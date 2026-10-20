Bình luận của một phụ huynh khiến nhiều người bất bình: Xin hãy nhớ, giáo viên cũng có gia đình riêng, cũng là 1 người mẹ!

Khi phụ huynh tôn trọng quỹ thời gian của giáo viên, và nhà trường có cơ chế hỗ trợ linh hoạt, môi trường giáo dục mới thực sự trở thành nơi gắn kết và sẻ chia bền vững giữa gia đình và nhà trường.

Một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội mới đây lại làm nóng câu chuyện tưởng chừng đã quen thuộc: phụ huynh đón con muộn và ranh giới trách nhiệm của giáo viên mầm non. Xuất phát từ lời chia sẻ của một cô giáo: "Ai cũng có công việc, các cô cũng có gia đình, cũng có con cần đón mà... Sao cứ bắt giáo viên phải trách nhiệm hết vậy ạ?", diễn đàn mạng lập tức nổ ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Bên cạnh sự đồng cảm, vẫn có những bình luận vấp phải nhiều tranh cãi khi cho rằng "vậy mình đừng làm giáo viên nữa", hay đề xuất các cô "4h30 dạy xong thì chia nhau đi đón con mình về trường trông tiếp". Lối suy nghĩ mặc định giáo viên phải ở lại trông trẻ quá giờ phần nào phản ánh khoảng trống trong sự thấu hiểu về quyền lợi lao động chính đáng của những người làm nghề dạy học.

Nhìn nhận một cách khách quan, việc tan trường lệch pha với giờ tan làm của cha mẹ là bài toán nan giải có thật của rất nhiều gia đình hiện đại. Đa số các trường mầm non trả trẻ từ 16h30 đến 17h00, trong khi giờ tan sở phổ biến thường là 17h30 hoặc muộn hơn. Với những cha mẹ đi làm xa, thường xuyên đối mặt với tắc đường hoặc không có người thân hỗ trợ đưa đón, việc có mặt ở cổng trường đúng giờ mỗi chiều quả thực là một áp lực không nhỏ.

Bình luận gây tranh cãi

Sau cánh cổng trường, cô giáo cũng là người mẹ

Dẫu vậy, giáo viên mầm non cũng có những ràng buộc gia đình tương tự. Một ngày làm việc của các cô thường bắt đầu từ rất sớm và phải duy trì sự tập trung cao độ để chăm sóc, bảo đảm an toàn cho hàng chục đứa trẻ. Khi tiếng chuông tan trường vang lên, sau vai trò người thầy, họ còn là một người mẹ cần đón con mình, một người phụ nữ cần trở về quán xuyến gia đình riêng. Vì vậy, việc kỳ vọng giáo viên nán lại ngoài giờ như một điều hiển nhiên vô tình tạo nên gánh nặng tâm lý lớn, khiến họ khó cân bằng giữa trách nhiệm công việc và đời sống cá nhân.

Nhiều người vẫn có thói quen nhìn nhận nghề giáo thuần túy qua lăng kính của sự hy sinh và cống hiến, vô tình quên rằng đây cũng là một công việc chịu sự điều chỉnh của các quy chuẩn lao động. Giáo viên cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và được tôn trọng về mặt giờ giấc như bất kỳ ngành nghề nào khác trong xã hội.

Tình yêu thương trẻ là phẩm chất đáng quý của người làm giáo dục, nhưng tình cảm đó không thể thay thế cho các nguyên tắc làm việc rõ ràng. Để một người thầy có thể duy trì được sự kiên nhẫn, năng lượng tích cực và lòng nhiệt huyết với học trò mỗi ngày, trước hết quyền lợi cơ bản và quỹ thời gian cá nhân của họ cần được thấu hiểu và bảo đảm một cách công bằng.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Thấu cảm bằng cơ chế, đừng đẩy khó khăn cho cá nhân

Để câu chuyện đón muộn không còn là nguồn cơn dẫn đến những bất đồng không đáng có, điều cần thiết là tìm kiếm tiếng nói chung thông qua các giải pháp tổ chức linh hoạt và nhân văn từ phía nhà trường:

Nhà trường nên công khai khung giờ trả trẻ chính thức và quy chế dịch vụ trông muộn có mức phí minh bạch. Sự rõ ràng này giúp phụ huynh chủ động sắp xếp công việc, đồng thời tạo ra khoản phụ cấp tương xứng cho thời gian làm thêm ngoài giờ của người phụ trách.

Bên cạnh đó, thay vì để giáo viên chủ nhiệm từng lớp phải ở lại chờ từng học sinh, trường học có thể gom các bé về muộn vào một không gian sinh hoạt chung với các cô giáo trực luân phiên theo lịch. Cách làm này vừa giúp giảm tải cho giáo viên đứng lớp chính, vừa tạo không gian an toàn, thoải mái cho các con trong lúc chờ đợi cha mẹ.

Câu chuyện đón con muộn sau cùng không phải là sự đối đầu xem ai khó khăn hơn ai, mà là bài học về sự đồng cảm hai chiều. Khi phụ huynh tôn trọng quỹ thời gian của giáo viên, và nhà trường có cơ chế hỗ trợ linh hoạt, môi trường giáo dục mới thực sự trở thành nơi gắn kết và sẻ chia bền vững giữa gia đình và nhà trường.