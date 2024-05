Mối thù hơn 30 năm của hai chị đại làng mẫu: Tưởng đã chữa lành, hóa ra chỉ bằng mặt không bằng lòng

Năm 2003, Tyra đã mở ra kỉ nguyên mới với loạt chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm người mẫu "America's Next Top Model"( ANTM). Nữ siêu mẫu xuất hiện với tư cách nhà sản xuất, host của chương trình. Đến năm 2013, khi chương trình người mẫu của Tyra dần trở nên nhàm chán, rating tụt giảm, Naomi Campbell ra mắt chương trình The Face tìm kiếm gương mặt quảng cáo cho các thương hiệu để cạnh tranh trực tiếp với ANTM. Tuy nhiên, The Face của Naomi Campbell bị cancel sau ít mùa phát sóng.