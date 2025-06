Bioderma chính thức lên tiếng về việc thu hồi sản phẩm nước tẩy trang đình đám

Những ngày vừa qua, thông tin Cục Quản lý Dược đã ra quyết định thu hồi một số lô mỹ phẩm, trong đó có sản phẩm nước tẩy trang đến từ thương hiệu Bioderma do công ty Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Human Offshore Partners tự nguyện thu hồi. Điều nay đã thực sự gây hoang mang, lo lắng không nhỏ trên nhiều diễn đàn làm đẹp vì đây là sản phẩm rất được nhiều người dùng ưa chuộng. Ngay sau đó, phía Bioderma Việt Nam cũng chính thức lên tiếng khẳng định việc thu hồi trên hoàn toàn không liên quan đến hoạt động phân phối chính hãng của thương hiệu, khẳng định Minthacare là công ty phân phối độc quyền chính thức của thương hiệu.

Nhắc đến Bioderma, hẳn các tín đồ skincare không ai là không biết tới "cặp đôi vàng" nước tẩy trang Sensibio H2O (chai nắp hồng) và Sébium H2O (chai nắp xanh lá). Đây không chỉ là những sản phẩm làm sạch đơn thuần mà còn trở thành "chân ái" trong chu trình chăm sóc da của hàng triệu tín đồ làm đẹp khắp nơi trên thế giới.

Dù vậy, cú sốc này cũng là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho các tín đồ làm đẹp trong thị trường mỹ phẩm thật giả lẫn lộn. Bioderma Việt Nam cũng đã chính thức có những chia sẻ làm rõ và cảnh báo về tình trạng hàng không chính ngạch trên. Sau đây là các bước "vàng" nhận diện hàng chính hãng do chính Bioderma đưa ra, giúp người dùng tỉnh tảo, tránh sập bẫy hàng trôi nổi trên thị trường.

Nhận dạng bằng bao bì

Bao bì chính là thứ tiên quyết đầu tiên giúp các tín đồ làm đẹp nhận diện ngay trước khi thanh toán. Sản phẩm Bioderma chính hãng sẽ có thiết kế với các chữ in sắc nét, không bị lem hay mờ nhạt. Với hàng giả, bố cục, font chữ và các chi tiết nhỏ thường được in ấn cẩu thả, màu sắc dại hơn và có nhiều chi tiết, thông tin sai lệch so với hàng thật.

Nhận dạng qua tem

Việc check kỹ tem chống giả cũng như một lớp lá chắn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trên sản phẩm Biorderma chính hãng do Minthacare phân phối thường sẽ bao gồm tem của đơn vị nhập khẩu chính thức - Công ty TNHH MINTHACARE và tem phụ bằng Tiếng Việt, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định. Đặc biệt hơn chính là thiết kế tem xác thực nguồn gốc + QR code - cũng là một trong các yếu tố quan trọng và tiện lợi để người mua có thể nhanh chóng tra cứu trên website của hãng.

Nhận dạng qua QR Code

Việc quét mã QR code trên tem xác thực nguồn gốc là một trong các cách nhanh chóng để kiểm tra sản phẩm. Chỉ cần một cú nháy, mã QR sẽ dẫn thẳng bạn đến trang web chính thức kèm theo dòng chữ "Xác nhận sản phẩm chính hãng" cực uy tín. Ngoài ra, tem đính QR code còn được giới hạn 5 lần quét để tránh tình trạng sao chép tem hàng loạt cũng như tăng cường hàng rào bảo vệ, ngăn chặn mọi hành vi bán hàng giả hàng nhái trên thị trường.

Mua Bioderma tại các gian hàng chính hãng

Để tránh tiền mất tật mang, Bioderma khuyến khích các chị em đúng sản phẩm chính hãng được phân phối độc quyền, chính thức và hợp pháp bởi Công ty TNHH MINTHACARE để đảm bảo tuyệt đối không còn các tình trạng rước về sản phẩm kém chất lượng.

Hệ thống phân phối chính hãng của Bioderma Việt Nam

Shopee Bioderma Official Store: https://shopee.vn/bioderma_officialstore Lazada Bioderma: https://www.lazada.vn/shop/bioderma/ Tiki Bioderma Official Store: https://tiki.vn/cua-hang/bioderma-official-store TikTok Shop @bioderma_vietnam: https://vt.tiktok.com/ZMBAk9VfQ/ Hasaki: https://hasaki.vn Watsons: https://www.watsons.vn Guardian: https://www.guardian.com.vn Hệ thống nhà thuốc Long Châu: https://nhathuoclongchau.com.vn/ Hệ thống nhà thuốc Pharmacity: https://www.pharmacity.vn/ Các chuỗi cửa hàng Sức khỏe - Sắc đẹp trên toàn quốc xem thêm tại: https://bit.ly/HeThongPhanPhoiBioderma Các cửa hàng, bệnh viện, nhà thuốc phân phối chính hãng khác xem thêm tại: https://www.bioderma.com.vn/tim-diem-ban-hang