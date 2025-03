Kylie Jenner không chỉ là một trong những mỹ nhân hàng đầu Hollywood mà còn được xem như "nữ hoàng mạng xã hội" khi mọi động thái của cô đều khiến dân tình không khỏi xôn xao. Trên Instagram, nữ tỷ phú sở hữu hơn 394 triệu người theo dõi – một con số khủng khiếp đủ để cho thấy sức ảnh hưởng của cô lớn cỡ nào. Sở hữu ngoại hình quyến rũ, thần thái sang chảnh cùng gu thời trang đỉnh cao, Kylie không đơn thuần chỉ là một biểu tượng sắc đẹp mà còn là người có sức ảnh hưởng phong cách đến giới trẻ. Từ những món đồ mỹ phẩm, skincare đến từng bộ outfit cô diện, tất cả đều có thể khiến cộng đồng làm đẹp rần rần.

Sức ảnh hưởng của Kylie Jenner trên MXH là không thể bàn cãi.

Mới đây, Kylie Jenner lại khiến dân tình đứng ngồi không yên khi vô tình nhá hàng một sản phẩm chăm sóc tóc màu xanh trên story cá nhân. Bóng hồng nhà Kardashian hào hứng chia sẻ: "Vừa dùng hết luôn! Tuýp tẩy tế bào chết da đầu này thực sự thay đổi cuộc chơi nha." Chỉ một câu nói đơn giản của Kylie cũng đủ để cộng đồng mạng truy lùng ráo riết.

Sản phẩm chăm sóc tóc đến từ Anablue khiến Kylie hết lời khen ngợi.

Nhờ thường xuyên chăm chút nên mái tóc của Kylie luôn óng mượt, chắc khoẻ.

Đó chính là Anablue Scalp Cleanser – một "trợ thủ đắc lực" giúp làm sạch da đầu. Với thành phần chứa muối biển hồng Himalaya, sản phẩm này giúp loại bỏ tạp chất và dầu thừa trên da đầu một cách nhẹ nhàng mà không gây khô hay kích ứng. Điều thú vị là những hạt scrub siêu nhỏ sẽ tan ra và tạo bọt khi massage, vừa có khả năng làm sạch sâu mà vẫn cung cấp cho da đầu dưỡng chất từ dầu argan Morocco – thành phần vàng giúp cấp ẩm và nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh.

Không chỉ làm sạch dịu nhẹ, Anablue Scalp Cleanser còn giúp da đầu và tóc được cấp ẩm tối ưu. Kết quả chúng ta sẽ có một mái tóc mềm mượt, bồng bềnh, không còn khô xơ hay thiếu sức sống. Dùng em này xong gội đầu mà tóc vẫn nhẹ, vẫn mướt, sờ vào mềm mượt cực thích.

Tẩy tế bào chết da đầu của nhà Anablue ghi điểm với khả năng làm sạch da đầu mà vẫn cực kỳ dịu nhẹ.

Mức giá 25 USD (khoảng 650.000 VNĐ) cho tuýp 200ml có thể nói là hơi cao nhưng bù lại, trải nghiệm mà loại tẩy da chết này đem lại vẫn khá tốt nên đa số người dùng đều thấy nó đáng để đầu tư. Trên Amazon - sàn thương mại điện tử lớn hàng đầu thế giới, Anablue Scalp Cleaner cũng được chấm 4,8/5 sao - đủ để thấy số đông ưng ý cỡ nào.

Không chỉ vậy, sản phẩm còn được giới chuyên môn đánh giá cao. "Chiến binh" nhà Anablue từng chiến thắng giải thưởng Best in Beauty 2024 của tạp chí Allure và giải thưởng Best Scalp Product của tạp chí Byrdie.

Những đánh giá tích cực về sản phẩm tẩy tế bào chết da đầu của Anablue trên trang mua sắm của Amazon.

Anablue Scalp cleanser giàu khoáng chất và dầu argan Morocco. Có thể thấy ngoài chất lượng ổn áp, thiết kế bao bì của sản phẩm này cũng rất đơn giản nhưng tạo cảm giác tinh tế, sang chảnh với packaging xanh royal mịn lì nịnh mắt.