Siêu mẫu Minh Tú tái xuất với diện mạo mới, khoe body nóng bỏng trong bộ ảnh mới

Minh Tú sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô được biết đến với vai trò là người mẫu. Trong nhiều năm hoạt động trong nghề, chân dài 9X đạt được khá nhiều thành tích nổi bật. Ngoài những giải thưởng chuyên môn, Minh Tú còn trở thành huấn luyện viên cho nhiều chương trình truyền hình thực tế đình đám trong lĩnh vực người mẫu như The Face 2017, The Look 2017, mới nhất là Miss International Queen Vietnam - Đại sứ Hoàn mỹ 2020