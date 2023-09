"Seven" của Jungkook - Ca khúc mùa hè hay nhất 2023 trên Billboard

(Ảnh: HYBE)

Hôm nay (8/9), Billboard đã công bố danh sách 10 ca khúc của mùa hè năm 2023. Danh sách này được xác định dựa trên thành tích của các bài hát trong BXH Billboard 200 toàn cầu mỗi tuần.

Trong đó, bản hit solo Seven của Jungkook - thành viên nhóm nhạc đình đám BTS - đã giành vị trí đầu bảng, trở thành ca khúc mùa hè xuất sắc nhất trên bảng xếp hạng Billboard. Đây là điều không quá ngạc nhiên đối với những người hâm mộ khi Seven đã thống trị Billboard 200 trong 7 tuần liên tiếp, trở thành ca khúc có nhiều tuần quán quân nhất đối với một nghệ sĩ solo Hàn Quốc.

(Ảnh: HYBE)

Đây không phải những kỉ lục đầu tiên mà Jungkook lập nên với tư cách nghệ sĩ solo. Trước đó, giải thưởng âm nhạc thế giới (World Music Awards) đã ghi nhận Seven vượt qua mốc 300 triệu lượt nghe trực tuyến trên Spotify. Đây là ca khúc của nghệ sĩ nam đạt tới con số này trong khoảng thời gian ngắn nhất trên toàn thế giới. Ngoài ra, Seven cũng sở hữu nhiều lượt nghe nhất đối với một ca khúc của nghệ sĩ nam trong một tuần trên Spotify.

Trong danh sách 10 ca khúc của mùa hè do Billboard đăng tải, Jungkook không phải nghệ sĩ K-Pop duy nhất. Tân binh FIFTY FIFTY với bản hit Cupid cũng đứng ở vị trí thứ 7 trên BXH sau nhiều tuần "làm mưa làm gió" toàn cầu. Vị trí thứ 2 và thứ 3 trong danh sách này lần lượt thuộc về Miley Cyrus với bản hit Flowers và Taylor Swift với ca khúc Cruel Summer.

Dưới đây là danh sách 10 ca khúc của mùa hè 2023 do Billboard đăng tải:

1. Seven - Jungkook

2. Flowers - Miley Cyrus

3. Cruel Summer - Taylor Swift

4. La Bebe - Yng Lvcas, Peso Pluma

5. Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma

6. Calm Down - Rema, Selena Gomez

7. Cupid - FIFTY FIFTY

8. Last Night - Morgan Wallen

9. Where She Goes - Bad Bunny

10. Dance The Night - Dua Lipa