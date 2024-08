7 mỹ nhân có màn khoe lưng chấn động, trùm cuối diện chiếc váy bí ẩn nhất nhân loại

1. Cate Blanchett

Nhắc tới những chiếc váy hở lưng kinh điển, không thể không nhắc tới chiếc váy đen đến từ thương hiệu Jean Paul Gaultier được Cate Blanchett diện tại lễ trao giải Oscar năm 2000. Cho tới ngày nay, nó vẫn luôn được xem là "sách mẫu" váy hở lưng đi thảm đỏ cho các sao. Dù nhìn mặt trước có vẻ đơn giản nhưng chi tiết phía sau lưng lại tạo hiệu ứng mạnh mẽ cho người diện, giúp chính chủ hút hết spotlight tại sự kiện.

Cate Blanchett diện váy Jean Paul Gaultier tại lễ trao giải Oscar năm 2000.

Chủ nhân 2 tượng vàng Oscar còn thể hiện đẳng cấp cùng gu thời trang tinh tế khi khéo léo kết hợp cùng phụ kiện hài hoà và matching với phần dây nối phía sau bằng vàng tinh xảo của váy. Tất cả tạo ra khoảnh khắc đẹp kinh điển, ghi điểm trong lòng người hâm mộ cho tới tận ngày nay.

2. Roselyn Sánchez

Roselyn Sánchez đã tạo ra khoảnh khắc huyền thoại khi cô bước lên thảm đỏ Grammys năm 2004 trong một chiếc váy hở lưng của nằm trong BST Thu/Đông 2004 Robetto Cavalli. Thoạt nhìn từ đằng trước, nhiều người sẽ lầm tưởng đây chỉ là một thiết kế váy body ôm sát bình thường khoe đường cong gợi cảm của Roselyn. Phải đến khi cô quay phần lưng lại, tất cả mọi sự chú ý đều đã được phen ố á vì bất ngờ.

Thiết kế có phần lưng khoét sâu cùng "main visual" nằm ở hình mặt trời được thêu bằng sequin và nạm đá rhinestone cực cuốn hút. Chiếc váy này đã đi vào lịch sử thời trang trở thành một trong những thiết kế hở lưng đẹp nhất từng xuất hiện trên thảm đỏ.

3. Zendaya

Cặp bài trùng stylist Law Roach và nữ diễn viên Zendaya từ lâu đã nổi tiếng trong giới thời trang về độ "chiến" mỗi khi tham dự thảm đỏ sự kiện. Năm 2021, cô nàng gây ấn tượng khi mặc bộ trang phục màu đỏ của Vera Wang để nhận giải Fashion Icon do hội đồng các nhà thiết kế Hoa Kỳ trao tặng. Cùng trong năm đó, nữ diễn viên sinh năm 1996 đã gây thương nhớ vô cùng khi diện chiếc váy hở lưng của Roberto Cavalli trên thảm đỏ lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2021.

Zendaya diện váy hở lưng của Roberto Cavalli trên thảm đỏ lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2021.

Đây là một thiết kế lấy cảm hứng từ loài rắn và được trình làng trong BST Thu/Đông 2000 của nhà mốt nước Ý Roberto Cavalli. Nhìn từ phía trước, chiếc váy có kiểu dáng vừa vặn với phần cổ cao, tay lỡ và ôm sát hoàn hảo. Tuy vậy, khi nhìn thấy phần sau lưng của chiếc váy, hầu hết khán giả đều bị choáng ngợp bởi "bữa tiệc" thị giác được đặt ở phần lưng trần.

Trái ngược với phần thân trước đơn giản và thanh lịch, một mô hình cột sống bằng kim loại màu vàng với tạo hình hai đầu rắn đã khiến ở phía sau đã khiến cho Zendaya chiếm trọn spotlight của sự kiện ngày hôm đó.

4. Charlize Theron

Năm 2004, nữ diễn viên Charlize Theron đã có một màn xuất hiện gây bão toàn cầu tại lễ trao giải Oscar. Cô không chỉ thu hút sự chú ý truyền thông thời điểm bấy giờ vì đã chiến thắng tượng vàng Oscar hạng mục nữ chính xuất sắc nhất mà còn bởi chiếc váy đuôi cá hở lưng đầy quyến rũ đến từ Gucci. Đây là một thiết kế được làm riêng từ Tom Ford dành cho nữ diễn viên.

Chiếc váy Tom Ford thiết kế cho Charlize Theron tại Oscar 2004.

Theo Vogue, váy Gucci màu xám nhạt được nạm pha lê swarovski ở Oscar 2004 là một trong những thiết kế đuôi cá đẹp nhất lịch sử lễ trao giải. Nhà phê bình thời trang Christian Allaire nhận xét bộ váy đơn giản đến hoàn hảo, tôn nét đẹp hình thể của Charlize Theron.

5. Rihanna

Nữ hoàng thảm đỏ Rihanna được biết đến với gu ăn mặc thời thượng cùng những bộ cánh cực đẹp mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Cô đã có rất nhiều lần ghi điểm khi lên đồ tại sự kiện Met Gala. Tuy nhiên, để nói về váy hở lưng, chắc chắn không thể bỏ qua khoảnh khắc bà mẹ hai con này diện thiết kế của Alexander Wang tại After Party Met Gala 2014.

Rihanna diện váy Alexander Wang tại buổi tiệc After Party Met Gala 2014.

Chiếc váy có màu vàng đồng, cực tôn làn da của Rihanna. Giống như nhiều thiết kế đã kể ở trên, mặt trước của thiết kế này cũng kín cổng cao tường, nhưng mặt sau lại khiến cho dân tình phải "u mê không lối thoát". Điều đặc biệt chính là phần lưng khoét sâu tới mông và Rihanna cũng không ngần ngại khoe luôn vòng ba của mình khi diện mẫu thiết kế này.

6. Naomi Campbell

Tại sàn diễn thời trang Versace Atelier năm 1999, Naomi Campbell đã có màn catwalk để đời và nó cũng trở thành thương hiệu riêng của cô. Nữ siêu mẫu xuất hiện uyển chuyển cùng những sải bước cực điêu luyện trong chiếc váy đen hai dây đến từ nhà mốt nước Ý. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào màn hất tóc thần thánh để lộ phần lưng trần gợi cảm của Naomi. Sau phần trình diễn này, vị thế của Naomi trong giới thời trang càng được đánh giá cao khi cô không chỉ sáng tạo ra một signature move cho riêng mình mà còn show diễn toàn bộ phần thiết kế đặc biệt của trang phục.

Naomi Campbell trình diễn cho Versace Atelier năm 1999

Màn hất tóc khoe lưng gây chấn động của Naomi Campbell.

7. Shirley Maclaine

Năm 1964, nữ diễn viên Shirley Maclaine đã có màn xuất hiện với những bộ cánh cực đẹp do NTK trang phục Edith Head làm trong bộ phim "What a Way to Go!". Tên tuổi của bà cũng trở nên càng phổ biến hơn trong lòng công chúng sau tác phẩm này.

Loạt trang phục xuất hiện trong bộ phim "What a Way to Go!"

Tuy nhiên, một trong những yếu tố làm nên thành công cho bộ phim chính là chiếc váy hở lưng do Shirley Maclaine diện trong một phân cảnh. Phần váy đằng sau trễ nải khoét sâu đến tận hông của nữ minh tinh. Điểm nhấn của chiếc váy là chuỗi vòng ngọc trai với mặt kim cương lấp lánh. Dù chiếc váy chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi nhưng phân cảnh khoe dáng này của Shirley vẫn ghi dấu ấn vào lòng giới mộ điệu bởi sự nữ tính và quyến rũ của nó.

Đây cũng được coi là chiếc váy bí ẩn nhất thế giới khi ngoài ekip làm phim, không một ai từng biết phần mặt trước của thiết kế này trông như thế nào.

Năm 2021, tại lễ trao giải Emmy, Anya Taylor-Joy đã xuất hiện trong một thiết kế haute couture hở lưng màu vàng đến từ Dior. Cô đã diện layout tóc búi cao cùng môi đỏ, thanh lịch và vượt thời gian. Nhiều người đồn đoán rằng, nữ diễn viên gen Z này đang có màn tái hiện và tri ân gửi đến Shirley Maclaine cùng chiếc váy bí ẩn nhất lịch sử điện ảnh kia.