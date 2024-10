Seunghan bị ép rời RIIZE sau hai ngày tuyên bố trở lại

Seunghan lần đầu rời nhóm RIIZE vào tháng 11/2023, tuy nhiên, phía công ty SM Entertainment cho biết thành viên này sẽ trở lại cùng nhóm sau thời gian dừng hoạt động. Những người hâm mộ lập tức biểu tình, không đồng ý với quyết định này. Hàng loạt biểu ngữ, vòng hoa biểu tình đã được gửi tới trước cổng trụ sở SM, yêu cầu Seunghan lập tức rời nhóm.



Trước sự gay gắt của khán giả, chỉ hai ngày sau tuyên bố trở lại, Seunghan một lần nữa thông báo rời nhóm bằng một tâm thư viết tay. Trong bức thư, nam thần tượng thừa nhận đã hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề và sự ích kỷ của mình khi trở lại trong thời gian này.

"Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có quá ích kỷ không, có gây hại cho các thành viên và công ty không, liệu việc tôi ở lại với RIIZE - một nhóm nhạc xứng đáng được yêu thương - có thực sự đúng đắn hay không. Sau khi suy nghĩ, tôi cảm thấy lo lắng và tội lỗi. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng việc rời nhóm là quyết định tốt nhất cho tất cả mọi người", ngôi sao 21 tuổi thổ lộ.

Cũng trong bức tâm thư, Seunghan gửi lời cảm ơn tới công ty và các thành viên khi đã cố gắng cho anh một cơ hội khác bất chấp những sai sót của anh. Tuy nhiên, việc rời đi là cần thiết để tránh những tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

Seunghan lần đầu ra mắt công chúng trong đội hình của RIIZE vào tháng 9/2023 với album đầu tay Get a guitar. Tuy nhiên, đến tháng 11 cùng năm, nam thần tượng đã phải rời nhóm, dừng hoạt động do tranh cãi về đời tư. Đây cũng là lý do người hâm mộ phản đối, không muốn anh trở lại với nhóm nhạc nam nhà SM.