Shipper đột quỵ trên đường đi, người nhà phải đền bù 350 triệu vì "giao hàng chậm"

Điều shipper sợ nhất: Đột quỵ lúc nào không hay vì tần suất làm việc "căng cực độ"

Cách đây hơn 1 năm, vào khoảng cuối tháng 12 năm 2024, tại khu dịch vụ Tiêu Sơn ở Hàng Châu (Trung Quốc), một shipper bằng xe tải được phát hiện bất tỉnh trong cabin trên ghế lái. Ban đầu, nhiều người qua đường chỉ nghĩ chiếc xe dừng lại bên vệ đường vì hỏng hóc, hoặc vì tài xế cần nghỉ ngơi. Mãi tới 2 ngày sau, khi không thấy chiếc xe di chuyển, người dân xung quanh mới gọi điện trình báo công an và phát hiện tài xế đã qua đời.

1 tuần sau đó, chia sẻ với truyền thông, công an cho biết danh tính người này là anh Ngưu - Một shipper bằng xe tải đến từ Sơn Tây (Trung Quốc), qua đời do đột quỵ trên đường giao hàng cho một nhà máy tại Tam Minh (Phúc Kiến, Trung Quốc). Khi gia đình còn chưa kịp nguôi nỗi buồn sau khi lo liệu hậu sự, một vấn đề khác khiến họ không khỏi lo lắng: Phải đền bù hơn 100.000 NDT (khoảng 350 triệu) tiền hàng vì giao chậm trễ.

Sau khi nhận được lời cầu cứu từ gia đình anh Ngưu, anh Vu - Một shipper bằng xe tải ở Thạch Gia Trang (Trung Quốc) cùng 3 shipper đến từ nhiều địa phương khác nhau, đã gom tiền để hỗ trợ gia đình anh Ngưu đền bù cho đơn vị vận chuyển. Không chỉ vậy, họ còn quyên góp thêm 40.000 NDT (khoảng 140 triệu đồng) để gửi tới gia đình anh Ngưu để phần nào ổn định cuộc sống sau mất mát quá lớn.

Anh Vu đại diện nhóm shipper trao cho người nhà anh Ngưu khoản tiền hỗ trợ (Ảnh: Sina)

Chia sẻ với phóng viên, anh Vu nói rằng làm shipper bằng xe tải là phải chấp nhận sống trong xe, đi khắp nơi mưu sinh và tần suất làm việc căng thẳng cực độ - có thể lên tới 20 tiếng liên tiếp, nhìn chung là vô cùng vất vả và mệt mỏi. Chính vì hiểu rõ nỗi khổ của nhau nên khi nhận được lời cầu cứu, trong khả năng của mình, họ sẵn sàng giang tay giúp đỡ.

Đáng nói, anh Ngưu không phải là trường hợp duy nhất đột quỵ trên đường đi giao hàng. Trước đó, vào ngày 25/5/2024, tại đường Nhân Tân, quận Thanh Bạch Giang, Thành Đô (Trung Quốc), một shipper bằng xe tải khác cũng được phát hiện đã tử vong trong cabin. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người này ăn cơm cùng bạn bè, sau đó than mệt và lên xe nghỉ ngơi. Đến chiều, bạn anh gọi điện không thấy bắt máy, kiểm tra thì phát hiện anh đã ngừng thở và lập tức báo cảnh sát.

Những vụ việc như vậy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm được truyền thông đưa tin. Mỗi khi một shipper bằng xe tải qua đời trên đường, mạng xã hội lại dấy lên làn sóng xót xa.

Những con số nghe là thấy kiệt sức

Cuối năm 2023, Phân hội Vận tải Hàng hóa thuộc Liên đoàn Mua sắm Trung Quốc công bố "Báo cáo khảo sát tình trạng hành nghề của shipper bằng xe tải năm 2023".

Dữ liệu cho thấy nhóm tuổi hành nghề shipper tập trung chủ yếu ở 36-45 tuổi, chiếm 45,44%. Tiếp theo là nhóm 46–55 tuổi, chiếm 33,24%. Shipper dưới 35 tuổi chiếm chưa tới 20%.

Với lực lượng đông đảo trên cả nước, khó khăn lớn nhất của shipper bằng xe tải là tình trạng làm việc quá sức và cường độ lao động cao. Báo cáo chỉ ra rằng thời gian làm việc của họ thường rất dài: 52,89% shipper tự do và 43,36% shipper làm thuê lái xe tối thiểu 10 tiếng liên tục/ngày. Trong đó, tỷ lệ lái xe trên 12 giờ/ngày lần lượt là 34,99%.

Ảnh minh họa (Nguồn: Justchinait)

Trong nhiều năm qua, việc rút ngắn thời gian giao hàng đã trở thành trọng tâm cạnh tranh của ngành vận chuyển tại Trung Quốc. Shipper bằng xe tải buộc phải lái xe liên tục gần nửa ngày mà không được nghỉ, vì chỉ cần chậm 1 giờ cũng đã bị trừ lương hoặc đuổi việc. Thậm chí có doanh nghiệp còn quy định quãng đường 2.000 km phải hoàn thành trong 32 giờ, trễ 1 giờ sẽ bị phạt 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng).

Mặc dù teo quy định, cứ lái xe liên tục 4 giờ, shipper bằng xe tải phải nghỉ ít nhất 20 phút nhưng trên thực tế, nhiều người chỉ dám nghỉ 2 phút để uống nước và đi vệ sinh. Có người thậm chí phải tự tát mặt, véo mình để chống lại cơn buồn ngủ khi lái xe trong trạng thái mệt mỏi kéo dài.

Không ít shipper bằng xe tải còn đang gánh nợ vay mua xe. Một chiếc xe tải lớn có giá lên tới vài trăm nghìn NDT (hàng tỷ đồng), và trước khi trả hết khoản vay này, họ gần như không thể dám nghỉ ngơi dù mệt.

Một khảo sát khác của Đại học Nhân dân Trung Quốc cho thấy sau khi trừ chi phí, thu nhập ròng trung bình của shipper bằng xe tải là khoảng 12.063 NDT/tháng (khoảng 42 triệu đồng). Số người đạt mức thu nhập trên 20.000 NDT/tháng (70 triệu đồng) chiếm chưa đến 10%.

Đáng lo ngại hơn, vấn đề sức khỏe của shipper bằng xe tải đang ở mức báo động đỏ. Có tới 77,14% người được khảo sát mắc các bệnh nghề nghiệp, chủ yếu là thoái hóa cột sống cổ, cột sống thắt lưng, bệnh dạ dày và cao huyết áp - cái giá phải trả cho những năm tháng rong ruổi không ngơi nghỉ trên đường dài.

(Theo Sina)