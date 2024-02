Những lý do bạn không thể bỏ lỡ Just Rock - đêm của những “chiến thần” nhạc rock

8 rock band hàng đầu đại diện cho những màu sắc riêng



Với tiêu chí là cầu nối đưa những bản nhạc rock thuần Việt đến gần hơn với khán giả, Just Rock đã nhanh chóng tạo nên cơn "sốt" trong cộng đồng rockfan khi công bố dàn line up hùng hậu. Từ Microwave, Monocycle đến Mystery Band, Nam Tộc, Nhân Dạng, Vortexx và hai cái tên được nhiều bạn trẻ Gen Z yêu mến là Chillies và 7Uppercuts, có thể nói Just Rock là nơi hội tụ của những đại diện nổi bật và đáng chú ý nhất của rock Việt qua từng thời kỳ, được đông đảo khán giả yêu nhạc Việt đón nhận nhờ phong cách độc đáo và tài năng ấn tượng.

Dàn line up "xịn sò" của Just Rock khiến khán giả nức lòng.

Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với gần 50 màn trình diễn đỉnh cao

Rock Việt không chỉ có những chủ đề gai góc, mà còn khắc họa những cảm xúc rất "đời". Vượt khỏi khuôn khổ của những rock bar, rock cafe, những ca khúc rock đa dạng thể loại từng làm chao đảo cộng đồng rockfan, từ classic đến alternative, một lần nữa được tái hiện bùng nổ trong rockshow hoành tráng nhất mở màn 2024.

Các rockband được kỳ vọng sẽ mang đến những bản phối mới để sẵn sàng "đốt cháy" sân khấu Just Rock.

Trải nghiệm rockshow đẳng cấp quốc tế

Trong nhịp sống hiện đại hối hả, giới trẻ luôn mong muốn thể hiện cảm xúc và cất lên tiếng nói riêng của mình. Hẳn không gì có thể thể hiện điều đó tốt hơn rock - dòng nhạc của sự sôi động, bản lĩnh và những khát khao mãnh liệt. Không chỉ gói gọn trong phạm vi âm nhạc, rock Việt còn chứa đựng những thông điệp, cái nhìn của người nghệ sĩ về các vấn đề xã hội. Đó cũng là lý do rock luôn có chỗ đứng nhất định trong lòng người yêu nhạc.

Dự kiến kéo dài 5 giờ đồng hồ, Just Rock là cơ hội hiếm có để các rockfan "cháy" hết mình cùng những màn trình diễn đỉnh cao.

Với mong muốn mang đến một sân chơi chuyên nghiệp cho rock Việt, Just Rock không chỉ tập trung vào sân khấu, âm thanh ánh sáng, nội dung trình diễn từng tiết mục, mà còn mang đến một không gian giải trí trọn vẹn. Theo tiết lộ của BTC, ngay bên trong không gian sự kiện cũng được bố trí các khu vực F&B với sự quản lý bởi các nhà đồng hành chuyên nghiệp, thực đơn đa dạng các món ăn nhẹ hấp dẫn được phục vụ xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, đảm bảo các rockfan luôn được nạp năng lượng đầy đủ để "cháy" hết mình đúng tinh thần rockshow.

Just Rock không chỉ có những khoảnh khắc bùng nổ với âm nhạc, mà còn là trải nghiệm giải trí trọn vẹn hứa hẹn "đốn tim" khán giả.

Được biết, sự kiện sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 08/03/2024 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, số 02 Đường Hồ Xuân Hương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Để tham dự Just Rock, khán giả có hai lựa chọn hạng vé, gồm vé đứng VIP có giá 888,000đ và vé ngồi GA có giá là 666,000đ. Đặc biệt, giá vé đã bao gồm 01 thức uống (nước suối hoặc bia) miễn phí.



Để mua vé trực tuyến, người dùng có thể thao tác trên ứng dụng VinID với 3 bước cực đơn giản:

● Bước 1: Truy cập tính năng "Mua vé" trên ứng dụng VinID

● Bước 2: Chọn sự kiện "VNLE CONCERT – JUST ROCK" và lựa chọn hạng vé phù hợp

● Bước 3: Hoàn tất thanh toán để mua vé thành công

Ngoài ra, khán giả cũng có thể mua vé trực tiếp ngay tại sự kiện và fanpage chính thức của công ty VNL Entertainment thông qua hình thức quét QR CODE cực tiện lợi.

Chỉ với nội dung đơn giản, bạn có thể săn ngay 1 chiếc vé tiện lợi qua hình thức quét QR CODE

Một tổng thể vừa có những ngôi vua lừng lẫy, vừa có những tươi mới tưng bừng, Just Rock do Công ty giải trí Vietnam Leading Entertainment tổ chức còn mang theo giá trị tinh thần của một bữa tiệc âm nhạc chỉn chu, hứa hẹn sẽ làm sống lại những bản rock đình đám trong một không gian bùng nổ. Sở hữu ngay những tấm vé Just Rock cực "hot", và tận hưởng những trải nghiệm khác biệt, tất cả chỉ có trong rockshow hoành tráng nhất tháng 3 này!