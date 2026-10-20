Hà Nội chốt mức trần tiền ăn bữa trưa bán trú tối đa 50.000 đồng/ngày

Hà Nội quy định mức trần tiền ăn bán trú, chăm sóc và học bổ trợ ngoài giờ tại các trường công lập chất lượng cao.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ theo tiêu chí giáo dục chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, áp dụng từ năm học 2026-2027.

Theo quy định, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp tiểu học, trung học. Đáng chú ý, mức trần này đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định.

Đối với bữa sáng, mức thu tối đa là 25.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non, tiểu học và 30.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp trung học.

Mức trần bữa ăn bán trú tại Hà Nội tối đa 50.000 đồng/ học sinh đối với cấp tiểu học, trung học. (Ảnh minh họa)

Dịch vụ chăm sóc bán trú được quy định mức trần 235.000 đồng/học sinh/tháng, áp dụng thống nhất ở cả ba cấp học mầm non, tiểu học và trung học.

Ngoài tiền ăn và chăm sóc bán trú, dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú, gồm công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân, có mức trần 200.000 đồng/học sinh/năm học ở cả ba cấp học.

Mức trần tiền ăn bán trú, dịch vụ chăm sóc học sinh và giáo dục bổ trợ ngoài giờ tại trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội từ năm học 2026-2027. (Nguồn: UBNDTPHN)

Dịch vụ ngoài giờ tối đa 15.000 đồng/tiết

Theo quyết định, mức trần dịch vụ giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 là 15.000 đồng/học sinh/tiết.

Mức thu này áp dụng đối với các dịch vụ ngoài chương trình bổ sung đã được phê duyệt, do cơ sở giáo dục trực tiếp thực hiện. Thời lượng một tiết được tính theo thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định.

Đối với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ, mức trần là 12.000 đồng/học sinh/giờ ở cấp mầm non và tiểu học. Theo bảng danh mục, mức thu này được tính theo giờ, với một giờ tương đương 60 phút.

Các mức nêu trên là mức trần, làm căn cứ để nhà trường xác định mức thu cụ thể theo chi phí cung cấp dịch vụ và quy định hiện hành.

Không được thu trùng chi phí đã được ngân sách bảo đảm

UBND TP Hà Nội quy định các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao căn cứ mức trần để xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch.

Các trường phải báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp, gồm Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc UBND các phường, xã, để phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Đáng chú ý, cơ sở giáo dục không được thu từ người học các khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc bảo đảm, hoặc đã tính trong mức thu học phí chương trình bổ sung theo quy định tại các nghị quyết của HĐND TP Hà Nội.

Nếu chi phí cung cấp dịch vụ có nội dung trùng với khoản đã được ngân sách nhà nước hoặc học phí chương trình bổ sung bảo đảm, nhà trường phải loại trừ phần chi phí này trước khi xác định mức thu từ người học.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm sử dụng khoản thu đúng mục đích, bảo đảm công khai, minh bạch. Đơn vị được tự chủ quyết định các khoản chi phục vụ cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao, nhưng phải bảo đảm tính hợp lý, hợp lệ và phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ. Đồng thời, nhà trường phải tổ chức công tác kế toán và thực hiện chế độ công khai theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp tổng thu từ người học và các nguồn thu hợp pháp khác không đủ bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục phải tự cân đối phần thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của mình. Ngân sách nhà nước không cấp bù khoản thiếu hụt này.

Quy định về mức trần và cơ chế quản lý thu, chi nhằm xác định giới hạn thu đối với từng dịch vụ, đồng thời đặt ra yêu cầu công khai, minh bạch và tránh thu trùng chi phí đã được ngân sách hoặc học phí bảo đảm tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội.