Châu Bùi tham gia loạt Tuần lễ thời trang của thế giới

Nhắc về sự kiện thời trang lần nà‌y, Châu Bùi chia sẻ: “Đến với mùa Fashion Week 2022, Châu ý thức được rằng đây là dấu mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của ngành công nghiệp thời trang trên khắp thế giới. Châu có thể tự tin nói rằng mình mang một sự chuẩn bị chu đáo cùng một thái độ nghiêm túc với những gì mình làm. Châu được biết là năm nay còn có thêm những gương mặt mới từ Việt Nam đến Fashion Week, mình thấy rất vui và tự hào khi thấy người Việ‌t mình ngày càng có nhiều dấu ấn trên bản đồ thời trang thế giới.”

Đối với các tín đồ thời trang, Fashion Week (Tuần lễ thời trang) luôn là một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm hàng đầu. Tuần lễ thời trang tổ chức vào tháng 2 và tháng 9 hàng năm là dịp tuyệt vời để những thương hiệu xa xỉ quảng bá những BST mới đến với công chúng. Đây cũng là cơ hội để những người mẫu, fashionista hay các ngôi sao trên khắp nơi quy tụ, thể hiện phong cách cá nhân hay xuất hiện trên những trang bìa tạp chí lớn và là nơi các xu hướng thời trang mới được ra đời.

Tuần lễ thời trang mùa Xuân/ Hè 2023 (S/S2023) đang trở lại với rất nhiều sự mong chờ của công chúng và hứa hẹn là sự kiện thời trang lớn nhất thế giới trong năm na‌‌y, nhất là khi các hoạt động thời trang mới được khởi động lại sau ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19. Những thương hiệu thời trang hàng đầu cùng các ngôi sao đang rất sẵn sàng cho một lịch trình show dày đặc tại New York, London, Milan, Paris vào thời gian tới.

Châu Bùi từng lọt danh sách 30 Under 30 Châu Á do tạp chí Forbes bình chọn và là một trong những fashionista sở hữu lượng người theo dõi nhiều nhất hiện nay tại Việt Nam với hơn 3 tr‌iệu followers trên Instag‌ram.

Không chỉ hoạt động tích cực và có nhiều thành tựu nổi bật trong nước, Châu Bùi còn là gương mặt đại diện quen thuộc của Việt Nam tại các Tuần lễ thời trang quốc tế. Cụ thể, cô nàng sinh năm 1997 này từng xuất hiện tại Seoul Fashion Week 2016, Paris Fashion Week 2018, New York Fashion Week 2019, Milan Fashion Week 2020, Paris Fashion Week 2020,... và được nhiều tạp chí quốc tế như W Magazine, Harper’s Bazaar Singapore, The Business of Fashion, Vogue, Elle… đánh giá cao về phong cách thời trang, thần thái lẫn sự tự tin mỗi khi đứng trước ống kính hoặc trên thảm đỏ. Có thể nói Châu Bùi đã tạo được dấu ấn cá nhân trên bản đồ thời trang thế giới.