9.9 mưa sale của Lazada lên đến 51%: Toàn món đồ gia dụng và nhà cửa xịn xò, mua hôm nay tiết kiệm đến nửa giá so với ngày thường

Từ đồ bếp, dụng cụ dọn nhà cho tới nội thất, loạt món đáng sắm cho gia đình đang có mức giảm cực hời trong đại tiệc 9.9.

Đúng ngày 9/9, Lazada chính thức khởi động đại tiệc deal “9.9 Siêu Sale Thương Hiệu”, và đây cũng là lúc hội mê săn sale có thêm lý do để kiểm tra lại wishlist của mình. Đáng chú ý, không chỉ mỹ phẩm hay thời trang, nhóm đồ gia dụng - nhà cửa lần này cũng xuất hiện khá nhiều deal mạnh, có sản phẩm giảm tới 51% so với giá gốc. Nếu đang có ý định thay bộ nồi mới, bổ sung chảo cho căn bếp hay đơn giản là sắm thêm vài món giúp việc dọn dẹp nhà cửa nhẹ nhàng hơn, hôm nay chính là dịp đáng để tranh thủ. Chưa kể ngoài mức giảm trực tiếp, một số sản phẩm còn có voucher, LazCoin hoặc quà tặng đi kèm, tính tổng lại có thể tiết kiệm được một khoản không nhỏ.

1. Bộ nồi inox nguyên khối Elmich Trimax EL-2136OL04: Giảm 37%, còn có ưu đãi mua 1 tặng 1 chảo

Giá gốc: 3.590.000 đồngGiá sau giảm: 2.276.010 đồng

Deal mở màn dành cho chị em đang muốn đầu tư một bộ nồi dùng lâu dài trong bếp. Bộ Elmich Trimax EL-2136OL04 gồm nồi size 16cm, 20cm, 24cm và chảo 24cm, đủ để đáp ứng khá nhiều nhu cầu nấu nướng hàng ngày từ luộc, nấu canh đến chiên xào. Điểm hấp dẫn nhất trong dịp 9.9 nằm ở mức giá. Từ 3,59 triệu đồng, sản phẩm đang giảm 37% xuống còn 2.276.010 đồng, tức tiết kiệm hơn 1,3 triệu đồng so với giá gốc. Chưa dừng ở đó, sản phẩm còn có chương trình mua 1 tặng 1 chảo, voucher 20%, LazCoin lên đến 7% và voucher max lên đến 20% tùy điều kiện áp dụng. Với một món có giá trị tương đối cao như bộ nồi, đây là deal rất đáng để canh trong hôm nay.

2. Cây chà sàn Parroti Easy ES04: Một món nhỏ nhưng mua đúng sale vẫn tiết kiệm được kha khá

Giá gốc: 190.000 đồngGiá sau giảm: 149.000 đồng

Không cần đợi tới những món tiền triệu mới thấy được cái lợi của ngày sale. Cây chà sàn Parroti Easy ES04 cũng đang giảm 22%, từ 190.000 đồng xuống chỉ còn 149.000 đồng. Thiết kế 2 trong 1 kết hợp chổi cọ sàn và gạt nước khá tiện cho khu vực nhà tắm, đặc biệt khi cần xử lý cả mặt sàn lẫn những góc sát tường. Mức giá sau giảm chưa tới 150.000 đồng nên đây cũng là món dễ thêm vào giỏ hàng nếu cây cọ nhà tắm ở nhà đã đến lúc cần thay. Dịp này sản phẩm còn có voucher 10% cho đơn từ 100.000 đồng và LazCoin 10% theo điều kiện chương trình.

Link mua: Xem cây chà sàn Parroti Easy ES04 trên Lazada

3. Chảo chống dính Honeys 26cm: Deal giảm sâu nhất danh sách, tới 51%

Giá gốc: 245.000 đồngGiá sau giảm: 121.275 đồng

Một trong những deal dễ khiến hội nội trợ muốn “chốt luôn” trong đợt 9.9 của Lazada là chiếc chảo chống dính Honeys size 26cm. Sản phẩm có đáy từ, lòng chảo phủ ceramic và kích thước 26cm khá dễ sử dụng cho những bữa ăn hàng ngày. Quan trọng nhất vẫn là giá: từ 245.000 đồng giảm tới 51%, hiện chỉ còn 121.275 đồng. Như vậy, số tiền phải trả chỉ còn chưa tới một nửa so với giá gốc. Nếu đang cần thêm một chiếc chảo để chiên trứng, áp chảo hay làm các món xào đơn giản thì mức giá hơn 120.000 đồng khá dễ xuống tiền.

Link mua: Xem chảo chống dính Honeys 26cm trên Lazada

4. Ghế Idle Way: Từ 1,6 triệu giảm còn hơn 1 triệu đồng

Giá gốc: 1.600.000 đồngGiá sau giảm: 1.046.500 đồng

Không chỉ đồ bếp, nhóm nội thất cũng có deal đáng chú ý trong ngày 9/9. Mẫu ghế Idle Way mang thiết kế hiện đại, có thể sử dụng linh hoạt làm ghế bàn ăn, ghế ngồi học hoặc đặt trước bàn trang điểm, phù hợp với những gia đình thích các món nội thất có thể thay đổi công năng theo từng không gian. Sản phẩm hiện giảm 35% từ 1,6 triệu đồng xuống còn 1.046.500 đồng, tiết kiệm hơn nửa triệu đồng so với giá ban đầu. Với những món nội thất có giá từ tiền triệu trở lên, mức giảm vài trăm nghìn như thế này cũng là lý do đáng để cân nhắc mua đúng dịp sale thay vì chốt vào ngày thường.

Link mua: Xem ghế Idle Way trên Lazada

5. Bộ 6 ly thủy tinh Ocean Connexion Hiball: Giảm 41%, còn 191.000 đồng

Giá sau giảm: 191.000 đồng

Cuối cùng là một món không quá lớn nhưng rất dễ nâng cấp diện mạo bàn ăn. Bộ 6 ly thủy tinh Ocean Connexion Hiball dung tích 350ml phù hợp để dùng hàng ngày, từ uống nước, nước ép đến nhiều loại đồ uống lạnh. Trong chương trình 9.9, bộ 6 ly đang có mức giảm 41%, giá còn 191.000 đồng, tính ra chỉ hơn 30.000 đồng/ly. Sản phẩm cũng có cam kết đổi trả nếu vỡ theo thông tin gian hàng, vì vậy những ai vốn ngại đặt đồ thủy tinh online có thể tham khảo kỹ chính sách trước khi chốt đơn.

Link mua: Xem bộ 6 ly Ocean Connexion Hiball trên Lazada