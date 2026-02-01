Sĩ tử thời xưa mang theo nhiều lộ phí lên kinh mà thổ phỉ không dám cướp: Vì thứ buộc trên người họ

Nhìn thứ buộc ngang lưng sĩ tử, giang hồ lập tức tránh xa

Trong hình dung của nhiều người, thổ phỉ thời xưa là những kẻ hung hãn, thấy tiền là cướp, gặp người là giết. Thế nhưng trong thế giới giang hồ cổ đại, lại tồn tại những "vùng cấm" mà ngay cả kẻ cầm đao cũng không dám bước qua.

Một trong số đó chính là sĩ tử lên kinh ứng thí. Điều này nghe qua có vẻ khó tin bởi những nho sinh tay không tấc sắt, dáng vẻ yếu ớt, trong người lại mang theo không ít bạc làm lộ phí nhưng tại sao thổ phỉ không ra tay?

Câu trả lời nằm ở một dải vải vàng nhỏ, buộc ngang lưng của những sĩ tử này.

Dải vải vàng không phải để trang trí, mà là "bùa giữ mạng".

Trong thời phong kiến, những sĩ tử đủ điều kiện vào kinh dự kỳ thi Hội thường được triều đình cấp giấy tờ và buộc dải vải màu vàng hạnh, trên ghi rõ "奉旨会试" (phụng chỉ dự thi Hội).

Với người ngoài, đó chỉ là một mảnh vải. Nhưng với thổ phỉ, đây là dấu hiệu của triều đình.

Chỉ cần nhìn thấy dải vải này, không ít toán cướp lập tức thu đao nhường đường, thậm chí có kẻ còn cúi đầu xin lỗi. Bởi họ hiểu rất rõ ranh giới sinh tử trong giang hồ: cướp thương nhân chỉ là đoạt tiền, cướp quan sai đã là tự chuốc họa, còn động tới sĩ tử thì chẳng khác nào trực tiếp thách thức quyền lực của triều đình, một cái giá mà không sơn trại nào dám gánh.

Lộ phí của sĩ tử phần lớn là quan ngân, có dấu lửa, có sổ sách, có kiểm soát. Một khi bị cướp, triều đình chắc chắn truy xét đến cùng, không tồn tại khái niệm cướp xong là êm.

Quan trọng hơn, sĩ tử là tầng lớp được triều đình chính thức công nhận là "quan viên dự bị". An toàn của họ không còn là chuyện cá nhân, mà gắn liền với lợi ích quốc gia. Động tới họ, đồng nghĩa với việc đánh thẳng vào mặt hoàng quyền.

Những vụ cướp sĩ tử và cái kết khiến giang hồ khiếp vía

Không phải tự nhiên mà không cướp sĩ tử trở thành quy củ bất thành văn. Lịch sử ghi nhận không ít vụ thổ phỉ cướp giết cử nhân, đặc biệt dưới thời Thanh, và kết cục gần như không có ngoại lệ là diệt tận gốc.

So với các vụ cướp bóc thông thường, phản ứng của quan phủ trong những vụ việc liên quan đến sĩ tử hoàn toàn ở một cấp độ khác: các cuộc vây quét được triển khai trên diện rộng, không tiếc nhân lực hay tài lực, với mục tiêu duy nhất là nhanh chóng trấn áp và giết gà dọa khỉ, khiến cả giới giang hồ phải khiếp sợ mà không dám tái phạm.

Thủ lĩnh thường bị xử cực hình, thi thể đem bêu rêu, có nơi còn lột da thị chúng. Lâu la nhẹ thì lưu đày làm nô, nặng thì liên lụy cả gia tộc.

Những kết cục đẫm máu ấy nhanh chóng lan truyền trong giới lục lâm, trở thành nỗi ám ảnh tập thể của thổ phỉ khắp các vùng.

Lâu dần, luật ngầm được hình thành, đó là không ai được động tới sĩ tử.

Phá quy củ không chỉ chết một người, mà chết cả sơn trại

Đáng sợ hơn cả quan phủ, chính là giang hồ tự thanh trừng lẫn nhau. Trong thế giới thổ phỉ, ai dám cướp sĩ tử bị xem là phá luật, đồng nghĩa với việc kéo tất cả các sơn trại khác vào vòng nguy hiểm. Vì tự bảo vệ mình, những toán cướp khác sẵn sàng liên thủ tiêu diệt tận gốc kẻ phá quy củ.

Ngoài nỗi sợ, trong lòng thổ phỉ còn có một cuốn sổ tính toán rất rõ ràng. Sĩ tử số lượng cực ít, nhưng mỗi người đều có khả năng vươn tới rất cao.

Hôm nay cướp của hắn vài chục lạng bạc, ngày mai nếu hắn đỗ đạt làm quan, hoàn toàn có thể dẫn binh tới tiêu diệt sơn trại. Nhưng nếu hôm nay bảo vệ hắn, hộ tống hắn, thậm chí tài trợ chút lộ phí, thì mai sau khi hắn áo gấm về làng, ân tình ấy có thể cứu mạng.

Nhiều đầu lĩnh thổ phỉ không hề ngu. Họ hiểu rõ thế nào là lợi ích dài hạn.

Bởi vậy mới có chuyện, có sơn đại vương gặp sĩ tử không những không cướp, mà còn phái người hộ tống, thậm chí chủ động biếu tiền, chỉ mong gieo một mối thiện duyên cho tương lai.

Từ góc độ quốc gia, triều đình cũng liên tục dùng trọng hình và luật pháp để củng cố quy tắc này, biến con đường của sĩ tử thành vùng cấm sắt máu mà không ai dám động tới.

Từ góc độ triều đình, nhà nước liên tục dùng luật pháp và những hình phạt nghiêm khắc để khẳng định một thông điệp rõ ràng: con đường của sĩ tử là vùng cấm không thể xâm phạm. Sự kính sợ của thổ phỉ, suy cho cùng, không phải dành cho những người đọc sách tay yếu chân mềm, mà dành cho thể chế đứng sau họ, tiền đồ chính trị đang chờ phía trước và sức mạnh quốc gia bảo vệ họ. Khi tri thức có thể chuyển hóa thành quyền lực thực sự, thì ngay cả thứ bạo lực hoang dã nhất cũng buộc phải nhường bước và đó chính là trọng lượng thật sự của dải vải vàng năm xưa.

Theo Sohu, Sina, 163