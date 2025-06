Routine 12 tuổi: Trẻ mãi với tinh thần “Young at Heart”

Với thông điệp: "Tuổi trẻ không đo bằng số năm, mà bằng ngọn lửa đam mê, sự tự tin và tinh thần sống hết mình trong mỗi người", để đánh dấu cột mốc ý nghĩa này, Routine không chỉ mang đến chiến dịch truyền thông sáng tạo, thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ KOLs, KOCs, mà còn kết hợp hàng loạt chương trình khuyến mãi sinh nhật đặc biệt.

"Young at Heart" - Một cái chạm đến mọi tâm hồn trẻ trung

Thương hiệu Routine kỷ niệm 12 năm thành lập bằng chiến dịch đầy cảm hứng mang tên "For Everyone Who Is Young at Heart". Với thông điệp này, thương hiệu đã chạm đến mọi tâm hồn trẻ trung – dù bạn là ai, ở độ tuổi nào, phong cách ra sao, thời trang luôn là cầu nối giữa con người và nội tâm sâu lắng, là cách để mỗi người thể hiện tiếng nói riêng, bản sắc thật một cách tự nhiên nhất.

Tự tin, thấu hiểu bản thân, tràn đầy sức sống những người "Young at Heart" không ngại chấp nhận những thử thách, thất bại từng trải qua, vì chính điều đó khiến họ mạnh mẽ, bản lĩnh và biết tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc hành trình. Và luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ tắt.

Sống hết mình với đam mê: Tinh thần trẻ trung không đến từ ngoại hình, mà từ trái tim dám thử, dám mơ lớn, dám khác biệt. "Young at Heart" là những người không ngừng chinh phục giới hạn, theo đuổi đam mê và ước mơ bằng tất cả sự nhiệt huyết.

Chín muồi, độc lập, đầy lòng bao dung: Vượt qua bao thăng trầm, những trái tim trẻ trung học được cách yêu thương bản thân và lan tỏa tình yêu đó đến người khác. Không chỉ sống cho riêng mình, mà còn luôn có những người bạn đồng hành cùng sẻ chia, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa trên hành trình cuộc sống.

Đi cùng với thông điệp ý nghĩa trên, thương hiệu còn khéo léo lồng ghép game "Đoán tuổi tâm hồn" dành cho mọi khách hàng dễ dàng tham gia và tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ qua nhiều nền tảng mạng xã hội. Với những câu hỏi thú vị, câu trả lời độc đáo, đánh đúng tâm lý người dùng, Routine đã thành công trong việc khởi động chiến dịch sinh nhật một cách tự nhiên và hấp dẫn nhất.

Sự hưởng ứng mạnh mẽ của các KOL, KOC cùng quiz "Độ Tuổi Tâm Hồn"

Ngay từ giai đoạn Pre-Birthday (1/6 - 5/6), chiến dịch sinh nhật 12 tuổi của Routine đã tạo ra sức lan tỏa lớn trên mạng xã hội nhờ sự tham gia nhiệt tình của các KOLs, KOCs và khách hàng. Những gương mặt như Võ Tấn Phát, Việt Anh, Gia đình Xoài, Châu Bí Ngô, Justin Lê… cùng hàng loạt các nhà sáng tạo nội dung khác đã mang đến các viral clip sáng tạo, hài hước xoay quanh chủ đề: Trẻ trung không nằm ở độ tuổi thực, mà là độ tuổi tâm hồn.

Với đa dạng cộng đồng từ gia đình, runner cho đến sinh viên, các bạn trẻ đã cùng Routine lan tỏa thông điệp "Young at Heart" một cách gần gũi, dễ chạm. Những nội dung vui nhộn, dễ viral, bắt trend nhanh chóng đã biến thử thách "Độ Tuổi Tâm Hồn" thành một hoạt động được đông đảo người theo dõi hưởng ứng, chia sẻ và bàn luận.

Routine không chỉ khẳng định được sức hút của thương hiệu thời trang trẻ trung, mà còn thể hiện khả năng kết nối cộng đồng, trở thành một phần trong câu chuyện của thế hệ trẻ - những người luôn dám sống thật, dám vui, dám khác biệt.

Gửi tặng khách hàng những món quà tri ân Routine 12 tuổi

Young at Heart - Sự kiện sinh nhật 12 tuổi Routine diễn ra trong tháng 6 với không khí vô cùng sôi động. Hàng loạt các chương trình ưu đãi được hé mở mỗi ngày và sự hưởng ứng nhiệt tình của khách hàng đã tạo nên một không khí vô cùng nhộn nhịp từ cửa hàng Routine.

Nhìn từ bên ngoài, cửa hàng Routine đã khiến khách hàng bắt mắt với poster rực rỡ chuẩn không khí sinh nhật. Cách cửa hàng bài trí, phân chia khu vực, có đầy đủ cả đồ nữ và đồ nam giúp khách hàng dễ dàng mua sắm, lựa chọn, đúng với thông điệp sản phẩm của thương hiệu: Easy Buy, Easy Care, Easy Wear để hướng đến một cuộc sống "Easy Life".

Hãy cùng Routine điểm qua một số góc mua sắm trong ngày sale sinh nhật trên khắp các chi nhánh cả nước. Các chương trình ưu đãi đang diễn ra vô cùng hấp dẫn như:

1. Siêu sale bùng nổ:

+ Mua 1 tặng 1

+ Đồng giá 49k, 79k, 149k, 199k, 249k

+ Giảm giá 30%, 50%

2. Giảm 15% khi mua sản phẩm thứ 2 nguyên giá

3. "Vòng quay may mắn" nhận quà đơn từ 912k

4. Tặng áo thun sinh nhật mua sắm

5. 12K quà tặng khi tham gia VQMM (.) nhận link tại Fanpage

Routine khẳng định thương hiệu sẽ tiếp tục đồng hành cùng những trái tim trẻ trung, mang đến nhiều sản phẩm và trải nghiệm thú vị hơn nữa trong tương lai. Sống trọn tinh thần "Young at Heart", dám khác biệt, dám toả sáng bất kể tuổi tác!

