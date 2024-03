Loạt "rock hit" gây bão tại Just Rock

Hàng trăm khán giả yêu thích dòng nhạc này cùng hội tụ để cháy với rock đến tận đêm khuya ở sân vận động Hồ Xuân Hương (quận 3) do VNL Entertainment tổ chức.

Đêm nhạc có sự xuất hiện của Microwave, Chillies, 7uppercuts, Nam Tộc, Nhân Dạng, MONOCYCLE, Vortexx, Mystery Band - những ban nhạc đại diện cho nhiều thế hệ nhạc rock ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Những năm gần đây, khi pop và rap liên tục "chiếm sóng" nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, người ta vẫn tự hỏi, đã bao lâu rồi rock Việt chưa có ca khúc mới, nhân tố mới được đón nhận cuồng nhiệt, đã bao lâu rồi chưa được "cháy" cùng những rockshow có quy mô lớn, được đầu tư bài bản về mặt âm thanh, ánh sáng? Do đó JUST ROCK được xem là sự kiện thu hút đông đảo giới mộ điệu nhạc rock, bữa tiệc âm nhạc bùng nổ với khán đài ngồi và khu vực đứng của Just Rock đều được lấp đầy bởi người hâm mộ.

Tuy chỉ vừa mới thành lập nhưng các nhóm như Vortexx, Nam Tộc, Nhân Dạng gồm được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và đam mê với dòng nhạc này.

Không thể không nhắc đến một số nhóm "gạo cội" như Microwave với 23 năm chinh chiến, hay những cá nhân âm thầm cống hiến cho cộng đồng rock TP.HCM 12 năm qua như MONOCYCLE.

Phần đầu đêm nhạc cũng chứng kiến màn trình diễn của Nhân dạng, MONOCYCLE. Với những bài hát mạnh mẽ, sôi động và đầy năng lượng, những phần thể hiện của 2 nhóm nhạc đã khiến khán giả "đứng ngồi không yên", cùng nhau hát vang những giai điệu yêu thích và tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt, khó quên.

Nam Tộc hoàn toàn ngược lại, đại diện cho xu hướng mới của dòng nhạc này, khi kết hợp yếu tố dân gian và nhạc cụ dân tộc vào rock. Bên cạnh guitar, trống... sân khấu của họ cũng có đàn tranh, sáo trúc, đàn bầu… Tuy là bước đầu tiếp cận khán giả, thế nhưng nhóm nhạc cũng đã để lại những thử nghiệm mới.

Sự xuất hiện của hai ban nhạc được khán giả trẻ yêu thích là Chilles và 7uppercuts cũng khiến không khí của nhà thi đấu Hồ Xuân Hương thật sự bùng nổ. Với chất pop-rock, rock alternative dễ nghe, dễ cảm… Chillies đã thể hiện lại một loạt bản hit trong thời gian qua của mình, từ Giá như, Em đừng khóc, Vùng ký ức… cho đến mới hơn là Đại lộ mặt trời. Nhóm cũng tiết lộ sản phẩm mới nhất sẽ được ra mắt vào mùa thu này.

Ngược với Chillies, 7uppercuts đầy tính thành thị, hoang dã cũng đã khuấy động không khí với những ca khúc đã quá quen thuộc với người hâm mộ, như Yêu, No Internet, Trốn Tìm… Nhóm cũng tiết lộ vừa thực hiện xong album đầu tay, có nhiều chất liệu của canto-pop và rất hy vọng sẽ ra mắt được vào mùa hè này.

Trong suốt đêm nhạc, sự hiện diện của khán giả trẻ là một điểm nhấn không thể không chú ý. Nó cho thấy rằng không chỉ xuất hiện một thế hệ mới các ban nhạc rock, mà người cũng thức cũng đang hình thành lớp người nghe mới, trẻ trung, năng động và cởi mở với nhiều thể loại…

Mọi thứ bùng nổ khi Microwave xuất hiện và trình diễn lại hàng loạt bản hit như Say, Không tên, Phai... Nhóm cũng lắng đọng không khí với bài hát Giấc mơ 20 mới nhất của mình, nói về hành trình mình đã đi qua.

Đêm diễn khép lại với Tìm lại, bản hit kết nối tất cả khán giả và nghệ sĩ trình diễn trong đêm nhạc này. Có thể nói Just Rock là một sự kiện hấp dẫn và có giá trị, không chỉ cho những nghệ sĩ có được cơ hội tiếp xúc với khán giả riêng, mà cũng đồng thời là một cơ hội để chứng minh rằng rock vẫn luôn âm ỉ cháy.

Ngoài đêm nhạc Just Rock vừa qua, theo ban tổ chức, cũng trong năm nay, Just Rock sẽ tiếp tục vào tháng 6 này với concert mới.

Các đêm nhạc nhằm tạo cơ hội biểu diễn định kỳ cho những ban nhạc lớn nhỏ trong khu vực, từ đó hâm nóng dần bối cảnh rock tại TP.HCM và thu hút nhiều khán giả yêu rock tìm về với sân khấu biểu diễn dòng nhạc này.