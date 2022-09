Show diễn của NTK gốc Việt gây ấn tượng tại NYFW: Thiết kế táo bạo cùng cuộc đổ bộ của dàn sao nhà SM

Bộ sưu tập với 60 kiểu dáng độc đáo nhắc lại những thiết kế trong quá khứ của Peter Do, tuy nhiên vẫn có những cải tiến sáng tạo để phù hợp hơn với thị hiếu hiện nay. Mở rộng về cung cấp dịch vụ may đo đặc trưng cho phụ nữ, bộ sưu tập giới thiệu những mẫu tủ quần áo quan trọng phù hợp với nam giới trên các danh mục quần áo may sẵn, giày dép và túi xách