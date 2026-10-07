Hà Nội yêu cầu giải quyết vấn đề "nóng": Thiếu trường, giáo viên, bữa ăn bán trú

TP Hà Nội yêu cầu rà soát mạng lưới trường lớp, giáo viên đến năm 2030, đổi mới dạy học, phát triển tiếng Anh, ứng dụng AI và bảo đảm bữa ăn bán trú.

UBND TP Hà Nội vừa ra công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 160 ngày 29/8 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo công văn, UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT làm cơ quan đầu mối, tập trung giải quyết vấn đề “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên”, đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Rà soát thiếu, thừa trường lớp, giáo viên đến năm 2030

Sở GD&ĐT được yêu cầu chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường rà soát hiện trạng mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Nội dung rà soát gồm quy mô học sinh, số trường, số lớp, sĩ số học sinh/lớp, nhu cầu trường, lớp theo từng năm; xác định các địa bàn đang quá tải, có nguy cơ quá tải, khu vực còn thiếu trường học và nhu cầu mở rộng, xây mới trường.

Đối với đội ngũ giáo viên, Sở GD&ĐT phối hợp Sở Nội vụ và UBND các xã, phường rà soát nhu cầu theo từng cấp học, môn học và địa bàn; xác định cụ thể số lượng giáo viên thừa, thiếu và nhu cầu bổ sung đến năm 2030.

Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về trường, lớp, học sinh, giáo viên và nhu cầu phát triển mạng lưới trường học. Dữ liệu này được sử dụng làm cơ sở tham mưu thành phố quyết định đầu tư, điều tiết và bố trí nguồn lực.

UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT tập trung giải quyết vấn đề “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên”. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, toàn bộ cơ sở vật chất trường học được yêu cầu rà soát, tập trung vào các hạng mục tối thiểu và thiết yếu.

Những vấn đề có thể khắc phục ngay bằng nguồn lực của đơn vị phải được xử lý; các hạng mục cần sửa chữa được thực hiện bằng ngân sách địa phương; những nội dung cần đầu tư lớn thực hiện bằng ngân sách thành phố hoặc theo dự án. Thành phố cũng yêu cầu rà soát các vướng mắc về đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư để có phương án tháo gỡ.

Tăng kiểm tra bữa ăn bán trú

Đối với công tác y tế trường học, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp Sở GD&ĐT hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra công tác y tế trường học, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường và sức khỏe tâm thần.

Sở Y tế đồng thời hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, sử dụng công cụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thành phố; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp suất ăn.

Suất ăn bán trú lèo tèo trị giá 40.000 đồng ngày 7/9 của học sinh Trường tiểu học Trung Giã (xã Trung Giã, Hà Nội) khiến phụ huynh bức xúc.

Nội dung này được đặt trong nhóm nhiệm vụ nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho học sinh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong trường học; phát triển phong trào thể dục, thể thao, góp phần nâng cao thể trạng, tầm vóc học sinh Thủ đô.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường hoàn thiện và tổ chức thực hiện lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phù hợp với từng cấp học, loại hình trường và địa bàn.

Ngành giáo dục được yêu cầu tăng cường môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường; phối hợp Sở Nội vụ phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh. Thành phố cũng nghiên cứu cơ chế huy động chuyên gia, giáo viên nước ngoài và các nguồn lực hợp pháp tham gia hỗ trợ giáo dục ngoại ngữ.

Về phát triển nguồn nhân lực và nhân tài, Sở GD&ĐT được giao phối hợp Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất những lĩnh vực cần ưu tiên đào tạo; phát triển nhân lực công nghệ chiến lược, nhân lực chất lượng cao và gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực của thành phố.