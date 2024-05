Quên những màn lố, LHP Cannes 2024 vẫn có nhiều người mặc quá trời sang!

Những tưởng rào cản về tôn giáo sẽ khiến cho nhiều mỹ nhân theo đạo Hồi khó mà có thể khoe trọn vẹn được gu thời trang của mình thế nhưng, Rawdah Mohamed lại ghi điểm cực mạnh với bộ cánh tuy thanh lịch, kín đáo nhưng rất slay này. Thiết kế áo khoác và váy màu đỏ này của thương hiệu Dior. Form dáng áo khoác chiết eo phối hợp với váy xoè chính là form dáng kinh điển nhất của thương hiệu nước Pháp này. Chính bộ đồ của Rawdah cũng được lấy cảm hứng từ thiết kế "the new look" năm 1947 do chính nhà sáng lập thương hiệu - Christian Dior thiết kế.