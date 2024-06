Người từng thẳng tay kèn cựa bạn diễn trên sàn runway hóa ra lại là siêu mẫu catwalk đẹp nhất mọi thời đại!

Shalom Harlow - nữ siêu mẫu sinh năm 1973 từng là một hiện tượng của làng thời trang thập niên 90. Cô đã chinh phạt, càn quét vô số đường runway trong sự nghiệp lừng lẫy của mình. Lối catwalk uyển chuyển, có chút tính kịch cùng những cú xoay duyên dáng, điệu đà đã làm nên thương hiệu và tên tuổi của chân dài người Canada này. Ngoài sự nghiệp người mẫu, cô cũng có những thành công riêng trên con đường diễn xuất. Nữ siêu mẫu U60 đã góp mặt trong một số bộ phim ăn khách như: How to lose a guy in 10 days, The Salton Sea, The Jury,...

Người mẫu có sải bước đẹp nhất mọi thời đại

Năm 2022, khi tham gia một video phỏng vấn nhanh với Vogue, bà đầm thép Anna Wintour được hỏi "Ai là người có bước catwalk đẹp nhất mọi thời đại?" đã không chút do dự và trả lời ngay: "Shalom và Naomi".

Nếu như "báo đen" Naomi được biết đến với lối catwalk tĩnh vô cùng nhẹ nhàng, thanh thoát thì Shalom Harlow lại được biết đến với lối catwalk tính kịch cùng những cú xoay, đánh hông "thần sầu".

Từ nhỏ, Shalom Harlow đã được tiếp xúc với diễn xuất và múa ballet. Chính vì vậy, khi làm người mẫu, cô có sự kiểm soát cơ thể rất tốt cùng với thần thái cực cuốn và hợp mood của từng show diễn.

Thời điểm ấy, mỗi lần làm show, các NTK đều muốn gửi gắm những câu chuyện và mong muốn người mẫu không chỉ làm nổi bật trang phục mà còn phải trình diễn được ý tưởng sáng tạo, tinh thần của BST. Và Shalom với tài năng được đánh giá cao đã liên tục xuất hiện trong hàng loạt show diễn của Thierry Mugler, Dior, Givenchy, Alexander McQueen, Valentino,...

Nữ siêu mẫu từng có một thời là nàng thơ của Dior dưới "vương triều" John Galliano

Shalom Harlow trên sàn diễn haute couture Thierry Mugler và Givenchy

Năm 1995, nữ siêu mẫu dành giải thưởng "Người mẫu của năm" do VH1 bình chọn.

Hai màn "kèn cựa" đáng nhớ trên sàn diễn

Tại show Versace Ready-To-Wear Xuân Hè 1995, giữa 80 mẫu thiết kế xa hoa và hào nhoáng, đã có màn "cà khịa" ngang tàng và có phần hống hách giữa 2 chân dài. Siêu mẫu Shalom Harlow (váy đen) - với cú xoay mình đã không ngại mà huých vai Brandi Quinones (váy trắng).



Có giả thiết cho rằng đây chỉ là "tiểu phẩm" biểu diễn theo một kịch bản catwalk đã được dựng sẵn để tăng tính hấp dẫn cho show. Tuy nhiên dựa vào biểu cảm gượng gạo và không thoải mái của Brandi, nhiều netizen cho rằng màn "tác động vật lý" nhẹ này là drama thật giữa hai siêu mẫu.



Brandi Quinones và Shalom Harlow tại show diễn Versace 1995.

Cũng trong năm 1995, Shalom Harlow tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ khác trong show diễn Todd Oldham cùng bạn diễn Amber Valletta. Cụ thể, khi Amber đang pose dáng tại cuối đường băng, Shalom đã cố tình vượt lên để giành spotlight. Khi quay về, hai người mẫu còn "đọ nhau" xem ai sải bước nhanh hơn.

Shalom Harlow & Amber Valetta cũng từng "ganh" nhau trên sàn runway

Tuy nhiên, nhiều netizen đã nhận ra, đây chỉ là "tiểu phẩm ngắn" giữa hai siêu mẫu để cho show diễn có thêm phần kịch tính. Thực tế, mối quan hệ giữa Amber và Shalom rất tốt đẹp. Hai người đã xuất hiện chung trong vô số sàn diễn và bức hình thời trang. Năm 2022, khi được hỏi lại về "trận đụng độ" năm xưa, cả Shalom và Amber đã đưa ra lời giải thích, đính chính lại những hiềm khích vốn dĩ không có.

Shalom Harlow và Amber Valleta xuất hiện chung trên một số trang bìa tạp chí Vogue

Gần đây, hai siêu mẫu đã góp mặt trong chiến dịch quảng bá BST Mugler Xuân Hè 2022. Điều đặc biệt, cặp siêu mẫu "chúng mình có nhau" này có một màn khoá môi nóng bỏng khiến nhiều netizen thích thú.

Những sàn diễn "để đời"

Mặc dù đã từng một thời làm dậy sóng cộng đồng thời trang vì hai màn diễn "kèn cựa" trên nhưng đó chưa phải là khoảnh khắc "để đời" nhất của nữ siêu mẫu người Canada này.

Valentino 1995 (trái) và Atelier Versace 1996 (phải)

Show diễn BST xuân hè 1999 của Alẽander McQueen chính là điểm sáng trong sự nghiệp Shalom Harlow. Cô xuất hiện trong mẫu váy quây trắng tinh, đứng giữa bàn xoay và diễn cùng 2 cánh tay robot đang phun sơn lên trang phục của mình.

Nữ siêu mẫu cùng đồng nghiệp Linda Evangelista (váy hồng) kết màn show diễn Dior Haute Couture 2005.

Ở Dior Haute Couture Xuân Hè 2007, nữ siêu mẫu đảm nhiệm vị trí vedette kết show. Shalom Harlow bước ra như một nữ hoàng trong thiết kế váy có cấu trúc như những con hạc giấy origami do John Galliano thiết kế.

Khoảnh sắc Shalom Harlow làm siêu lòng giới mộ điệu trong show Dior Haute Couture Xuân Hè 2007

Nữ siêu mẫu xuất hiện trong một tuyệt tác haute couture đỉnh cao trong BST Dior Thu Đông 2007

Một trong những thiết kế gây tranh cãi bậc nhất BST Schiaparelli Haute Couture Xuân Hè 2023 cũng được diện bởi nữ siêu mẫu U60.





