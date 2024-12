Khuya 3/12, cả Hàn Quốc chao đảo trước thông tin Tổng thống ban hành lệnh Thiết quân luật (áp đặt kiểm soát quân sự trực tiếp đối với các chức năng dân sự thông thường hoặc đình chỉ luật dân sự của chính phủ). Với sắc lệnh này, các sự kiện âm nhạc, chương trình giải trí sẽ bị huỷ bỏ. Sáng 4/12, lệnh Thiết quân luật được dỡ bỏ, nhưng vẫn để lại nhiều ảnh hưởng đến đời sống người dân Hàn Quốc.

Đài cáp tvN vừa thông báo tập phát sóng chương trình You Quiz On The Block - khách mời Rosé (BLACKPINK) sẽ bị huỷ bỏ

Theo dự kiến, Rosé sẽ có màn biểu diễn APT. trên sóng You Quiz

Mới đây, đài cáp tvN thông báo tập phát sóng chương trình You Quiz On The Block - khách mời Rosé (BLACKPINK) sẽ bị huỷ bỏ. Theo lịch trình, tập có sự xuất hiện của Rosé ban đầu dự kiến phát sóng vào tối này. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiết quân luật, phía tvN đã quyết định hủy chiếu. Tập này sẽ được lên sóng sau. Thông tin khiến các fan của BLACKPINK và Rosé tiếc nuối.

Rosé trên sóng KBS mới đây

Chỉ còn vài ngày nữa, Rosé sẽ cho ra mắt album đầu tay Rosie vào 6/12. Thời gian này, Rosé chuyên tâm quảng bá album mới ở cả Hàn Quốc lẫn quốc tế. Vừa qua, Rosé lên sóng KBS ở chương trình của Lee Young Ji, mang đến bản live 2 ca khúc APT. và Number One Girl nhận về cơn mưa lời khen. Với tình hình căng thẳng đang xảy ra ở Hàn Quốc, fan lo ngại công tác quảng bá cho album mới của Rosé tại thị trường nội địa sẽ phát sinh nhiều vấn đề, có khả năng không thể lên sóng show âm nhạc.

Fan lo ngại cho khả năng quảng bá album đầu tay của Rosé ở Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng

Ở một diễn biến khác, chương trình Zip Daesung có sự tham gia của giọng ca chính BLACKPINK vẫn sẽ lên sóng theo lịch trình định sẵn - 5/12. Tương tác của bộ đôi anh em BIGBANG - BLACKPINK hiện đang gây sốt vì quá hài hước. Nhờ điều này, fan phần nào yên tâm hơn.