Siêu hôn lễ của cậu cả nhà Beckham: Mọi thứ xa hoa trở thành khởi nguồn của rạn nứt

Trước lúc trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới khi bức tranh gia đình hạnh phúc bị phát hiện đã không còn nguyên vẹn, nhà Becks từng là hình mẫu lý tưởng cho hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Bố mẹ chồng và cô con dâu tỷ phú tranh nhau là người bị hại trong mối quan hệ mà người đứng giữa là cậu con trai thiếu tiếng nói. Cặp anh em máu mủ bị đồn "cạch mặt" vì yêu cùng người. Giờ đây, để xem lại những ký ức đẹp đẽ của gia đình siêu sao này có thể sẽ phải tua ngược lại khá lâu, cụ thể là ngày cuộc hôn nhân của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz bắt đầu vào tháng 4/2022.

Tạp chí Vogue gọi hôn lễ của cặp đôi Brooklyn Beckham và Nicola Peltz là đám cưới của năm.

Hôn lễ của thiếu gia Beckham và con gái tỷ phú Nelson Peltz kéo dài 3 ngày tại khu điền trang bên bờ biển của gia đình Peltz ở Palm Beach (Florida). Không phải bàn về độ xa hoa khi sự kiện này có tổng chi phí lên tới 4 triệu đô la (khoảng 91 tỷ đồng lúc ấy), tính thời trang của hôn lễ cũng được đặt lên cao vút để xứng tầm với danh tiếng của những người trong cuộc. Loạt ảnh hậu trường xúc động bên trong siêu đám cưới của Brooklyn và Nicola khi đó được đưa tin độc quyền bởi Vogue, và được tạp chí này xếp trong danh mục The Best of Vogue Weddings.

F4 nhà Beckham siêu lịch lãm trong ngày vui của cậu cả.

Theo Vogue, trước thềm đám cưới, Brooklyn Beckham đã nói với vợ tương lai rằng anh rất háo hức được mặc bộ lễ phục may đo riêng bởi Dior. Không chỉ riêng Brooklyn, cả gia đình nhà trai gồm David, Romeo và Cruz cũng đồng loạt diện những thiết kế mà Kim Jones (cựu giám đốc sáng tạo Dior Men) chuẩn bị riêng cho họ với tư cách là người bạn lâu năm của gia đình.

“Tôi thích việc các chàng trai nhà Beckham đều thể hiện cá tính của mình qua những bộ suit họ chọn. Giống như phong cách của David, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Tôi thích tất cả họ.” - Kim Jones chia sẻ.

Những người đàn ông nhà Becks cùng đưa Brooklyn tiến vào lễ đường.

Trong phòng thử đồ, David Beckham tranh thủ chỉnh trang cho cậu con trai lớn. “Hãy đối xử với vợ như với vàng” là lời khuyên của người cha David dành cho con trai mình.

Trong ngày cưới chú rể Brooklyn đã đeo món quà đắt tiền từ bố mẹ vợ là sợi dây kim cương của thương hiệu Anita Ko trên áo.



Vogue cho biết, khi thấy cặp đôi hạnh phúc này thích sự đồng điệu, Kim Jones cũng đề nghị làm một bộ đồ đôi cho cả hai trong ngày rehearsal. Vì thế bộ trang phục menswear của cô dâu khi ấy đã trở thành ngoại lệ của Kim Jones: "Anh ấy không thường may đồ nữ dưới nhãn hiệu Dior, vì vậy đây thực sự là một khoảnh khắc đặc biệt" - Stylist của Nicola Peltz chia sẻ.

Brooklyn và Nicola thích mặc đồ đôi, vì vậy người bạn của gia đình là Kim Jones đã thiết kế 2 bộ âu phục Dior dành cho cặp vợ chồng.

Chiếc váy Valentino Haute Couture của Nicola Peltz cũng không kém phần đặc biệt. Theo Vogue, thiết kế này được Nicola và Pierpaolo Piccioli (cựu giám đốc sáng tạo của Valentino) đầu tư 1 năm ròng rã để thực hiện với nhiều cuộc bàn bạc, 2 chuyến đi đến trụ sở chính của hãng tại Rome và 2 lần fitting tại Hoa Kỳ. Trong ngày trọng đại, các nhân sự quan trọng phụ trách bộ trang phục này cũng từ xa đến nơi để đảm bảo mọi chi tiết đều hoàn hảo. Đội ngũ của cô dâu Nicola Peltz nhận xét, đó là một trải nghiệm thời trang cao cấp tuyệt đỉnh.

Cặp đôi nhân vật chính tiến vào lễ đường với bộ lễ phục Dior và váy cưới Valentino Haute Couture.

Drama cũng nhen nhóm từ đây, liên quan đến chiếc váy này, Nicola Peltz bị cho là đã từ chối mặc đồ cưới do thương hiệu của mẹ chồng thiết kế. Vợ của Brooklyn giải thích rằng ý định ban đầu của gia đình họ đã vỡ kế hoạch do xưởng may của Victoria Beckham không thể thực hiện đúng tiến độ, vì thế cô đành đến Rome để đặt hàng Valentino. Mặc dù vậy tin đồn bất hòa giữa cặp mẹ chồng - nàng dâu vẫn bị bỏ ngỏ từ ngày đó đến khi nó sôi sục lại ở hiện tại.

Chiếc khăn voan Haute Couture của Valentino được nhận xét là một tác phẩm nghệ thuật.

Nicola trong khoảnh khắc được người cha tỷ phú dắt vào lễ đường.

Ngoài Valentino, Versace cũng là thương hiệu được cô dâu đặt may cho lễ cưới.



Bố và mẹ cô dâu - tỷ phú Nelson và cựu người mẫu Claudia Peltz diện trang phục được thiết kế riêng bởi Versace.

Ngày Victoria Beckham lên chức mẹ chồng, cô cũng tự làm chiếc slip dress đặc biệt của riêng mình: "Đây là thiết kế Victoria Beckham Couture đầu tiên của chúng tôi. Một chiếc váy đặc biệt cho ngày đặc biệt. Loại vải của nó được tôi đặt làm riêng từ một trong những nhà máy tốt nhất tại Ý. Nó giống như kim loại dạng lỏng và tôn dáng tuyệt vời" - Victoria Beckham chia sẻ.

Cặp đôi Beck - Vic phong độ ngời ngời ngày con trai đi lấy vợ.

Cũng từ khoảnh khắc xinh đẹp tuyệt vời ấy, thêm một vết xước xuất hiện rồi trở thành tàn tích cho mối quan hệ của Victoria Beckham và con dâu cả đến ngày hôm nay. Theo đó, bà Becks bị tố đã "giật spotlight" của Nicola trong tiệc cưới. Nữ ca sĩ Marc Anthony khi ở trên sân khấu đã giới thiệu Victoria Beckham là người phụ nữ xinh đẹp nhất buổi tiệc, rồi mời cô lên nhảy cùng con trai. Điều này được cho là đã phá hỏng kế hoạch ban đầu của cặp đôi mới cưới, khiến cô dâu Nicola Peltz ấm ức, khóc ngay trong hôn lễ.

Một look khác của cặp đôi vàng trong chuỗi tiệc linh đình năm 2022.

Hai người em trai của chú rể - Romeo và Cruz cũng cực kỳ nồng nhiệt xuất hiện với vẻ ngoài điển trai trong ngày cưới của Brooklyn. Nhưng đó đã là chuyện từ 3 năm trước. Romeo vừa kết thúc mối quan hệ hẹn hò cùng nữ DJ Kim Turnbul - người được cho là tình cũ của anh trai, đồng thời là nguyên nhân khiến họ "cạch mặt". Về phía Cruz, các nguồn tin cho hay, hiện tại nơi nào có mặt Brooklyn, tuyệt đối sẽ không có cậu út.

Ở show diễn của Victoria Beckham trong khuôn khổ Paris Fashion Week Fall/Winter 2025 hồi tháng 3 năm nay, hai cặp đôi Romeo - Kim Turnbul và Cruz - Jackie Apostel cũng cùng nhau tham dự để chúc mừng mẹ của họ. Tuyệt nhiên sự kiện này không có sự hiện diện của vợ chồng Brooklyn Beckham.

Romeo và Cruz với mái tóc gợi nhớ đến thời trai trẻ của bố David.

Công chúa nhỏ Harper Beckham đi chân trần, diện đầm trắng ôm lấy David Beckham, cặp bố con khăng khít chia sẻ khoảnh khắc đầy hạnh phúc cùng nhau.

Trong những khung hình đầy cảm xúc của Vogue, có thể cảm nhận ngập tràn sự hân hoan trong mắt các thành viên nhà Beckham. Nhưng tại đây, trong đám cưới Brooklyn, cũng chính là khởi nguồn của một mâu thuẫn sâu sắc chưa biết khi nào sẽ lành.