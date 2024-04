Parasyte: The Grey (Ký Sinh Thú: Vùng Xám) là series Hàn gốc Netflix được rất nhiều khán giả mong chờ trong tháng 4/2024 bởi nó được lấy cảm hứng từ bộ manga đình đám Nhật Bản - Kiseijū . Chiều ngày 5/4, bộ phim đã chính thức phát hành trên toàn cầu và ngay lập tức trở thành chủ đề nóng được nhiều tín đồ phim ảnh quan tâm.

Sở dĩ nói Parasyte: The Grey chỉ lấy cảm hứng mà không phải chuyển thể từ manga là bởi phim có rất nhiều sự biến tấu, sáng tạo so với nguyên tác. Ngay từ việc thay đổi giới tính của nhân vật chính từ nam sang nữ cũng đã cho thấy việc Parasyte là một bản phim tương đối độc lập. Điều quan trọng nhất cho thấy tinh thần của Kiseijū trong Parasyte chính là việc phim giữ lại những đặc điểm, hình dạng của các ký sinh trùng trong truyện tranh và 2 phần phim điện ảnh Nhật Bản, còn lại câu chuyện gần như mới hoàn toàn.

Việc thay đổi này khiến khán giả có hơi bỡ ngỡ ở giai đoạn đầu phim nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn đến trải nghiệm thưởng thức tác phẩm. Rất nhiều người xem đều cho rằng họ bị choáng ngợp ngay những khoảnh khắc mở đầu của Parasyte bởi phần hình ảnh, kỹ xảo rất ấn tượng, gây ám ảnh cho người xem với tạo hình của ký sinh trùng. Những hình ảnh máu me và một số pha hành động cũng gây ấn tượng mạnh đến thị giác của khán giả. Đáng tiếc khi 6 tập phim là khoảng thời lượng tương đối ngắn với một series gốc Netflix, thế nên diễn biến phim có phần hơi vội vàng so với kỳ vọng của người xem.

Theo những khán giả đầu tiên đã thưởng thức xong tác phẩm này thì điểm sáng nhất của Parasyte: The Grey chính là nam chính Koo Kyo Hwan. Trong phim, Koo Kyo Hwan vào vai Seol Kang Woo, thành viên của băng đảng Mangnani, người trở thành đồng minh thân cận của Jung Soo In (Jeon So Nee). Anh ta được giao nhiệm vụ giết tên trùm của một băng nhóm đối thủ tuy nhiên vì không thể ra tay nên Kang Woo đã hèn nhát bỏ trốn. Anh trở về ngôi nhà thời thơ ấu của mình để ẩn náu và thấy chị gái hành động kỳ lạ còn em gái thì đột nhiên mất tích.

Do với nữ chính Jeon So Nee, Koo Kyo Hwan lên hình ít hơn nhưng lại liên tục khiến khán giả choáng ngợp bởi diễn xuất gây ám ảnh của mình. Khán giả đồng loạt cho rằng, Kyo Hwan chính là điểm sáng xuất sắc nhất của tác phẩm này, từng hành động, biểu cảm xuất thần của anh đều khiến cho người xem bị ám ảnh.

Bình luận của khán giả: - Cốt truyện hơi vội vàng và điểm nổi bật nhất của phim chính là nam chính. Bất cứ khi nào anh ấy xuất hiện, tôi đều cảm nhận được sự phấn khích và lôi cuốn trong các cảnh quay. - Nam chính 10/10, nữ chính tròn vai, nói chung xem đã nha. - Cốt truyện hơi nhanh nhưng không sao, mình thích sự nhanh gọn này. Tạo hình ký sinh trùng ghê thật sự. Tối nay mất ngủ mất thôi. - Siêu phẩm kinh dị 2024 của tui, thấy mọi người có vẻ chưa thực sự hài lòng nhưng cá nhân tôi thì rất mê. Xem một lèo 6 tập luôn.

Nguồn ảnh: Netflix