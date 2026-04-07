Shipper đi vào nhà trong lúc không có ai mắt đảo liên hồi, sự cố xảy ra sau vài giây

Những câu chuyện về shipper không chỉ dừng lại ở việc giao hàng, mà đôi khi còn trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng vì những hành động đời thường, dễ thương hoặc hài hước. Một khoảnh khắc nhỏ, một hành động vô tư trong lúc giao hàng cũng có thể khiến clip lan truyền chóng mặt và nhận hàng triệu lượt xem, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác.

Trên TikTok, một đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại cảnh một nam shipper vào nhà giao hàng, lập tức thu hút đến 6,1 triệu lượt xem . Cư dân mạng tò mò liệu chuyện gì đã xảy ra mà khoảnh khắc này thu hút lượng tương tác cao đến vậy. Bởi thế, ai nấy nhanh chóng vào theo dõi.

Nguồn: Thế Quang.

Theo như những gì clip ghi lại thì nam nhân viên giao hàng này dựng xe ngay lối vào sân, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, tay trái cầm túi hàng của khách còn tay phải vẫn bấm điện thoại liên tục.

Lúc này vào khoảng 15h39 phút chiều. Anh chàng đi vào liền ngồi ở ghế đá, sau khi để đồ lên bàn nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh và đã tìm thấy "mục tiêu". Đó là chiếc xe đạp trẻ em. Anh chàng vội leo lên để di chuyển qua lại trong sân, và còn liên tục trêu đùa hai chú chó của chủ nhà. Thậm chí còn ngã sõng soài ra giữa sân, phải vội dựng xe đạp lại chỗ cũ.

Nam shipper đi vào giao hàng, trong lúc chờ chủ nhà ra lấy hàng đã có những hành động gây chú ý.

Nghịch xe của con chủ nhà

Ngã sõng soài giữa sân

Và cái kết là chủ nhà ra lấy hàng.

"Ủa vậy là hết đó hả, làm ráng xem hết clip, tui cứ tưởng là có chuyện gì, chắc do tâm tui phản diện mấy bà ơi", một cư dân mạng bình luận. Nhiều người cũng cho biết họ còn tưởng có hiện tượng lạ gì, thậm chí là bị trộm đồ, song xem đến cuối clip thì liền "thở phào" vì chỉ đơn giản là quay lại được một khoảnh khắc vô tư, dễ thương của nam nhân viên giao hàng này.

Nhiều người khi xem clip cũng "đoán già đoán non" được rằng nam shipper này vốn đã thân thuộc với gia đình nên mới tự nhiên như vậy. Hơn nữa, anh chàng cũng có tính cách khá trẻ con, hài hước khi nghịch chiếc xe đạp em bé. "Lúc ngã thấy ảnh cũng hoảng hốt lắm, lật đật đỡ xe dậy bỏ vào chỗ cũ liền. Hồi đầu xem hồi hộp lo lắng mà đến cuối thì buồn cười quá đi", "Trời tưởng chuyện gì quá ra chuyện hài hả", "Phải thân lắm mới vô tư thế này đó",... là những bình luận của cư dân mạng.

Phía dưới clip, đông đảo netizen không chỉ để lại những bình luận bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc đáng yêu của nam shipper, mà còn chia sẻ thêm hàng loạt câu chuyện thường ngày về những “anh shipper thân quen” trong đời sống hàng ngày.

Nhiều người kể về những lần shipper ghé vào nhà, tự nhiên như người quen, sẵn sàng giúp kéo vòi nước tưới cây, lau bàn hay thậm chí trò chuyện, trêu đùa với thú cưng của gia chủ. Có người còn dí dỏm cho rằng nhà mình giờ như một “trạm dừng chân” của shipper, hôm nào họ không ghé là thấy thiếu thiếu. Những chia sẻ này càng khiến cộng đồng mạng thêm phần thích thú, đồng cảm, và không ít người nhận ra rằng, bên cạnh những khoảnh khắc “vừa giao hàng vừa vui nhộn” trong clip, cuộc sống đời thường của mỗi người cũng đầy những tình huống dễ thương, đáng nhớ với các anh shipper quen thuộc.

Những bình luận của cư dân mạng:

- “Trời ơi, shipper chỗ mình mà vô giao mà mình đang bận nấu ăn dở, ổng còn bật quạt, lấy nước mát cho mình uống xong mới đi".

- Ship ruột của mình hôm nào nhiều đơn còn đem đồ vô giấu giùm ở chậu hoa nữa".

- "Nhà mình giờ như cái trạm dừng chân của mấy ổng luôn, đủ màu áo, vô giao là sẵn ngồi lại uống nước. Rảnh thì còn kéo vòi tưới cây, lau bàn; có ông còn đánh cờ tướng với ba nữa. Riết rồi hôm nào mấy ổng không ghé là thấy buồn buồn hẳn".

- "Ship ruột của mình mà thấy trời chuyển mưa là lấy đồ vô cho luôn, về check cam cười muốn lộn ruột luôn".

- "Giống ông anh rể mình giao hàng cho người ta kêu ăn cơm cũng vô ăn luôn".

- "Ở xóm mình, shipper giao hàng riết quen mặt, đám giỗ mời luôn, giờ thành chuyện thường ngày mà ai cũng thấy vui vẻ hết sức!”.