Học phí của trường quốc tế duy nhất tại Việt Nam liên kết với Liên Hợp Quốc

Ngôi trường quốc tế đặc biệt này có mối quan hệ với Liên Hợp Quốc, đồng thời sở hữu mức học phí thuộc nhóm cao nhất tại Việt Nam.

Tọa lạc tại khu đô thị Ciputra, Hà Nội, Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội (UNIS Hanoi) là trường quốc tế phi lợi nhuận, được thành lập năm 1988 trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Theo hồ sơ của trường, UNIS Hanoi hiện là một trong hai trường quốc tế của Liên hợp quốc trên thế giới, đồng thời là trường IB World School giảng dạy xuyên suốt 3 chương trình PYP, MYP và IB Diploma Programme.

Đáng chú ý, ngôi trường này không phải một cơ quan của Liên hợp quốc. UNIS Hanoi cho biết trường có mối quan hệ đặc biệt với Liên hợp quốc và đưa các giá trị, Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) vào chương trình giáo dục và hoạt động Service Learning.

Theo biểu phí chính thức được UNIS Hanoi công bố cho năm học 2026-2027, mức học phí được niêm yết bằng USD và tăng dần theo cấp học. Học sinh Early Years 3 và Early Years 4 có mức 17.460 USD/năm; Kindergarten là 26.900 USD; khối lớp 1-5 là 33.330 USD; lớp 6-8 là 35.210 USD; lớp 9-10 là 37.530 USD và lớp 11-12 có mức cao nhất, 39.870 USD/năm.

Nếu quy đổi theo tỷ giá, các mức trên tương đương khoảng 457 triệu đồng/năm ở Early Years 3-4; 704 triệu đồng ở Kindergarten, 873 triệu đồng ở lớp 1-5; 922 triệu đồng ở lớp 6-8; 983 triệu đồng ở lớp 9-10 và khoảng 1,044 tỷ đồng/năm ở lớp 11-12. Đây là mức quy đổi tham khảo bởi tỷ giá USD/VND có thể thay đổi theo thời điểm thanh toán

Theo biểu phí chính thức được UNIS Hanoi công bố cho năm học 2026-2027, mức học phí được niêm yết bằng USD và tăng dần theo cấp học (Ảnh chụp màn hình)

UNIS Hanoi cho phép phụ huynh lựa chọn đóng học phí cả năm hoặc theo từng học kỳ. Theo trường, nếu đóng theo năm, tổng mức phải trả thấp hơn 4% so với việc cộng hai kỳ riêng lẻ. Ngoài ra, trường áp dụng thêm mức giảm 1% nếu học phí cả năm được thanh toán đầy đủ trước ngày 1/3/2026. Tuy nhiên, học phí không phải toàn bộ số tiền phụ huynh có thể phải chi cho một năm học tại UNIS Hanoi.

Theo biểu phí 2026-2027, học sinh cần đóng 600 USD phí nộp hồ sơ khi đăng ký và 1.750 USD phí ghi danh khi được nhận vào trường. Phí ghi danh là khoản bắt buộc, không hoàn lại và được thu một lần nếu học sinh duy trì việc học liên tục tại trường. Bên cạnh đó, mỗi học sinh còn có 1.500 USD tiền đặt cọc học phí để giữ chỗ; khoản đặt cọc này được khấu trừ vào học phí của năm học tương ứng.

Như vậy, với một học sinh mới vào lớp 11, riêng mức học phí niêm yết đã là 39.870 USD, tương đương khoảng 1,044 tỷ đồng theo tỷ giá nói trên. Nếu tính cả 600 USD phí hồ sơ, 1.750 USD phí ghi danh và 1.500 USD tiền đặt cọc phải nộp để giữ chỗ, số tiền cần chuẩn bị trong giai đoạn đầu có thể lên tới 43.720 USD, tương đương khoảng 1,144 tỷ đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý 1.500 USD tiền đặt cọc sau đó được khấu trừ vào học phí, nên không nên cộng khoản này như một khoản học phí phát sinh thêm.

Ngoài những khoản trên, trường còn thu các khoản dịch vụ tùy nhu cầu. Chẳng hạn, phí xe buýt hai chiều là 1.100 USD/năm, trong khi lựa chọn một chiều là 660 USD/năm. Học sinh cũng có thể phát sinh các khoản tiền khác trong năm học như tiền ăn trưa, chuyến đi ngoại khóa, áo phông của trường hoặc các hoạt động thể thao.

Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội (UNIS Hanoi) là trường quốc tế phi lợi nhuận, được thành lập năm 1988 trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) (Ảnh: UNIS Hanoi)

Với những gia đình có nhiều con cùng học tại UNIS Hanoi, trường có chính sách giảm học phí: con thứ ba được giảm 10%, còn con thứ tư và các con tiếp theo được giảm 15% học phí. Khoản giảm này áp dụng cho những người con nhỏ tuổi nhất trong gia đình đang theo học tại trường và không áp dụng cho các loại phí khác.

Mức học phí cao đi cùng một mô hình giáo dục khá đặc thù. Theo Tổ chức Tú tài Quốc tế (IB), UNIS Hanoi được công nhận là IB World School từ năm 1997. Học sinh từ Early Years đến Grade 5 theo chương trình PYP, Grade 6-10 theo MYP và Grade 11-12 học IB Diploma Programme.

Lịch sử của trường cũng bắt đầu từ một quy mô rất nhỏ. UNIS Hanoi mở cửa vào tháng 9/1988 tại các phòng học mượn của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 4 học sinh. Sau đó, trường phát triển và chuyển tới cơ sở hiện nay tại Ciputra vào năm học 2004-2005. Theo hồ sơ của UNIS Hanoi, trường hiện có hơn 1.100 học sinh từ Early Years đến Grade 12, đến từ hơn 60 quốc gia.

Dù mức học phí lên tới hơn 1 tỷ đồng/năm ở bậc THPT, UNIS Hanoi tự xác định là một trường phi lợi nhuận. Trường cho biết nguồn học phí được sử dụng để duy trì và phát triển chương trình giáo dục, cơ sở vật chất và các hoạt động của trường, dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị.

Đặc biệt, UNIS Hanoi cũng có chương trình học bổng dành cho học sinh Việt Nam có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng có thành tích học tập nổi bật. Theo thông tin tuyển sinh của trường, học sinh được nhận học bổng có thể được miễn 100% học phí và các khoản phí cho đến khi tốt nghiệp, nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình.

Theo UNIS Hanoi