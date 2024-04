Cụ thể danh sách phim kèm rating của Gong Hyo Jin:

1. Splendid Days - 31,3%

2. Ruler of Your Own World - 20,2%

3. Snowman - 24,8%

4. Sang Doo, Let's Go To School - 15,2%

5. Biscuit Teacher and Star Candy - 15,9%

6. Thank You - 20,5%

7. Pasta - 21,2%

8. The Greatest Love - 21%

9. The Master's Sun - 21,8%

10. It's Okay, That's Love - 12,9%

11. The Producers - 17,7%

12. Jealousy Incarnate - 13,2%

13. When the Camellia Blooms - 23,8%