Mới đây, một nhạc hội Rock có tên Just Rock đã lên thông báo về việc hủy bỏ toàn bộ sự kiện vì lượng vé bán ra quá thấp. Cụ thể, show diễn Just Rock ban đầu dự kiến được tổ chức tại Phan Thiết vào ngày 29/6 vừa qua song đã phải hủy bỏ lần 1 vì lượng vé bán ra thấp, đồng thời phải nhanh chóng dời địa điểm về một studio ở TP.HCM và dời ngày tổ chức lên 20/7. Giá vé cho sự kiện là 600 nghìn đồng/vé, được xem là một giá tương đối dễ chịu kể cả với khán giả trẻ.

Chương trình dời địa điểm từ TP.HCM đến Phan Thiết và về lại TP.HCM

Just Rock đánh dấu sự tái xuất của Hải Bột - thành viên của nhóm Quái Vật Tí Hon, một “huyền thoại” của làng Rock Việt. Thế nên, rock fan đặc biệt trông chờ sự kiện này vì có thể gặp lại giọng ca họ yêu mến sau hơn 7 năm vắng bóng làng nhạc. Tuy nhiên, đến cuối cùng dù đã chuyển địa điểm về TP.HCM, nhưng nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan đã khiến show diễn tiếp tục không bán được vé. Cuối cùng, BTC xác nhận hủy bỏ toàn bộ sự kiện.

Just Rock quy tụ dàn lineup dự kiến gồm Hải Bột, Giấy Gấp, Những Đứa Trẻ, ChipPunks, Mystery cùng các rock band được tuyển chọn từ cuộc thi Just Rock | Audition trước đó như Migaway, Họa, Wild Shadow, The Re$h, The Vague, Lulaby, Cầm Họa. Việc một sân chơi hấp dẫn và có quy mô cho các rock band bị hủy bỏ vì lượng vé bán ra quá thấp vẫn là một tổn thất lớn với nhạc Rock nước nhà, với BTC và cũng là sự tổn thương không nhỏ với các nghệ sĩ trong dàn lineup. Đa số khán giả đều rất nuối tiếc vì đã từ rất lâu những show diễn thuần nhạc Rock không còn được tổ chức đều đặn phục vụ tệp khán giả này. Và đặc biệt là sự trở lại của "huyền thoại" Hải Bột cũng là điều hiếm hoi và rất khó để anh gật đầu đồng ý biểu diễn. Nhưng đến cuối cùng show diễn buộc phải hủy bỏ.

Tuy nhiên cũng có thể lý giải chuyện lượng vé bán ra không như kỳ vọng của BTC đến từ nhiều yếu tố khác nhau như: dàn lineup không phải những cái tên thu hút giới trẻ, cách thức truyền thông cũ kĩ chưa chạm được đến đúng cộng đồng, thời điểm tổ chức có quá nhiều show diễn cạnh tranh...

Toàn văn thông báo từ BTC như sau: JUST ROCK DỪNG LẠI TẠI ĐÂY!

Just Rock đã bắt đầu chặng đường của mình từ ngày 08/03/2024 với mong muốn góp phần khơi dậy tình yêu Rock ở Việt Nam. Mong muốn trở thành sân khấu có thể tụ họp các ban nhạc Rock Việt xưa và nay để cùng cháy chung một đam mê. Do chương trình diễn ra lần đầu tiên nên sự quan tâm của công chúng là không thể nhiều dẫn đến số lượng khán giả tham gia chương trình cũng bị giới hạn.

Tuy nhiên vẫn giữ ngọn lửa đam mê Rock Việt, BTC cùng với các anh chị em nghệ sĩ đã tiếp tục công bố Just Rock Music Festival dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 29/06/2024 tại Phan Thiết. Song, sự kiện này chỉ bán được rất ít vé, không đủ kinh phí để chương trình được diễn ra. Chính vì thế BTC đã quyết định thay đổi địa điểm tổ chức sự kiện về thành phố Hồ Chí Minh để khán giả dễ dàng mua vé cũng như có thể tham dự chương trình. Dù đã nỗ lực quảng bá nhưng do năng lực của BTC và thời điểm tổ chức có nhiều chương trình cạnh tranh dẫn đến chương trình thiếu đi sự quan tâm của công chúng. Rất tiếc nhưng Just Rock buộc phải dừng tại đây!

BTC xin được gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành đến tất cả những anh chị em nghệ sĩ, đối tác, đơn vị đồng hành, đơn vị tài trợ, phóng viên báo đài, những ai đã yêu thích và ủng hộ Just Rock trong suốt thời gian vừa qua. Các cam kết thù lao nghệ sĩ theo hợp đồng, nghĩa vụ với đối tác, nhà tài trợ, BTC sẽ thực hiện nghiêm túc theo thỏa thuận. BTC xin được gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến anh Hà Quang Minh vì đã để uy tín của anh bị ảnh hưởng khi tham gia chương trình với vai trò là người xây dựng nội dung và cũng chính là người thuyết phục nghệ sĩ Hải Bột trở lại.

QUY ĐỊNH HOÀN VÉ - Hoàn 100% giá trị vé. - Đối với khán giả đã mua vé ở các địa điểm offline, vui lòng mang theo vé đến địa - điểm đã mua để được hoàn tiền. - Đối với khán giả ở ngoài khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, BTC sẽ bồi thường chi phí di chuyển và lưu trú theo thực tế. Vui lòng liên hệ Fanpage để cung cấp thông tin chi tiết. - Thời gian hoàn vé tối đa 7-10 ngày sau khi BTC và khán giả xác nhận giá trị cần bồi hoàn.

Tuy nhiên, dành riêng cho những ai là fan của huyền thoại Hải Bột thì sự trở lại của anh không chỉ gói gọn tại Just Rock. Hải Bột cũng góp mặt trong dàn lineup của Cam Concert: See sẽ diễn ra vào tháng 8 cùng với nhiều nghệ sĩ như Tiên Tiên, Nhạc Của Trang, tlinh, Hoàng Dũng, An Trần Saxophone,... Đặc biệt, huyền thoại làng Rock cũng sẽ có sân khấu kết hợp đặc biệt với Thắng (Ngọt), đánh dấu sự kết nối của 2 thế hệ nghệ sĩ. Rất nhiều khán giả sau khi đón nhận hung tin về việc Just Rock bị hủy bỏ cũng đã rủ rê sang Cam Concert: See để ít nhất có thể xem được màn tái ngộ của một huyền thoại sau gần 1 thập niên im hơi lặng tiếng.

Hải Bột vẫn sẽ diễn cùng Thắng (Ngọt) ở một sự kiện khác.

Hải Bột cũng đã lên tiếng trên cá nhân của mình, thể hiện sự tiếc nuối khi không thể trình diễn tại Just Rock và hẹn khán giả tại những show diễn khác: “Trước hết là Bột muốn nói rằng mình không vui và rất tiếc khi chương trình lại dừng thế này. Mình rất tiếc và buồn vì các bạn fans đã phải bỏ tiền, công sức mua vé, chuẩn bị các thứ để chờ xem show. Rất xin lỗi các bạn. Tiếp theo là mình cũng buồn cho các anh em ban nhạc đã bỏ công sức tập luyện, không nhận những show khác để dành cho show này. BTC Just Rock cần phải có những đền bù thoả đáng đến sự ảnh hưởng của mọi người. Mình chỉ là một người viết nhạc, chơi nhạc và mong sẽ gặp các bạn tại show tiếp theo. Và thật sự xin lỗi vì những bất tiện đã gây ra cho mọi người!”.