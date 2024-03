Hé lộ loạt "rock hit" hứa hẹn gây bão tại Just Rock

Những năm gần đây, khi pop và rap liên tục "chiếm sóng" nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, người ta vẫn tự hỏi, đã bao lâu rồi rock Việt chưa có ca khúc mới, nhân tố mới được đón nhận cuồng nhiệt, đã bao lâu rồi chưa được "cháy" cùng những rockshow có quy mô lớn, được đầu tư bài bản về mặt âm thanh, ánh sáng? Có lẽ cũng vì thế, thông tin râm ran về một rockshow hoành tráng sắp được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng rockfan từ đầu năm 2024. Khi trailer của chương trình chính thức ra mắt, không quá bất ngờ khi Just Rock nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng tích cực.

Hứa hẹn sẽ mang đến sân khấu bùng nổ cho những bản nhạc rock thuần Việt, Just Rock là nỗ lực của Công ty giải trí Vietnam Leading Entertainment nhằm khơi dậy lửa nhiệt huyết của dòng nhạc rock.

Là chương trình hiếm hoi quy tụ những tên tuổi nổi bật của rock Việt hiện tại, Just Rock cũng là rockshow hiếm hoi có quy mô lớn, được tổ chức một cách bài bản trong khoảng một năm trở lại đây. Điểm qua dàn lineup của Just Rock, dễ thấy những cái tên góp mặt trong show không chỉ là những rockband kỳ cựu mà còn có nhiều màu sắc mới đáng chú ý. Đó là Microwave - ký ức đẹp trong lòng người yêu rock từ những năm 90, là Monocycle gần 12 năm theo đuổi metal/hardcore với những ca khúc mang tinh thần rock mạnh mẽ, là Nam Tộc không ngừng biến hóa bất ngờ khi kết hợp các nhạc cụ dân tộc với rock, là Nhân Dạng khiến các rockfan "ngả mũ" với giọng ca đầy nội lực của 2 nữ rocker trẻ, là Mystery Band vụt sáng sau The Voice 2019, đại diện cho một thế hệ rocker trẻ bản lĩnh, không ngại làm mới mình, là Chillies với những bản tình ca kết hợp rock với Pop/Ballad cực "nịnh tai", và cuối cùng là 7Uppercuts nổi bật với phong cách độc đáo và sôi động của band nhạc "rock miền Tây".

Những ban nhạc hàng đầu, sự đa dạng về thể loại và phong cách trình diễn, Just Rock hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm mãn nhãn cho rockfan.

Ngay trước thềm diễn ra Just Rock, BTC đã hé lộ setlist của các rockband có mặt trong chương trình. Đáng chú ý, bên cạnh những bản hit đình đám, dàn lineup Just Rock cũng mang đến loạt sản phẩm mới toanh, như với Microwave là "Giấc mơ 20" thì Monocycle có "Vội", Chillies có "Đại lộ mặt trời", 7Uppercuts là "Dopamine"...

Nam Tộc với "Bánh trôi nước" và Nhân Dạng với "Hình hài" được kỳ vọng là những nhân tố mới khuấy động đêm diễn Just Rock.

Vortexx với "Mặt trời đã khuất" và Mystery Band với "Tỉnh thức" sẽ là những màn "lột xác" đáng chú ý của Just Rock.

Chỉ còn chưa đến 2 ngày nữa, khán giả sẽ được tận hưởng gần 50 màn trình diễn đỉnh cao của Just Rock. Sự kiện được tổ chức vào 17h00 ngày 08/03/2024 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, số 02 Đường Hồ Xuân Hương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Mức giá 888.000đ cho vé VIP (vé đứng) và 666.000đ cho vé GA (vé ngồi) cũng được đánh giá là khá hợp lý cho các "người chơi rock hệ học sinh sinh viên" để góp mặt trong rockshow hoành tráng này, nhất là khi vé đã bao gồm cả 01 thức uống (nước suối hoặc bia) miễn phí.



Từ 1/3 - 8/3 khán giả có thêm lựa chọn mua vé trực tiếp tại Nhà thi đấu và mua vé nhóm với ưu đãi đặc biệt.

Sân khấu hoành tráng, âm nhạc đỉnh cao và những trải nghiệm rock cực "cháy", Just Rock chính là ngày hội lớn mà rockfan không thể bỏ lỡ. Nhanh tay sở hữu chiếc vé rockshow "khủng" nhất tháng 3 này để hòa mình cùng những giai điệu rock thuần Việt ngay hôm nay!