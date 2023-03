Selena Gomez và những lần lên tiếng bảo vệ "tình địch" Hailey Baldwin, thái độ đáng nể giữa nghi vấn thù hằn vì Justin Bieber

Thời gian qua, ồn ào giữa Selena Gomez và Hailey Baldwin trở thành điểm nóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nguyên nhân bắt nguồn từ bình luận phản bác lại thái độ méo mó trong quá khứ của Hailey trước Taylor Swift, Selena Gomez bỗng dấy lên cuộc chiến với vợ của tình cũ. Chính vì vậy nhiều người nghĩ rằng cả hai thù hằn lẫn nhau và có mối quan hệ "không đội trời chung". Tuy nhiên, khác với suy đoán của khán giả, thái độ của Selena Gomez dành cho "tình địch" lại khiến công chúng thật sự nể phục.

Bị "tình địch" hợp sức cùng bạn thân để "cà khịa", Selena vẫn lên tiếng bảo vệ

Sau ồn ào bị Hailey và bạn thân ẩn ý "cà khịa", Selena Gomez khiến công chúng ngỡ ngàng khi đăng tải bài viết trên story cá nhân, lên tiếng bảo vệ bà xã Justin Bieber. Được biết, Hailey Baldwin đã phải gọi điện cầu cứu Selena vì bị antifan dọa nhận tin doạ giết.

Cụ thể, Selena Gomez chia sẻ: "Hailey Bieber đã liên hệ với tôi và báo tôi biết rằng cô ấy nhận về rất nhiều lời đe dọa tính mạng cùng hành vi tiêu cực khác. Đây không phải là điều tôi mong muốn. Không ai đáng phải hứng chịu làn sóng ghét bỏ hay bị bắt nạt như thế này. Tôi chỉ ủng hộ những điều tử tế, mong mọi người hãy dừng lại". Hành động lên án xu hướng bạo lực, bảo vệ Hailey của Selena liên tục nhận được vô số lời khen từ người hâm mộ thế giới. Điều này thể hiện tấm lòng tử tế của nữ ca sĩ quyền lực này.



Selena Gomez lên tiếng bảo vệ Hailey Bieber khi cô nàng liên tục bị dọa giết

Ngay sau đó, Selena Gomez còn "nhấn theo dõi" Hailey Baldwin trên MXH nhằm đập tan tin đồn thù ghét nhau vì Justin Bieber. Có thể thấy, sau hàng loạt ồn ào không đáng có, nữ ca sĩ Bad Liar đang cố gắng cố gắng làm hòa, vượt qua "cái bóng" trong quá khứ để hạnh phúc, yên ổn ở hiện tại.

Selena "theo dõi" bà xã Justin trên MXH, xóa tan tin đồn mâu thuẫn

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nàng lên tiếng bảo vệ Hailey trong vụ ồn ào về "chân mày" này. Trước đó, Selena cũng từng khuyên người hâm mộ dừng chỉ trích Hailey thông qua một bình luận trên TikTok vào ngày 6.3: “Cảm ơn và yêu các bạn rất nhiều. Tôi vô cùng biết ơn. Không thể tin là các bạn có thể làm cho tôi hạnh phúc đến như vậy. Nhưng làm ơn, hãy tử tế và quan tâm đến sức khỏe tinh thần của người khác. Trái tim tôi nặng trĩu và tôi chỉ mong muốn điều tốt đẹp cho tất cả mọi người", ngôi sao nhạc pop chia sẻ.

Selena từng lên tiếng muốn công chúng dừng chỉ trích Hailey trước đó

Vô tình vào chung nhà hàng, Selena vẫn bênh vực Hailey khỏi bình luận ác ý

Vào năm 2020, Selena Gomez mở tiệc mừng album tại bờ biển Tây Hollywood, và Madison Beer cùng Hailey Baldwin bất ngờ có mặt vào thời điểm đó tại nhà hàng này. Đáng nói, Madison vốn là bạn thân của cả Selena, nhưng giờ lại chuyển sang chơi cùng Hailey. Điều này lại trở thành nguyên nhân khiến không ít cư dân mạng chỉ trích Madison cùng Hailey, tố 2 ngôi sao này "cà khịa" giọng ca Same Old Love. Sự việc nghiêm trọng đến mức Selena Gomez phải đích thân lên tiếng bảo vệ bạn thân và Hailey Baldwin, đồng thời bày tỏ thái độ gay gắt vì không thể chịu nổi các bình luận ác ý.

Selena Gomez lên tiếng bênh vực Hailey Baldwin và Bad Madison Beer bị người hâm mộ công kích trên trang cá nhân

"Thật đúng là những lời đồn đại khủng khiếp. Tôi thực sự cảm thấy thất vọng khi mọi người liên tục chê trách người khác bằng những từ ngữ như thế này. Tôi quen thân với Madison từ khi em ấy còn bé và chúng tôi chẳng có vấn đề gì với nhau cả. Làm ơn hãy sống tử tế với nhau, nếu đã là người hâm mộ của tôi thì làm ơn đừng cư xử thô lỗ với người khác", Selena lên tiếng trên mạng xã hội cá nhân.



Vợ Justin Bieber "doạ giết", Selena Gomez vẫn yêu cầu fan tôn trọng "tình địch"

Trước đó, Selena Gomez cũng không ít lần đích thân lên tiếng để bảo vệ Hailey Baldwin. Cụ thể, khi nữ ca sĩ vừa ra mắt đĩa đơn Lose You To Love Me, Hailey đã chia sẻ ca khúc của mang tên I’ll Kill You (tạm dịch: Tôi sẽ giết bạn) lên trang cá nhân của cô ngay trong ngày hôm đó. Lời của bài hát kể về 1 cô gái có tính cách thích sở hữu, luôn để mắt tới bất cứ ai có "ý định" với người yêu của họ. Sự trùng hợp này làm “dậy sóng” cộng đồng mạng thế giới. Đa số suy đoán, Hailey đang gửi thông điệp cảnh cáo đến tình cũ của chồng.

Nhiều fan đã cho rằng bài đăng của Hailey Baldwin đang có ý nhắm vào Selena

Sau đó, trong một buổi phát sóng trực tiếp, nữ ca sĩ Look At Me Now đã thẳng thắn chia sẻ: “Dù ở trong tình huống nào, nếu các bạn là fan của tôi thì làm ơn đừng thô lỗ với ai cả”. Selena cũng mong rằng các fan của mình nên ngưng tự nhận định và tổn hại đến người khác khi cô hoàn toàn không có ý như vậy.

Trước làn sóng chỉ trích Hailey Baldwin, Selena đã phải lên tiếng giải thích hộ cô nàng

Công khai bảo vệ bà xã Justin trước những bình luận ác ý từ cư dân mạng

Trong số phát sóng ngày 27/9 của chương trình podcast Call Her Daddy, Hailey Bieber gây chú ý khi chia sẻ mọi vấn đề liên quan tới mối quan hệ giữa cô, chồng Justin Bieber và Selena Gomez. Trước những lời chia sẻ của Hailey, cựu ngôi sao Disney cũng đã lên tiếng trên trang mạng xã hội TikTok.

Hailey lên tiếng khẳng định giữa cô và tình cũ của chồng không hề có hiềm khích

Selena Gomez lên án những hành vi công kích cá nhân: "Có một vài điều mà tôi không cần phải nhắc lại ở đây bởi chúng kinh tởm, thấp hèn và bất công. Không ai đáng bị cư xử theo cái cách mà tôi từng chứng kiến''. Nữ nghệ sĩ cũng nhắc đến tôn chỉ tôn vinh sự tử tế của thương hiệu làm đẹp mình sáng lập như một cách nhắc khéo fan: ''Tôi chân thành cảm ơn nếu bạn tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của mình. Nhưng hãy nhớ, bạn cũng đại diện cho những ý nghĩa ẩn chứa trong thương hiệu ấy. Và đó là hãy cẩn trọng với lời ăn tiếng nói của mình".

Selena Gomez xuất hiện trong một video trực tuyến trên nền tảng TikTok để tố cáo hành vi thù địch nhắm vào Hailey Bieber

Mặc dù nữ ca sĩ không đề cập rõ ràng tới vợ của tình cũ hay cuộc phỏng vấn này nhưng người hâm mộ nhận ra những ám chỉ và ẩn ý của Selena xung quanh những lời bàn tán trong ngày hôm qua. Đây không khác gì như một lời tuyên bố mạnh mẽ đại diện cho Selena Gomez trước những thông tin đồn đoán từ trước đến nay.

Ôm ấp thân thiết "tình địch" nhằm đập tan nghi vấn thù hằn

Tối 15/10, Selena Gomez và Hailey Bieber hội ngộ trong dạ tiệc thường niên lần thứ 2 của Bảo tàng Hàn lâm về Nghệ thuật điện ảnh ở Los Angeles, Mỹ. Ngay sau đó, bức ảnh chụp chung của Selena và Hailey được chia sẻ trên mạng xã hội đã trở thành tâm điểm chú ý. Trong một bức ảnh, Selena Gomez còn trao cho Hailey Bieber một cái ôm thắm thiết, xóa tan tin đồn thù hận nhau vì mối quan hệ với Justin Bieber.



Khoảnh khắc Selena Gomez thân thiết với Hailey Bieber như một lời tuyên bố mạnh mẽ trước vô vàn tin đồn thêu dệt

Không những thế, Gomez còn lên tiếng khẳng định từ trước đến nay, cô và Hailey Bieber vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, chưa từng xích mích như cách mọi người vẫn nghĩ. Vì vậy, việc cả hai có bức ảnh chung tình cảm là hoàn toàn bình thường. Đây cũng không phải sự việc đáng để khán giả bận tâm hay lo ngại như những gì mọi người bàn tán trong thời gian qua.



Việc Selena chụp ảnh chung với Hailey như gián tiếp đập tan tin đồn về mối quan hệ không mấy tốt đẹp của họ

