đất vừa phải lên trên, không cần vùi củ quá sâu. Nếu trồng nhiều đoạn gừng trong một chậu, nên để khoảng trống giữa các củ thay vì xếp sát nhau. Phần thân rễ cần không gian để tiếp tục phát triển về sau.

Bước 4: Tưới nước và chờ gừng nảy mầm

Sau khi trồng, bạn nên tưới nhẹ để đất có độ ẩm nhưng không tưới đến mức chậu sũng nước. Đặt chậu ở vị trí đã chuẩn bị và tiếp tục duy trì độ ẩm vừa phải trong thời gian chờ cây mọc. Tùy nhiệt độ, chất lượng củ giống và điều kiện trồng, thời gian nảy mầm có thể khác nhau nên không cần sốt ruột nếu vài ngày đầu chưa thấy cây nhú lên.

Gừng mọc rồi chăm sóc thế nào?

Khi cây bắt đầu phát triển, một trong những điều quan trọng nhất là không tưới nước quá tay. Gừng thích đất có độ ẩm nhưng phần thân rễ nằm dưới đất có thể gặp vấn đề nếu chậu liên tục sũng nước. Thay vì đặt lịch ngày nào cũng tưới, gia đình nên kiểm tra đất. Khi lớp đất phía trên bắt đầu khô mới bổ sung nước; nếu đất vẫn còn ẩm thì chưa cần tưới thêm. Với chậu đặt ngoài sân hoặc ban công, sau những ngày mưa lớn càng cần kiểm tra xem nước có thoát hết hay không.

Trong quá trình cây lớn, có thể bổ sung phân hữu cơ hoặc loại phân phù hợp với cây trồng theo đúng liều lượng hướng dẫn. Nếu phần củ hoặc rễ dần lộ lên do đất bị xói, có thể bổ sung thêm một lớp đất hoặc vật liệu trồng phù hợp lên trên. Gừng cũng không cần phơi dưới nắng gay gắt cả ngày. Nếu thấy lá thường xuyên cháy mép, khô nhanh trong điều kiện nắng mạnh, nên xem lại vị trí đặt chậu và điều chỉnh mức độ che nắng.

Bao lâu thì có thể thu hoạch?

Gừng cần nhiều tháng để phần củ dưới đất phát triển nên đây không phải loại cây có thể thu hoạch chỉ sau vài tuần. Nếu muốn sử dụng gừng non, gia đình có thể thu sớm hơn; còn muốn củ phát triển lớn và già hơn thì cần chờ lâu hơn. Khi cây đã trải qua thời gian sinh trưởng dài, phần lá bắt đầu vàng và thân dần tàn là một trong những dấu hiệu cho thấy có thể chuẩn bị thu hoạch. Lúc này nên giảm tưới, sau đó nhẹ nhàng đào phần củ lên để hạn chế làm gãy hoặc trầy xước. Nếu muốn tiếp tục trồng, gia đình có thể giữ lại một vài phần củ khỏe, có mắt mầm tốt để làm giống cho đợt sau.