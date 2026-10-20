Sếp giao thêm việc nhưng deadline vẫn như cũ: Người EQ thấp cuống lên, người EQ cao làm thế này nên xứng đáng được tăng lương

Khi khối lượng công việc tăng nhưng thời hạn không đổi, cách xử lý khéo léo có thể giúp bạn vừa bảo vệ tiến độ, vừa thể hiện năng lực quản lý công việc trước cấp trên.

Bạn đang có hai đầu việc cần hoàn thành trong ngày thì sếp bất ngờ giao thêm một nhiệm vụ mới, đồng thời yêu cầu giữ nguyên deadline của những việc đã nhận. Nhìn vào danh sách công việc, bạn biết mình khó có thể hoàn thành tất cả với chất lượng như dự kiến, nhưng nếu lên tiếng thì lại sợ bị đánh giá là thiếu năng lực hoặc không sẵn sàng nhận trách nhiệm.

Trong tình huống này, một số người lập tức cuống lên, cố làm tất cả cùng lúc, kéo dài giờ làm hoặc âm thầm bỏ bớt thời gian kiểm tra để kịp hạn. Người khác lại phản ứng ngay rằng khối lượng công việc quá nhiều, khiến cuộc trao đổi dễ biến thành màn tranh luận về việc ai đang làm khó ai.

Người có EQ cao thường không vội nhận hết hay từ chối ngay, mà chủ động đưa bài toán ưu tiên trở lại với người giao việc.

hi được giao thêm việc nhưng deadline không đổi, cách trao đổi với cấp trên cũng là dịp để thể hiện năng lực xử lý công việc (Ảnh minh họa: Pinterest)

Thay vì chỉ nói "Em nhiều việc quá, không làm kịp đâu anh", bạn có thể phản hồi: "Hiện em đang hoàn thành A và B theo deadline đã thống nhất. Nếu ưu tiên việc mới trước, anh cho em xin thứ tự ưu tiên hoặc mình điều chỉnh thời hạn của một trong các đầu việc nhé, để em đảm bảo chất lượng".

Điểm quan trọng của câu trả lời này là bạn không né tránh nhiệm vụ, nhưng cũng không hứa một điều mình chưa chắc thực hiện được. Bạn cung cấp thông tin về khối lượng công việc hiện tại, chỉ ra xung đột về thời gian và đề nghị sếp cùng quyết định thứ tự ưu tiên. Thay vì chỉ mang đến một vấn đề, bạn đưa ra cơ sở để tìm cách giải quyết.

Đây cũng là khác biệt giữa việc than quá tải và trao đổi về nguồn lực. Sếp có thể không nắm hết những đầu việc bạn đang xử lý, đặc biệt khi công việc đến từ nhiều người hoặc nhiều dự án khác nhau. Khi bạn trình bày cụ thể việc nào đang làm, thời hạn nào đã chốt và nhiệm vụ mới cần bao nhiêu thời gian, cấp trên sẽ dễ đưa ra quyết định hơn là khi chỉ nghe câu "Em bận lắm".

Một bước nữa người làm việc khéo thường thực hiện là đưa ra các phương án thay vì chỉ chờ chỉ đạo. Chẳng hạn, bạn có thể đề xuất hoàn thành bản báo cáo ngắn trước để phục vụ cuộc họp, sau đó chuyển sang nhiệm vụ mới; hoặc bàn giao một phần việc cho người khác nếu nhóm có đủ nguồn lực. Nếu không thể thay đổi deadline, bạn cũng có thể hỏi rõ mức độ hoàn thiện nào được ưu tiên để tránh dành thời gian quá nhiều cho những phần chưa thực sự cấp thiết.

Biết làm rõ thứ tự ưu tiên và khối lượng công việc giúp bạn chủ động hơn, đồng thời tránh ảnh hưởng đến chất lượng của những nhiệm vụ đang phụ trách (Ảnh minh họa: Pinterest)

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bạn phải tự tìm cách giải quyết mọi vấn đề mà cấp trên giao xuống. Nếu đã làm rõ thứ tự ưu tiên nhưng khối lượng công việc vẫn vượt quá khả năng thực tế, bạn cần nói rõ rủi ro và đề nghị điều chỉnh. Nhận thêm việc không đồng nghĩa với việc phải bảo đảm mọi deadline bằng mọi giá, bất kể chất lượng hay sức khỏe của bản thân.

Một điểm đáng chú ý là cách xử lý này còn giúp bạn thể hiện năng lực quản lý công việc. Người có thể nhìn thấy xung đột giữa các deadline, dự báo rủi ro và trao đổi phương án từ sớm thường giúp cả nhóm tránh được những tình huống đến sát hạn mới phát hiện không thể hoàn thành. Đây là năng lực có giá trị trong môi trường công sở, đặc biệt khi nhân viên bắt đầu đảm nhận nhiều dự án hoặc vai trò có trách nhiệm cao hơn.

Dù vậy, một lần xử lý khéo chưa đủ để khẳng định ai đó xứng đáng được tăng lương. Thu nhập còn phụ thuộc vào kết quả công việc, phạm vi trách nhiệm, mức độ đóng góp và chính sách của doanh nghiệp. Nhưng nếu thường xuyên thể hiện được khả năng ưu tiên, giao tiếp rõ ràng và quản lý rủi ro, bạn sẽ có cơ sở cụ thể hơn khi trao đổi với sếp về sự ghi nhận hoặc cơ hội phát triển.