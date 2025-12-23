Shark Phạm Thanh Hưng chính thức lên tiếng

Nhiều tuần vừa qua, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện những thông tin về Shark Hưng (tên thật là Phạm Thanh Hưng, sinh năm 1972 tại Hà Nội). Chưa dừng lại ở đó, thông tin cổ phiếu công ty bất động sản liên quan Shark Hưng bị bán tháo cũng liên tục trở thành tâm điểm bàn tán, nhiều lời đồn nổ ra, tò mò về tình hình hiện tại Shark Hưng.

Đến sáng nay 23/12, nam doanh nhân lần đầu lên tiếng trên trang Facebook cá nhân có hơn 160.000 người theo dõi.

Shark Hưng lên tiếng. Ảnh: FBNV.

Trong chia sẻ của mình, Shark Hưng cho biết thời gian gần đây xuất hiện một số thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng liên quan đến cá nhân ông và đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau.

Trong bài đăng này, nam doanh nhân cũng nhắc tới các hoạt động đầu tư khởi nghiệp, mối liên hệ với Cen Land - doanh nghiệp nơi ông hiện đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

Nguyên văn chia sẻ của Shark Hưng: Chào cả nhà, Trong những ngày gần đây, xuất hiện một số thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cá nhân tôi. Những thông tin thiếu kiểm chứng này đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Mong mọi người tiếp cận thông tin một cách thấu đáo và từ các nguồn phát ngôn chính thống. Thêm nữa, những hoạt động về đầu tư khởi nghiệp mà MXH nhắc tới là do cá nhân tôi thực hiện, và tôi khẳng định các hoạt động này không có bất kỳ mối liên hệ nào - về pháp lý, tài chính hay vận hành - với Cen Land, nơi tôi hiện đang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT. Tôi hiểu rằng trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc bị diễn giải thiếu đầy đủ có thể gây ảnh hưởng tâm lý cho nhà đầu tư và cổ đông. Chính vì vậy, tôi lựa chọn lên tiếng sớm để làm rõ ranh giới thông tin, tránh những hiểu nhầm không đáng có. Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của mọi người.

Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, bởi những ngày vừa qua Shark Hưng là tâm điểm trong những ồn ào về kinh doanh, công việc,... Những phát ngôn của nam doanh nhân về câu chuyện khởi nghiệp, tiền bạc, cũng được "đào lại" từ khóa Shark Hưng lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội.

Về Cen Land, đây là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng). Hiện ông đang nắm giữ 15,6 triệu cổ phần (tỷ lệ 3,36%) và đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. CRE đang ở mức 8.310 đồng/cổ phiếu, giảm 6,52% và có thời điểm chạm giá sàn trong phiên. Thanh khoản đạt 1,7 triệu đơn vị, gấp hơn 5 lần các phiên liền trước. So với đầu tháng 12-2025, cổ phiếu này đã mất hơn 14% giá trị.

Shark Hưng hiện là Phó Chủ tịch Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, CRE) - một trong những hệ sinh thái bất động sản lớn tại Việt Nam. Ngoài ra, nam doanh nhân còn đang đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Hyra Holdings - công ty hoạt động trong lĩnh vực blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nam doanh nhân được biết đến rộng rãi khi là một Shark Tank trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam”. Trước đó ông cũng nổi tiếng là người có nền tảng học vấn và trải nghiệm quốc tế khá đặc biệt: Xuất thân là kỹ sư cơ khí, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó học thêm ngoại ngữ, quản trị kinh doanh và từng làm việc, đào tạo tại Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore…