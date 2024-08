Siêu mẫu da màu đẹp nhất hành tinh từng làm nên lịch sử ở show Chanel có xuất thân đặc biệt

Trong gần 1 thập kỉ qua, Adut Akech - nữ người mẫu da màu đến từ Nam Sudan đã trở thành cái tên quen thuộc xuất hiện trên khắp các sàn diễn của nhiều thương hiệu lớn. Năm 2019, chân dài sinh năm 1999 này đã vinh dự được nhận giải "người mẫu của năm" (Model of the year) do hội đồng các NTK Anh Quốc bình chọn. Cô cũng trở thành một trong những model đắt show nhất thời gian vừa qua. Adut Akech góp mặt trong danh sách "New Supers" (thế hệ siêu mẫu mới) của Models.com, cùng Kendall Jenner, chị em Gigi - Bella Hadid, Hailey Bieber và nhiều chân dài nổi tiếng khác.

Mỹ nhân gốc Phi này cũng được một số tạp chí thời trang dành tặng cho biệt danh người mẫu da màu đẹp nhất hành tinh.

Chân dài có xuất thân là người tị nạn trở thành model độc quyền của Saint Laurent

Adut Akech sinh ra tại vùng đất Nam Sudan đang bị chiến tranh tàn phá, cô phải trải qua tuổi thơ đầy khó khăn tại trại tị nạn ở Kenya. Chân dài sinh năm 1999 chia sẻ: "Lúc bấy giờ, chỉ cần được ăn, được có chỗ ngủ, tôi đã hoàn toàn mãn nguyện". Năm 6 tuổi, Adut cùng gia đình di cư sang Adelaide, Australia với mơ ước được đi học luôn cháy bỏng. Tuy vậy, khi được học tiếng Anh ở trường, Adut luôn bị chế giễu, bắt nạt vì màu da, tóc, răng khác biệt.

Năm 2014, khi mới chỉ 15 tuổi, cô được một công ty quản lý và đào tạo người mẫu phát hiện và kí hợp đồng. Hai năm sau đó, cô lần đầu được sải bước trên sàn runway trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Australia. Những tưởng đây đã là thành công lớn nhất của cô thì cuối năm 2016, chính Giám đốc Sáng tạo Anthony Vaccarello đã gọi điện ngỏ lời mời Adut tham gia vào show diễn ra mắt của anh dưới cương vị mới tại Saint Laurent.

Tại đây, Adut đã kí hợp đồng trình diễn độc quyền cho các BST của Saint Laurent này trong 3 mùa fashion week ( S/S 2017; F/W 2017 và S/S 2018).

Sự nghiệp thăng hoa, Adut Akech trở thành model da màu thứ hai trong lịch sử đảm nhận vị trí Vedette show Chanel

Năm 2018, sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền với Saint Laurent, sự nghiệp của Adut Akech càng tiếp tục trở nên thăng hoa khi cô được hàng loạt các thương hiệu lớn săn đón. Chỉ riêng trong tuần lễ thời trang Thu Đông 2018, "ngọc trai đen" của làng thời trang đã trúng tới 30 show diễn cho các nhà mốt khác nhau trên toàn thế giới như Chanel, Fendi, Prada, Alexander McQueen, Versace,...

Chân dài Gen Z đã trúng 30 show diễn cho nhiều thương hiệu trong Tuần lễ thời trang thu đông 2018.

Hàng loạt các tên tuổi kì cựu trong làng thời trang đã dành cho cô những lời khen có cánh, nổi bật nhất chính là cựu GĐST của Valentino - Pierpaolo Piccioli. Ông chia sẻ: "Adut rất đặc biệt. Cô có thể tỏa sáng mỗi khi xuất hiện, và bạn có thể thực sự cảm nhận điều này. Tôi muốn làm việc với Adut bởi cô chính là đại diện cho sự chấp nhận và tính đương đại".

Adut trở thành nàng thơ của Pierpaolo Piccioli và xuất hiện trong nhiều BST của Valentino.

Cô cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang cùng NTK Pierpaolo Piccioli và mẹ đỡ đầu Naomi Campbell.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ trong gần 1 thập kỉ làm nghề của Adut Akech chính là khoảnh khắc cô đảm nhiệm vị trí vedette kết show cho Chanel. Trong lịch sử, chỉ có một siêu mẫu da màu duy nhất từng được cố NTK Karl Lagerfeld giao phó cho trọng trách này chính là Alek Wek.

Nữ siêu mẫu Alek Wek đã được "ông hoàng đầu bạc" Karl Lagerfeld chọn trở thành gương mặt kết show diễn Chanel Haute Couture Thu/Đông 2004. Cô là người da màu đầu tiên được đảm nhiệm vị trí này.

Sau 14 năm, Adut Akech là cái tên model da màu thứ hai trong lịch sử được trở thành cô dâu Chanel và sải bước kết màn cho BST Haute Couture Thu/Đông 2018.

Những sải bước catwalk của Adut Akech trong tuần lễ thời trang thu đông 2023.

Không chỉ oanh tạc các sàn diễn, mỹ nhân gốc Phi này còn xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí thời trang, trong đó có Vogue. Đồng thời, cô cũng góp mặt trong nhiều chiến dịch quảng cáo của loạt thương hiệu đình đám.

Tháng 12/2019, Adut Akech chiến thắng giải thưởng "Model of the year" (Người mẫu của năm) tại sự kiện British Fashion Awards.

"Dù có trở thành người mẫu nhiều tiền nhất thế giới, tôi vẫn là một người tị nạn"

Đó là những chia sẻ của Adut Akech trên sóng một kênh truyền thông lớn của Anh. Nữ người mẫu không chối bỏ quá khứ. Cô luôn xem quãng thời gian khó khăn lúc còn nhỏ là động lực để chinh phục những mục tiêu cao hơn trong nghề. Ngoài sự nghiệp thời trang, Adut Akech còn làm việc với tổ chức Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (United Nations High Commissioner for Refugees) nhằm thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ người tị nạn trên khắp thế giới.

Cô hy vọng rằng, câu chuyện của mình là nguồn cảm hứng để kêu gọi sự giúp đỡ giảm bớt khó khăn đối với cuộc sống của người tị nạn.

Đầu tháng 8/2024, Adut bất ngờ xuất hiện trên tài khoản MXH của tạp chí Vogue và xác nhận mình đang mang thai ở tuổi 25 với bạn trai Samuel Elkhier. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Rất nhiều người nổi tiếng đã chúc mừng chân dài gốc Phi với sự "lên chức" cùng cương vị mới này.



Hiện nay, Adut Akech đang tạm thời vắng mặt khỏi những sàn diễn để tập trung cho gia đình.