Màn ảnh Hàn lại có bom tấn mới: Dàn cast "xịn sò", nữ chính là mỹ nhân từng gây sốt rạp Việt 2023

Mới đây, trailer chính thức của bộ phim Parasyte: The grey đã được tung ra và nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Được biết, đây là dự án với cốt truyện được xây dựng dựa trên bộ manga nổi tiếng Parasyte (Ký sinh thú) , do Yeon Sang Ho đảm nhận vị trí đạo diễn.

Trailer phim Parasyte: The grey

Parasyte: The grey lấy bối cảnh khi những ký sinh thú từ ngoài không gian tới Trái Đất và tìm cách chiếm đoạt cơ thể cũng như bộ não con người. Bộ phim có 3 nhân vật chính là Jung Soo In (Jeon So Nee), Seol Kang Woo (Koo Kyo Hwan) và Choi Joon Kyung (Lee Jung Hyun).

Jung Soo In bị ký sinh thú xâm nhập. Tuy nhiên, chúng không thể lấy đi bộ não của cô và chỉ có thể ký sinh ở tay. Seol Kang Woo là một người đàn ông đang truy lùng các ký sinh thú nhằm tìm kiếm cô em gái đã mất tích. Trong khi đó, Choi Joon Kyung là thủ lĩnh của lực lượng đặc nhiệm "Đội Xám". Mất chồng vì lũ ký sinh thú này, thế nên cô thề sẽ tiêu diệt tất cả bọn chúng.

Jeon So Nee, Koo Kyo Hwan và Lee Jung Hyun là bộ ba diễn viên chính của Parasyte: The grey.

Nói thêm về dàn diễn viên chính, họ đều là những cái tên không hề xa lạ với khán giả. Koo Kyo Hwan được biết đến nhiều với vai nam chính trong bom tấn DP: Truy bắt lính đào ngũ . Lee Jung Hyun để lại dấu ấn qua các tác phẩm như Bán đảo Peninsula hay Đảo địa ngục . Về phần Jeon So Nee, cô từng gây sốt phòng vé Việt 2023 nhờ bộ phim Tri kỷ đóng cùng Kim Da Mi.



Bộ phim Parasyte: The grey sẽ chiếu trên Netflix vào ngày 5/4/2024.